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11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 лютого, у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці, а віряни вшановують пам'ять святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 11 лютого віряни вшановують пам'ять святого Лаврентія. Це римський святий, ранньохристиянський мученик, а також один із семи дияконів Римської Церкви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Мокій, Юліан, Гарасим, Дмитро, а також Сильван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день жінок і дівчат у науці
- Всесвітній день хворих
- 660 до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.
- 1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав.
- 1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.
- 1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.
- 1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому "Мертвих душ".
- 1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім "Льюїс Керрол".
- 1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).
- 1889 – ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором.
- 1894 – загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл".
- 1922 – у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
- 1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії
- 1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
- 1949 – менору затвердили як герб Ізраїлю.
- 1950 – ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал "Дніпро", в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.
- 1953 – прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен".
- 1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.
- 1963 – записали свій перший альбом "Please Please Me".
- 1964 – "The Beatles" дали свій перший концерт у Вашингтоні.
- 1965 – одруження Рінго Старра.
- 1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер – Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка).
- 1992 – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО
- 1657 – Бернар ле Бов'є де Фонтенель, французький письменник.
- 1670 – Самійло Величко, український козацький літописець.
- 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою homo sapiens.
- 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот, англійський фізик, один із винахідників фотографії.
- 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник.
- 1857 – Ольга Рошкевич, українська перекладачка, збирачка фольклору.
- 1890 – Антон Середа, український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог.
- 1898 – Лео Силард, американський фізик угорського походження, один із творців першого атомного реактора.
- 1900 – Ганс-Георг Гадамер, німецький філософ і історик.
- 1905 — Гершензон Сергій Михайлович, український генетик.
- 1909 – Джозеф Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист і продюсер.
- 1917 – Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер, один із батьків неореалізму.
- 1917 – Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист (працював у жанрах детективу та фантастики).
- 1926 – Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор ("Голий пістолет").
- 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї міні-спідниці.
- 1961 – Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка ("Ліцензія на вбивство" – про Джеймса Бонда), дружина Річарда Ґіра.
- 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка.
- 1966 — Лора Дерн, американська кіноакторка ("Маска", "Парк Юрського періоду").
- 1969 – Дженніфер Еністон, американська акторка.
- 1974 – Ярослав Шпачек, чеський хокеїст.
- 1977 – Майк Шинода, американський музикант, MC, художник, дизайнер-графік, один із засновників рок-гурту "Linkin Park"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дим йде коромислом, то чекайте настання тепла.
- Якщо ви побачите червоний місяць, то потрібно очікувати, що вітер буде поривчастий.
- Коли 11 лютого випадає молодик, то потрібно запам’ятати погоду в цей день, така ж буде і весь березень.
- Якщо 11 лютого повний місяць, то така ж погода буде і з середини березня і до кінця місяця.
- Якщо 11 лютого ліс шумить, то чекайте потепління погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна багато працювати цього дня.
- Не варто лихословити та сваритися з рідними та близькими.
- Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.
- Не можна сьогодні ходити в гості ввечері.
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