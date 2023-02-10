Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

11 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 315
11 лютого – субота - фото 1
11 лютого – субота

Сьогодні, 11 лютого, у світі відзначають Міжнародний день жінок та дівчаток у науці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 11 лютого, у народі відзначається Лаврентьєв день. Люди вірили, що святий Лаврентій покращує зір і зцілює від сліпоти, а тому йому молилися за лікування від хвороб, особливо очних. На Лаврентія спостерігалася мінлива погода: в один день могли бути січневі морози та березнева відлига.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 490599

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни
  • 1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав
  • 1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського
  • 1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру
  • 1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ
  • 1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл
  • 1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)
  • 1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
  • 1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди
  • 1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція
  • 1953 – прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен"
  • 1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови
  • 1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me
  • 1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка
  • 2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона
11 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 496009
Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО

  • 1670 – Самойло Величко, український козацький літописець
  • 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens
  • 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії
  • 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник
  • 1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист та продюсер
  • 1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця
  • 1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат
  • 1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)
  • 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці
  • 1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса
  • 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка
  • 1969 - Дженніфер Еністон, американська актриса
11 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 496010
Самойло Величко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • дрова у печі погано горять – до відлиги
  • шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри
  • на Лаврентія не можна важко працювати
11 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 494557

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • суворо заборонено лаяти дітей
  • жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею
  • подружжю категорично не можна сваритися
  • після заходу сонця не варто виходити надвір

Читайте також: Як зробити кожен ранок добрим – 5 простих кроків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини