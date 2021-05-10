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11 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 травня – вівторок - фото 1
11 травня – вівторок

Сьогодні, 11 травня, у світі відзначають День поїзда, а віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 11 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана. Вони постраждали за Христа у 286 році.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 11 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 330 – урочиста церемонія освячення Константинополя
  • 868 – китайський чернець Ван Цзе виготовив Діамантову сутру
  • 1907 – в Києві засновано Українське Наукове товариство
  • 1911 – мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Квідад-Хуарес
  • 1916 – Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності
  • 1920 – рада Оксфордського університету дозволила жінкам здобувати освіту у своїх стінах
  • 1927 – утворена Американська академія кіномистецтв
  • 1928 – в Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярна трансляція телепередач
  • 1949 – Ізраїль вступив в ООН
  • 1949 – королівство Сіам перейменовується на Таїланд
  • 1949 – в Нью-Йорку продано перший фотоапарат Полароїд
  • 1991 – шведський дует Roxette посів перше місце в американському хіт-параді з піснею Joyride
  • 1997 – чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров визнав поразку в матчі з комп'ютером IBM Deep Blue
  • 2000 – в Індії народилася мільярдна жителька цієї держави, Аста Арора
  • 2003 – Пол Маккартні (Paul McCartney) став першим рок-музикантом, ушанованим честі виступити на легендарній арені Колізею
  • 2004 – легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона поміщений в психіатричну клініку
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ХТО НАРОДИВСЯ 11 ТРАВНЯ

  • 1720 – Карл Фрідріх Ієронім Фон Мюнхгаузен, німецький барон, ім'я якого стало прозивним
  • 1855 – Анатолій Костянтинович Лядов, композитор
  • 1864 – Етель Ліліан Войнич, англійська письменниця, автор Овода
  • 1889 – Волтер Хаас, американський бізнесмен, який зробив успішну фірму Levi Strauss & Co.
  • 1904 – Сальвадор Далі, іспанський живописець-сюрреаліст
  • 1905 – Михайло Шолохов, класик російської радянської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури
  • 1941 – Ерік Бердон, англійський рок-музикант
  • 1963 – Костянтин Меладзе, продюсер, композитор, поет, співак
  • 1966 – Крістоф Шнайдер, барабанщик німецької групи Rammstein
  • 1978 – Летиція Каста, французька манекенниця і актриса
11 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458609

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Теплий вітер на Євсея обіцяє весняну благодать.
  • Горобина зацвіла – до врожаю вівса.
  • Тепла зоряна ніч обіцяє врожайний рік.
  • Багато соку на березі – влітку будуть часто йти дощі.
  • Ясний схід сонця – до теплого і сонячного літа.
  • Якщо цей день туманний і дощовий, то знахарі в ладанки збирають з полудня теплий вітер.
  • Сни з 10 на 11 травня можуть збутися на третій день. Якщо цього не відбулося, то не варто більше чекати їх виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 травня, не збудеться.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день стригти волосся і нігті немовляті.
  • Сьогодні не можна проколювати вуха – інакше слух втратите.
  • Оголошувати заручини не бажана, адже шлюб швидко розпадеться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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