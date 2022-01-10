11 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Всесвітній день "спасибі", а віряни вшановують пам'ять убитих за царя Ірода немовлят. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 січня, вшановують пам'ять 14 000 убитих за царя Ірода немовлят. Цей епізод новозавітної історії описується в Євангелії від Матвія. Згідно з переказами, волхви, які прийшли висловити свою повагу новонародженому Ісусу, не повідомили царю Іроду про місцеперебування немовляти. Ірода сильно розгнівало це, і він зажадав вбити всіх дітей у Віфлеємі, у віці до двох років.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 11 січня, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей, Теофіл, Феодосій, Юрій.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день слова "дякую"

1569 – Перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі Собору Св. Павла

1775 – Вперше в США єврей Френсіс Сальвадор обирається на державну посаду

1787 – Вільям Гершель відкрив існування супутників планети Уран

1803 – Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож з США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результаті чого США придбали весь штат Луїзіана

1864 – У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос

1909 – З Нью-Йорка до Філадельфії вирушили учасниці першої жіночої автогонки

1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку вилікували від діабету за допомогою інсуліну

1935 – Американська жінка-авіатор Амелія Ерхарт зробила одинарний переліт через Тихий океан

1962 – Понад 3000 людей загинули в Перу під час зсуву

1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша дискотека, що називалася Whisky-A-Go-Go

1973 – У Вашингтоні почалася справа вотергейтського злодія

1974 – У Кейптауні у Сью Розенковіц народилися шестеро близнят і вперше всі народжені одночасно діти вижили

2003 – Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на найвищий ступінь покарання

ХТО НАРОДИВСЯ 11 СІЧНЯ

1757 – Олександр Гамільтон, перший американський державний казначей

1815 – Джон Макдональд, перший прем'єр-міністр Канади

1875 – Рейнгольд Глієр, композитор, диригент, педагог

1906 – Альберт Хофманн, швейцарський хімік

1916 – Бернал Бліє, французький кіноактор

1946 – Найомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі

1957 – Брайан Робсон, англійський футболіст і футбольний тренер, найбільш відомий за своїми виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед

1972 – Аманда Піт, американська кіноактриса

1993 – Флора Кросс, американська актриса. Вона зіграла головну роль Елізи у фільмі Сезон бджіл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Люди вірили, що в Страшний день нечиста сила особливо активна. Тому її запросто можна побачити своїми очима.

Якщо 11 січня у дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі прикрощі та печалі.

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то скоро відлига.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Ліс шумить – до теплих днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Дітей 11 січня особливо берегли. Не випускали їх з дому, тому що вважали, що на них нечисть полює.

Не можна 11 січня ходити в ліс. Також намагалися без великої потреби з дому не виходити.

Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде.

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