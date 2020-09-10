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11 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 вересня, віряни вшановують день Усікновення глави Іоанна Предтечі (день Іоанна Головосіка). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Сьогодні, 11 вересня, православне свято Усікновення глави Іоанна Предтечі. У цей день найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відрубали голову за наказом царя Ірода. Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- У Сполучених Штатах День патріота, як згадка про загиблих в результаті терактів 2001 року
- 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон в час морської подорожі відкрив острів Манхеттен
- 1697 – австрійські війська в битві при Зенті розбивають армію турецького султана
- 1709 – відбувся найбільший бій XVIII століття, битва при Мальплаці: французькі війська полководця К. Л. Віллара зазнали поразки від військ союзників (англійці і німці)
- 1789 – першим секретарем Казначейства США став політик Олександр Гамільтон
- 1973 – в Чилі відбулася зміна політичного ладу: в результаті військового перевороту убитий президент Альєнде і до влади прийшов генерал Піночет
- 1993 – у Києві відкрили пам'ятний знак жертвам голодомору (масовий голод на території України в 1932-1933 роках)
- 1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини
- 2001 – український літак Ан-225 "Мрія" встановив світовий рекорд вантажопідйомності, піднявши на висоту 2000 метрів взвод танків вагою 253.82 тонни.
- 2001 – терористична організація "Аль-Каїда" здійснила координовану терористичну атаку на США, захопивши чотири рейсові пасажирські лайнери, два з яких були направлені у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ
- 1700 – автор слів британської пісні "Прав, Британія, морями!", поет Джеймс Томсон
- 1816 – німецький механік і підприємець, засновник фабрики оптичних систем "Цейс" Карл Цейс
- 1862 – американський письменник О. Генрі
- 1864 – український поет і революціонер Павло Грабовський
- 1907 – відомий український астроном Олександр Федорович Богородський
- 1935 – друга радянська людина в космосі, наймолодший космонавт в історії Герман Титов
- 1 940 – талановитий американський кінорежисер Браян Де Пальма
- 1945 – знаменитий німецький футболіст Франц Беккенбауер (президент правління ФК "Баварія")
- 1962 – українська композиторка Вікторія Польова (лауреат міжнародного конкурсу "Spherical Music")
- 1965 – знаменитий американський ді-джей Мобі
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня, зима буде пізньою
- Багато граків літає, день буде сонячним
- Грім гримить до теплої осені
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто одружуватися, хрестити дітей, влаштовувати вечірки
- Не можна шити і в'язати, вишивати, займатися рукоділлям
- Не слід їсти круглі продукти
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