11 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 вересня, віряни вшановують день Усікновення глави Іоанна Предтечі (день Іоанна Головосіка). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Сьогодні, 11 вересня, православне свято Усікновення глави Іоанна Предтечі. У цей день найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відрубали голову за наказом царя Ірода. Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

У Сполучених Штатах День патріота, як згадка про загиблих в результаті терактів 2001 року

1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон в час морської подорожі відкрив острів Манхеттен

1697 – австрійські війська в битві при Зенті розбивають армію турецького султана

1709 – відбувся найбільший бій XVIII століття, битва при Мальплаці: французькі війська полководця К. Л. Віллара зазнали поразки від військ союзників (англійці і німці)

1789 – першим секретарем Казначейства США став політик Олександр Гамільтон

1973 – в Чилі відбулася зміна політичного ладу: в результаті військового перевороту убитий президент Альєнде і до влади прийшов генерал Піночет

1993 – у Києві відкрили пам'ятний знак жертвам голодомору (масовий голод на території України в 1932-1933 роках)

1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини

2001 – український літак Ан-225 "Мрія" встановив світовий рекорд вантажопідйомності, піднявши на висоту 2000 метрів взвод танків вагою 253.82 тонни.

2001 – терористична організація "Аль-Каїда" здійснила координовану терористичну атаку на США, захопивши чотири рейсові пасажирські лайнери, два з яких були направлені у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру

11 вересня, США

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ

1700 – автор слів британської пісні "Прав, Британія, морями!", поет Джеймс Томсон

1816 – німецький механік і підприємець, засновник фабрики оптичних систем "Цейс" Карл Цейс

1862 – американський письменник О. Генрі

1864 – український поет і революціонер Павло Грабовський

1907 – відомий український астроном Олександр Федорович Богородський

1935 – друга радянська людина в космосі, наймолодший космонавт в історії Герман Титов

1 940 – талановитий американський кінорежисер Браян Де Пальма

1945 – знаменитий німецький футболіст Франц Беккенбауер (президент правління ФК "Баварія")

1962 – українська композиторка Вікторія Польова (лауреат міжнародного конкурсу "Spherical Music")

1965 – знаменитий американський ді-джей Мобі

Павло Грабовський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня, зима буде пізньою

Багато граків літає, день буде сонячним

Грім гримить до теплої осені

Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто одружуватися, хрестити дітей, влаштовувати вечірки

Не можна шити і в'язати, вишивати, займатися рукоділлям

Не слід їсти круглі продукти

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