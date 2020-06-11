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12 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 12 червня, віряни вшановують день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 12 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
12 червня церква відзначає день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. Прийнявши постриг, він оселився в пустелі і прийшов до Константинополя під час гонінь, організованих стосовно християн. Ісаакій звернувся до імператора з проханням не гнобити вірян і відкрити храми. За це він був кинутий в яр, але залишився живим, а от імператору передбачив смерть раніше, ніж помре він сам. Пророцтво Ісаакія збулося: незабаром імператора вбили. У місті побудували обитель, в якій Ісаакій став наставником.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Анна, Арсеній, Петро і Стефан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників фондового ринку в Україні
- Всесвітній день боротьби з дитячою працею
- 1667 – придворний лікар Людовика XIV Жан-Батіст Дені зробив перше в світі успішне переливання крові 15-річному хлопчикові
- 1668 – в Лунді (Швеція) заснований один з найстаріших університетів Європи
- 1867 – утворена Австро-Угорська імперія
- 1897 – Карл Елзенер запатентував знаменитий швейцарський армійський ніж
- 1920 – офіційне відкриття Панамського каналу
- 1935 – Муссоліні заборонив в Італії продаж газети Нью-Йорк Таймс
- 1945 – у Франції скасована цензура друку, введена під час війни
- 1963 – в Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму Клеопатра з Елізабет Тейлор у головній ролі
- 1975 – створено Львівський історико-архітектурний заповідник
- 2009 – всі телевізійні станції США переходять з аналогової на цифрову трансляцію
ХТО НАРОДИВСЯ 12 червня
- 1765 – Петро Багратіон, князь-полководець, учень А. В. Суворова
- 1773 – Емшел Ротшильд, американський банкір, один із засновників династії
- 1915 – Девід Рокфеллер, американський банкір
- 1916 – Ервін Аллен, американський продюсер і режисер
- 1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США
- 1934 – Джон А.Алонсо, американський оператор і режисер
- 1941 – Рой Харпер, англійський фолк-музикант
- 1943 – Рег Преслі, вокаліст популярної в кінці 60-х англійської групи The Troggs
- 1951 – Бред Делп, вокаліст американської рок-групи Boston
- 1978 – Дональд Джозеф Куоллс, більш відомий як Ді-Джей Куоллс, американський актор і продюсер
- 1979 – Оскар Лоя, американський співак
- 1981 – Адріана (Франческа) Ліма, бразильська модель і актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день вкусить змія, не врятує жодна протиотрута
- Вбивати плазунів в цей день погана прикмета: до невдач і хвороб
- Якщо павуки в цей день плетуть багато павутини, погода незабаром зміниться
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити в ліс
- Не варто гуляти у високій траві
- Не можна такою вбивати комах
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