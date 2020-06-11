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12 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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12 червня – п'ятниця

Сьогодні, 12 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

12 червня церква відзначає день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. Прийнявши постриг, він оселився в пустелі і прийшов до Константинополя під час гонінь, організованих стосовно християн. Ісаакій звернувся до імператора з проханням не гнобити вірян і відкрити храми. За це він був кинутий в яр, але залишився живим, а от імператору передбачив смерть раніше, ніж помре він сам. Пророцтво Ісаакія збулося: незабаром імператора вбили. У місті побудували обитель, в якій Ісаакій став наставником.

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Ісаакій Долмацький

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Арсеній, Петро і Стефан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівників фондового ринку в Україні
  • Всесвітній день боротьби з дитячою працею
  • 1667 – придворний лікар Людовика XIV Жан-Батіст Дені зробив перше в світі успішне переливання крові 15-річному хлопчикові
  • 1668 – в Лунді (Швеція) заснований один з найстаріших університетів Європи
  • 1867 – утворена Австро-Угорська імперія
  • 1897 – Карл Елзенер запатентував знаменитий швейцарський армійський ніж
  • 1920 – офіційне відкриття Панамського каналу
  • 1935 – Муссоліні заборонив в Італії продаж газети Нью-Йорк Таймс
  • 1945 – у Франції скасована цензура друку, введена під час війни
  • 1963 – в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму Клеопатра з Елізабет Тейлор у головній ролі
  • 1975 – створено Львівський історико-архітектурний заповідник
  • 2009 – всі телевізійні станції США переходять з аналогової на цифрову трансляцію
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Армійський ніж

ХТО НАРОДИВСЯ 12 червня

  • 1765 – Петро Багратіон, князь-полководець, учень А. В. Суворова
  • 1773 – Емшел Ротшильд, американський банкір, один із засновників династії
  • 1915 – Девід Рокфеллер, американський банкір
  • 1916 – Ервін Аллен, американський продюсер і режисер
  • 1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США
  • 1934 – Джон А.Алонсо, американський оператор і режисер
  • 1941 – Рой Харпер, англійський фолк-музикант
  • 1943 – Рег Преслі, вокаліст популярної в кінці 60-х англійської групи The Troggs
  • 1951 – Бред Делп, вокаліст американської рок-групи Boston
  • 1978 – Дональд Джозеф Куоллс, більш відомий як Ді-Джей Куоллс, американський актор і продюсер
  • 1979 – Оскар Лоя, американський співак
  • 1981 – Адріана (Франческа) Ліма, бразильська модель і актриса​
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Девід Рокфеллер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день вкусить змія, не врятує жодна протиотрута
  • Вбивати плазунів в цей день погана прикмета: до невдач і хвороб
  • Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, погода незабаром зміниться
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити в ліс
  • Не варто гуляти у високій траві
  • Не можна такою вбивати комах

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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