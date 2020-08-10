На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
11 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 258
Сьогодні, 11 серпня, віряни вшановують пам'ять святого мученика Каллініка, а у світі відзначають День президентського жарту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого мученика Каллініка Кілікіїського, який був родом з Туреччини та не зрікся своєї віри.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 11 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День президентського жарту
- 1707 – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали "Вічний альянс", що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
- 1866 – у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
- 1877 – американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
- 1906 – у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
- 1926 – компанія "Kodak" оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
- 2003 – українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
- 2008 – російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.
- 2011 – запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
- 2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 СЕРПНЯ
- 1340 – Феофан Грек, живописець, який працював у Візантії й Давній Русі.
- 1778 – Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики.
- 1858 – Хрістіан Ейкман, голландський фізик, відкрив вітамін B1, Нобелівський лауреат.
- 1889 – Олександр Шульгин, український громадсько-політичний діяч, дипломат, міністр зовнішніх справ УНР.
- 1894 – Петро Сова, археолог, досліджував палеолітичні та середньовічні пам'ятки Закарпаття.
- 1897 – Енід Мері Блайтон, англійська письменниця.
- 1933 – Єжи Гротовський, польський режисер-експериментатор, педагог і теоретик театру.
- 1943 – Первез Мушарраф, керівник і президент Пакистану в 1999-2008 роках.
- 1950 – Стів Возняк, піонер комп'ютерних технологій, конструктор одного з перших персональних комп'ютерів у світі Apple I та Apple II (США), співзасновник (разом зі Стівом Джобсом) фірми Apple.
- 1953 – Халк Хоган, реслер, актор і шоумен.
- 1970 – Енді Белл, британський музикант.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
- Ранковий туман – до поганого збору меду.
- Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.
- Зелений овес – до дощової осені.
- Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто наражати себе на небезпеку, тож мінімізуйте усі шанси – не перенавантажуйтеся, будьте обережні на дорозі тощо.
- Також у цей день не можна сваритися та виясняти стосунки – не підвищуйте тон та не конфліктуйте з навколишніми.
- Сьогодні не бажано брати у позику гроші.
Читайте також: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:50Зонд NASA вперше показав будову Марса
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші
-
21:0011 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Як приготувати ідеальні домашні котлети
-
20:20У мережі показали новий контролер для Xbox
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:43Що не можна дарувати дівчині, щоб не зіпсувати стосунки
-
19:14Названий гарнір, який корисно їсти кожен день
-
18:44Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди
-
18:16Гороскоп на 11 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Нападник Динамо одружився з дівчиною-красунею
-
17:19Дочка Джонні Деппа здивувала спекотними поцілунками з дівчиною
-
16:42Названий острів з найбільшим розмаїттям рослин у світі
-
16:19Прямий ефір прогнозу погоди зірвали корови: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:45Надя Дорофєєва в бікіні похвалилася ідеальним пресом
-
15:19В Індонезії відбулось виверження активного вулкана: відео
-
15:00Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
-
14:44ТОП продуктів-джерел прихованого цукру
-
14:24Патчі під очі: як часто ними можна користуватись
-
13:52Як людське тіло втрачає тепло взимку: епічне відео
-
13:19Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
12:24Новий фільтр Snapchat перетворює домашніх тварин у персонажів Disney (фото)
-
11:54Чому діти вибирають нездорову їжу і як це виправити
-
21:22Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші
-
18:44Чорниця: користь і шкода смачної сезонної ягоди
-
15:00Shy – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із новою зіркою
-
12:50Коронавірус в Україні: які області не готові до послаблення карантину
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 10 серпня
-
07:19Погода в Україні 10 серпня: прогноз на понеділок
- 09 серпня
-
20:22Не ігноруй ці 5 факторів, які негативно впливають на твою потенцію
-
17:25Дівчина тижня: розкута порнозірка Міранда Віксен, яка не дає спокою своїм фанатам (18+)
-
15:20VIDVERTO – фіналісти Української пісні 2020: що відомо про рок-гурт
-
13:21Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:23Свіжі хіти серпня: плейлист нової музики за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 серпня
- 08 серпня
-
21:24Булочки з кунжутом: популярна українська телеведуча виклала пікантні фото з відпочинку
-
19:22JANE – фіналістка Української пісні 2020: знайомтесь із наймолодшою учасницею
-
16:51Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки