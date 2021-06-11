12 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 червня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею, а віряни вшановують пам'ять преподобного Ісаакія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 12 червня віряни вшановують пам'ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак, Яків, Іларіон, Наталя, Гвідон та Ісай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

День працівника фондового ринку України

День працівника меблевої промисловості або День мебляра в Україні

День червоної троянди

День Незалежності Філіппін

День закоханих у Бразилії

Міжнародний день фалафелю

1665 — Королівство Англія стало правити у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке перейменували на Нью-Йорк

1824 — у Парижі вийшла перша та єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера та фізика Саді Карно під назвою "Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу"

1849 — Льюїс Гаслет запатентував протигаз

1898 — під час Іспансько-американської війни повстанці під керівництвом Еміліо Агінальдо проголосили незалежність Філіппін після 300- років іспанського панування

1920 — офіційно відкрито Панамський канал

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно показав легендарний трюк зі звільненням з гамівної сорочки на висоті 40 футів (майже 12 м) над землею

1931 — гангстер Аль Капоне та 68 його соратників постали перед судом за порушення "сухого" закону

1935 — Парагвай та Болівія підписали перемир'я, яким завершилась війна за Чако

1963 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму "Клеопатра", де головні ролі виконали Елізабет Тейлор та Річард Бартон

1964 — Рада міністрів УРСР ввела 4 наукові премії імені учених України: Крилова — з математики, Патона — з техніки, Писаржевського — з хімії та Юр'єва — з біології

1964 — Нельсона Манделу засудили до довічного ув'язнення

1975 — у Львів створено Державний історико-архітектурний заповідник

1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити "берлінську стіну"

1990 — в СРСР прийняли рішення заборонити цензуру

1991 — за підсумками референдуму серед населення Ленінграда місту повернули його початкову назву — Санкт-Петербург

1994 — Австрія референдумом прийняла рішення вступити до ЄС

ХТО НАРОДИВСЯ 12 ЧЕРВНЯ

1824 — Альбер-Ернест Карр'є-Беллез, відомий французький скульптор

1825 — Антон Шнайдер, галицький колекціонер, історик та краєзнавець

1899 — Віджі Артур, американський фотожурналіст українського походження

1929 — Анна Франк, дівчинка з Амстердама, яка увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела, поки її сім'я переховувалась від нацистів

1941 — Чик Коріа (Армандо), джазовий музикант, піаніст і композитор

1944 — Томмі Сміт, американський легкоатлет, якому вдалось першим пробігти 200 метрів за менш як 20 секунд

1951 — Бред Депл, вокаліст американського рок-гурту "Boston"

1955 — Енвер Ізмайлов, український та кримськотатарський гітарист-віртуоз, композитор

1959 — Дженілі Харрісон, американська акторка (Даллас, Залізний кулак, Головна ціль)

1960 — Олександр Постоленко, український актор та комік, учасник комік-трупи "Маски"

1962 — Еллі (Александра) Шиді, акторка (Клуб «Сніданок, Військові ігри)

1971 — Марк Генрі, американський професійний реслер

1981 — Адріана Ліма, бразильська супермодель та акторка

1986 — Маріо Касас іспанський актор (Три метри над рівнем моря)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці немає роси на траві, то день буде дощовим;

Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди;

Якщо павуки активно плетуть нову павутину, то незабаром погода кардинально зміниться;

Якщо фіалки вдень закрились, то до грози;

Якщо біля лісу чути крик сови, то скоро прийде похолодання

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна дивитись в люстерко до сходу сонця;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна брати та давати у борг.

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