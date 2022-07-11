12 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 липня, у світі відзначають Всесвітній день бортпровідника, а у вірян – християнське свято на честь святих апостолів Петра і Павла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 липня в православній церкві відзначають християнське свято на честь святих апостолів Петра і Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 12 липня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Іона, Неофіт, Павло, Парфеній, Петро та Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день бортпровідника.

1679 — англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян.

1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прусський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка).

1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук.

1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.

1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в'язнів виправних таборів, котрі мали б кров'ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.

1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.

1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЛИПНЯ

1902 — Нісі Такеїті, барон, підполковник Імперської армії Японії, золотий медаліст Олімпійських ігор 1932 року в Лос-Анджелесі з кінного спорту.

1902 — Петро Голота, український письменник (поет, прозаїк), журналіст, художник.

1904 — Пінхас Лавон, міністр оборони Ізраїлю в 1954–1955.

1907 — Петро Гайдамака, український композитор, диригент.

1913 — Вілліс Лемб, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики.

1917 — Ендрю Ваєт, американський художник.

1923 — Павло Кришень, доктор медичних наук, професор.

1928 — Євсевій (Політило), архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату.

1934 — Ван Кліберн, американський піаніст.

1935 — Вадим Гетьман, український політик та фінансист.

1938 — Юлія Сегаль, українсько-ізраїльський скульптор. Народилася в Харкові, закінчила Харківське художнє училище.

1941 — Ярослав Кендзьор, Народний депутат України 1—6 скликань.

1963 — Стелла Захарова, українська гімнастка.

1967 — Геннадій Єршов, польський та український художник скульптор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Петрів день ясно – рік буде хорошим.

Якщо дощ ллє, то ще сорок днів буде негода.

Якщо зозуля перестала кувати – зима буде ранньою.

З цього дня літо котиться зимі назустріч.

Білі хмари проти вітру піднімаються – до дощу, за вітром йдуть – до тепла.

Вранці випала роса – до сонячної погоди, нема роси – чекай опадів.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цього дня не можна працювати, особливо займатися фізичною роботою.

У цей день заборонено лаятись і бажати іншим зла.

Після сніданку, обіду або вечері не рекомендується прибирати їжу зі столу, вважається, що вона залишається для померлих родичів.

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