12 днів у пустелі: Джаред Лето шокований тим, що сталося зі світом за його відсутності

Протягом 12 днів Джаред Лето медитував у пустелі. З собою він не взяв жодного гаджета, тому його здивуванню не було меж, коли він повернувся до звичного життя. Своїми враженнями співак і актор поділився в мережі.

Він зізнався, що не очікував, що усього за 12 днів без гаджетів настільки випаде з інформаційного простору.

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"Вау. 12 днів тому я почав тиху медитацію у пустелі. Ми були в повній ізоляції – ані телефонів, ані засобів комунікації і т. д. У нас не було ані найменшого уявлення, що відбувається за межами нашого центру. Ми вийшли в зовсім інший світ. Той, що змінився назавжди. Це приголомшливо. Я отримую повідомлення від друзів і сім'ї по всьому світу і входжу в курс справи. Сподіваюся, з вами все в порядку. Відправляю всім позитивну енергію. Сидіть вдома. Бережіть себе", – написав актор.

На початку березня Лето писав у твіттері, що мало не зірвався зі скелі в парку Ред-Рок-Каньйон в штаті Каліфорнія (є частиною пустелі Мохаве) і ледь не помер.

Тим часом колеги Лето вже впритул стикнулися з загрозою вірусу: так, позитивний тест на SARS-CoV-2 здали Ідріс Ельба і Крістофер Хівью (Тормунд з "Гри престолів"). Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон пройшли лікування в одній з лікарень Квінсленда в Австралії і виписалися. Також коронавірус виявили в голлівудської актриси українського походження Ольги Куриленко.

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах захворювання коронавірусною інфекцією пандемією. Всього з її початку у світі захворіли понад 160 тисяч осіб, вилікувалися майже 80 тисяч, померли 6610 осіб.

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