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11 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 вересня – п'ятниця - фото 1
11 вересня – п'ятниця

Сьогодні, 11 вересня, віряни вшановують день Усікновення глави Іоанна Предтечі (день Іоанна Головосіка). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Сьогодні, 11 вересня, православне свято Усікновення глави Іоанна Предтечі. У цей день найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відрубали голову за наказом царя Ірода. Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • У Сполучених Штатах День патріота, як згадка про загиблих в результаті терактів 2001 року
  • 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон в час морської подорожі відкрив острів Манхеттен
  • 1697 – австрійські війська в битві при Зенті розбивають армію турецького султана
  • 1709 – відбувся найбільший бій XVIII століття, битва при Мальплаці: французькі війська полководця К. Л. Віллара зазнали поразки від військ союзників (англійці і німці)
  • 1789 – першим секретарем Казначейства США став політик Олександр Гамільтон
  • 1973 – в Чилі відбулася зміна політичного ладу: в результаті військового перевороту убитий президент Альєнде і до влади прийшов генерал Піночет
  • 1993 – у Києві відкрили пам'ятний знак жертвам голодомору (масовий голод на території України в 1932-1933 роках)
  • 1997 – Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини
  • 2001 – український літак Ан-225 "Мрія" встановив світовий рекорд вантажопідйомності, піднявши на висоту 2000 метрів взвод танків вагою 253.82 тонни.
  • 2001 – терористична організація "Аль-Каїда" здійснила координовану терористичну атаку на США, захопивши чотири рейсові пасажирські лайнери, два з яких були направлені у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру
11 вересня, США - фото 424719
11 вересня, США

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ

  • 1700 – автор слів британської пісні "Прав, Британія, морями!", поет Джеймс Томсон
  • 1816 – німецький механік і підприємець, засновник фабрики оптичних систем "Цейс" Карл Цейс
  • 1862 – американський письменник О. Генрі
  • 1864 – український поет і революціонер Павло Грабовський
  • 1907 – відомий український астроном Олександр Федорович Богородський
  • 1935 – друга радянська людина в космосі, наймолодший космонавт в історії Герман Титов
  • 1 940 – талановитий американський кінорежисер Браян Де Пальма
  • 1945 – знаменитий німецький футболіст Франц Беккенбауер (президент правління ФК "Баварія")
  • 1962 – українська композиторка Вікторія Польова (лауреат міжнародного конкурсу "Spherical Music")
  • 1965 – знаменитий американський ді-джей Мобі
Павло Грабовський  - фото 424720
Павло Грабовський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо журавлі вже відлетіли 11 вересня, зима буде пізньою
  • Багато граків літає, день буде сонячним
  • Грім гримить до теплої осені
Осінь - фото 424723
Осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто одружуватися, хрестити дітей, влаштовувати вечірки
  • Не можна шити і в'язати, вишивати, займатися рукоділлям
  • Не слід їсти круглі продукти

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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