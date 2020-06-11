12 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 12 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 червня церква відзначає день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. Прийнявши постриг, він оселився в пустелі і прийшов до Константинополя під час гонінь, організованих стосовно християн. Ісаакій звернувся до імператора з проханням не гнобити вірян і відкрити храми. За це він був кинутий в яр, але залишився живим, а от імператору передбачив смерть раніше, ніж помре він сам. Пророцтво Ісаакія збулося: незабаром імператора вбили. У місті побудували обитель, в якій Ісаакій став наставником.

Ісаакій Долмацький

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Арсеній, Петро і Стефан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників фондового ринку в Україні

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

1667 – придворний лікар Людовика XIV Жан-Батіст Дені зробив перше в світі успішне переливання крові 15-річному хлопчикові

1668 – в Лунді (Швеція) заснований один з найстаріших університетів Європи

1867 – утворена Австро-Угорська імперія

1897 – Карл Елзенер запатентував знаменитий швейцарський армійський ніж

1920 – офіційне відкриття Панамського каналу

1935 – Муссоліні заборонив в Італії продаж газети Нью-Йорк Таймс

1945 – у Франції скасована цензура друку, введена під час війни

1963 – в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму Клеопатра з Елізабет Тейлор у головній ролі

1975 – створено Львівський історико-архітектурний заповідник

2009 – всі телевізійні станції США переходять з аналогової на цифрову трансляцію

Армійський ніж

ХТО НАРОДИВСЯ 12 червня

1765 – Петро Багратіон, князь-полководець, учень А. В. Суворова

1773 – Емшел Ротшильд, американський банкір, один із засновників династії

1915 – Девід Рокфеллер, американський банкір

1916 – Ервін Аллен, американський продюсер і режисер

1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США

1934 – Джон А.Алонсо, американський оператор і режисер

1941 – Рой Харпер, англійський фолк-музикант

1943 – Рег Преслі, вокаліст популярної в кінці 60-х англійської групи The Troggs

1951 – Бред Делп, вокаліст американської рок-групи Boston

1978 – Дональд Джозеф Куоллс, більш відомий як Ді-Джей Куоллс, американський актор і продюсер

1979 – Оскар Лоя, американський співак

1981 – Адріана (Франческа) Ліма, бразильська модель і актриса​

Девід Рокфеллер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день вкусить змія, не врятує жодна протиотрута

Вбивати плазунів в цей день погана прикмета: до невдач і хвороб

Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, погода незабаром зміниться

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ходити в ліс

Не варто гуляти у високій траві

Не можна такою вбивати комах

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