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12 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 червня – субота

Сьогодні, 12 червня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею, а віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 12 червня віряни вшановують пам'ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак, Яків, Іларіон, Наталя, Гвідон та Ісай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби з дитячою працею
  • День працівника фондового ринку України
  • День працівника меблевої промисловості або День мебляра в Україні
  • День червоної троянди
  • День Незалежності Філіппін
  • День закоханих у Бразилії
  • Міжнародний день фалафелю
  • 1665 — Королівство Англія стало правити у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменували на Нью-Йорк
  • 1824 — у Парижі вийшла перша та єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера та фізика Саді Карно під назвою "Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу"
  • 1849 — Льюїс Гаслет запатентував протигаз
  • 1898 — під час Іспансько-американської війни повстанці під керівництвом Еміліо Агінальдо проголосили незалежність Філіппін після 300- років іспанського панування
  • 1920 — офіційно відкрито Панамський канал
  • 1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно показав легендарний трюк зі звільненням з гамівної сорочки на висоті 40 футів (майже 12 м) над землею
  • 1931 — гангстер Аль Капоне та 68 його соратників постали перед судом за порушення "сухого" закону
  • 1935 — Парагвай та Болівія підписали перемир'я, яким завершилась війна за Чако
  • 1963 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Клеопатра", де головні ролі виконали Елізабет Тейлор та Річард Бартон
  • 1964 — Рада міністрів УРСР ввела 4 наукові премії імені учених України: Крилова — з математики, Патона — з техніки, Писаржевського — з хімії та Юр'єва — з біології
  • 1964 — Нельсона Манделу засудили до довічного ув'язнення
  • 1975 — у Львів створено Державний історико-архітектурний заповідник
  • 1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "берлінську стіну"
  • 1990 — в СРСР прийняли рішення заборонити цензуру
  • 1991 — за підсумками референдуму серед населення Ленінграда місту повернули його початкову назву — Санкт-Петербург
  • 1994 — Австрія референдумом прийняла рішення вступити до ЄС
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ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЧЕРВНЯ

  • 1824 — Альбер-Ернест Карр'є-Беллез, відомий французький скульптор
  • 1825 — Антон Шнайдер, галицький колекціонер, історик та краєзнавець
  • 1899 — Віджі Артур, американський фотожурналіст українського походження
  • 1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, яка увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела, поки її сім'я переховувалась від нацистів
  • 1941 — Чик Коріа (Армандо), джазовий музикант, піаніст і композитор
  • 1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет, якому вдалось першим пробігти 200 метрів за менш як 20 секунд
  • 1951 — Бред Депл, вокаліст американського рок-гурту "Boston"
  • 1955 — Енвер Ізмайлов, український та кримськотатарський гітарист-віртуоз, композитор
  • 1959 — Дженілі Харрісон, американська акторка (Даллас, Залізний кулак, Головна ціль)
  • 1960 — Олександр Постоленко, український актор та комік, учасник комік-трупи "Маски"
  • 1962 — Еллі (Александра) Шиді, акторка (Клуб «Сніданок, Військові ігри)
  • 1971 — Марк Генрі, американський професійний реслер
  • 1981 — Адріана Ліма, бразильська супермодель та акторка
  • 1986 — Маріо Касас іспанський актор (Три метри над рівнем моря)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці немає роси на траві, то день буде дощовим;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;
  • Якщо павуки активно плетуть нову павутину, то незабаром погода кардинально зміниться;
  • Якщо фіалки вдень закрились, то до грози;
  • Якщо біля лісу чути крик сови, то скоро прийде похолодання
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та бажати комусь зла;
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;
  • Не можна дивитись в люстерко до сходу сонця;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна брати та давати у борг.

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