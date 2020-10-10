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11 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 жовтня 2020 року, у світі відзначають День художника України, а віряни святкують Собор преподобних отців Києво-Печерських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 11 жовтня святкують Собор преподобних отців Києво-Печерських, які спочивають в Ближніх печерах. Найзнаменитішим на Русі був Києво-Печерський чоловічий монастир, заснований в 1051 році в Києві. З 1598 року він отримав статус лаври, бо був найбільшим монастирем.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 11 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Матвій, Марк, В'ячеслав, Валентин, Кирило, Олексій, Олександр, Григорій, Василь, Іван, Федір, Тетяна, Уляна та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День художника України
- 1891 — у Стокгольмі з'явився перший етнографічний музей просто неба.
- 1899 — Почалася Друга англо-бурська війна.
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили незалежну від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).
- 1922 — Директорією Раднаркому ввели в обіг червонець.
- 1938 — Центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.
Пройдіть цікавий тест з нагоди свята:
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЖОВТНЯ
- 1672 — Пилип Орлик, Гетьман Війська Запорізького.
- 1885 — Франсуа Моріак, французький письменник і поет, Нобелівський лауреат.
- 1906 — Савченко Ігор Андрійович, український кінорежисер.
- 1913 — Еміліо Греко, італійський скульптор і графік.
- 1918 — Джером Роббінс, американський хореограф, кінорежисер.
- 1919 — Арт Блейкі, американський джазовий барабанщик.
- 1966 — Люк Перрі, американський кіноактор.
- 1969 — Тетяна Терещук-Антіпова, українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
- 1983 — Руслан Пономарьов, український шахіст, чемпіон світу з шахів.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо лист з берези та дуба нечисто опадає, то зима буде суворою.
- Якщо листя на землю падає виворотом вгору, то в наступному році буде хороший урожай.
- Якщо зайці по цей час не побіліли, зима буде пізньою.
- Місяць в колах – до посушливого літа.
- Якщо дерева вдруге почали цвісти, то осінь буде довгою і теплою.
- Якщо птиці низько до землі летять, зима буде ранньою і холодною.
- Навколо місяця веселкове коло – до вітру і негоди.
- Кури пір'я підняли – до похолодання.
- Якщо ввечері зоря червона, то завтра буде вітряно.
- Верба інеєм покрилася – до довгої зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сміття з хати вимітати не можна, тому що по викинутому сміттю можуть біду в будинок напустити.
- Не можна збирати ягоди ожини після 11 жовтня.
- 11 жовтня можуть наврочити або навести вроки. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами.
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