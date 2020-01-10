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11 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 січня, віряни вшановують пам'ять святих 14 тисяч немовлят Вифлеємських, за Христа вбитих та Міжнародний день "дякую". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святих 14 тисяч немовлят Вифлеємських, за Христа вбитих.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 11 січня, іменини відзначають власники таких імен: Марко, Іван, Тадей, Георгій, Веніамін, Маркел, Лаврентій, Ганна, Єгор, Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 49 до н. е. — Юлій Цезар перейшов Рубікон разом зі своєю армією, ввівши Римську республіку в стан війни.
- 1569 — перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі собору Св. Павла.
- 1693 — виверження вулкана Етна на Сицилії, загинуло близько 60 тисяч осіб.
- 1759 — у Філадельфії (штат Пенсильванія) почала роботу перша у США страхова компанія.
- 1787 — Гершель Вільям відкрив існування супутників планети Уран, Титанії і Оберона.
- 1803 — Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана.
- 1909 — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів.
- 1922 — 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували від смерті від діабету за допомогою інсуліну.
- 1935 — американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленда, штат Каліфорнія.
- 1960 — в СРСР створено Центр підготовки космонавтів.
- 1971 — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою "Кремнієва долина США".
- 1981 — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши бази Скотта після 75 днів шляху. Було пройдено 2 тисячі 500 миль.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 СІЧНЯ
- 1503 — Франческо Парміджаніно, італійський живописець, представник маньєризму.
- 1638 — Ніколас Стено, данський анатом і геолог.
- 1755 — Александер Гамілтон, один з батьків-засновників США, перший секретар казначейства США.
- 1775 — Луїс де Ласі, іспанський політичний діяч; учасник Іспанської революції 1808—14; генерал.
- 1815 — Джон (Александр) Макдональд, перший прем'єр-міністр Канади (1867–1873, 1878–1891 рр.).
- 1842 — Вільям Джеймс, американський психолог і філософ, один із найвидатніших представників прагматизму, за освітою лікар. Старший брат письменника Генрі Джеймса.
- 1859 — Джордж Керзон, британський політик, який визначив у 1919 році східну межу польських земель — "Лінію Керзона". Саме вона стала основою для сучасного українсько-польського кордону.
- 1870 — Александр Стірлінг Колдер, американський скульптор і педагог. Син скульптора Александра Мілна Колдера, батько скульптора Александра (Сенді) Колдера. Найбільш відомі твори: статуя Джорджа Вашингтона на арці на Вашингтон-сквер в Нью-Йорку, меморіальний фонтан Свона в Філадельфії і меморіал Лейфа Ерікссона в Рейк'явіку, Ісландія.
- 1875 — Рейнгольд Глієр, український і російський композитор німецько-польського походження, диригент, педагог, музично-громадський діяч.
- 1906 — Йосиф Кладочний, український греко-католицький священник, близький друг Андрея Шептицького
- 1906 — Альберт Гофманн, швейцарський хімік і літератор, широко відомий як "батько-винахідник" наркотику ЛСД.
- 1913 — Василь Кук, генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА з 1950 (після загибелі Р. Шухевича).
- 1958 — Дерюгіна Ірина Іванівна, заслужений майстер спорту СРСР з художньої гімнастики.
- 1958 — Тревор Тейлор, співак, музикант, музичний продюсер, автор пісень, один з бек-вокалістів гурту Bad Boys Blue.
- 1972 — Аманда Піт, американська кіноакторка.
- 1972 — Костянтин Хабенський, російський актор театру і кіно.
- 1983 — Адріан Сутіл, німецький автогонщик, пілот Формули-1.
- 1985 — Кадзукі Накадзіма, японський автогонщик, пілот Формули-1.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки.
- Молодь проводила час на посиденьках.
- Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна думати у негативному ключі.
- Не йдіть на невиправдані ризики.
- Не дозволяйте іншим втягувати вас у суперечки та конфліктні ситуації.
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