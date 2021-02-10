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11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 лютого – четвер

Сьогодні, 11 лютого, у світі відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці, а віряни вшановують пам'ять святого Лаврентія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 11 лютого віряни вшановують пам'ять святого Лаврентія. Це римський святий, ранньохристиянський мученик, а також один із семи дияконів Римської Церкви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 11 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Мокій, Юліан, Гарасим, Дмитро, а також Сильван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день жінок і дівчат у науці
  • Всесвітній день хворих
  • 660 до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.
  • 1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав.
  • 1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.
  • 1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.
  • 1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому "Мертвих душ".
  • 1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім "Льюїс Керрол".
  • 1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).
  • 1889 – ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором.
  • 1894 – загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства "Сокіл".
  • 1922 – у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
  • 1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії
  • 1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
  • 1949 – менору затвердили як герб Ізраїлю.
  • 1950 – ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал "Дніпро", в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.
  • 1953 – прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен".
  • 1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.
  • 1963 – записали свій перший альбом "Please Please Me".
  • 1964 – "The Beatles" дали свій перший концерт у Вашингтоні.
  • 1965 – одруження Рінго Старра.
  • 1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер – Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка).
  • 1992 – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.
11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447229

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛЮТОГО

  • 1657 – Бернар ле Бов'є де Фонтенель, французький письменник.
  • 1670 – Самійло Величко, український козацький літописець.
  • 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об'єднав всі раси та народи Землі під єдиною назвою homo sapiens.
  • 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот, англійський фізик, один із винахідників фотографії.
  • 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник.
  • 1857 – Ольга Рошкевич, українська перекладачка, збирачка фольклору.
  • 1890 – Антон Середа, український графік і майстер прикладного мистецтва, педагог.
  • 1898 – Лео Силард, американський фізик угорського походження, один із творців першого атомного реактора.
  • 1900 – Ганс-Георг Гадамер, німецький філософ і історик.
  • 1905 — Гершензон Сергій Михайлович, український генетик.
  • 1909 – Джозеф Манкевич, американський кінорежисер ("Клеопатра"), сценарист і продюсер.
  • 1917 – Джузеппе Де Сантіс, італійський кінорежисер, один із батьків неореалізму.
  • 1917 – Сідні Шелдон, американський письменник і сценарист (працював у жанрах детективу та фантастики).
  • 1926 – Леслі Нільсен, американський комедійний кіноактор ("Голий пістолет").
  • 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї міні-спідниці.
  • 1961 – Кері Ловелл, американська модель і кіноакторка ("Ліцензія на вбивство" – про Джеймса Бонда), дружина Річарда Ґіра.
  • 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка.
  • 1966 — Лора Дерн, американська кіноакторка ("Маска", "Парк Юрського періоду").
  • 1969 – Дженніфер Еністон, американська акторка.
  • 1974 – Ярослав Шпачек, чеський хокеїст.
  • 1977 – Майк Шинода, американський музикант, MC, художник, дизайнер-графік, один із засновників рок-гурту "Linkin Park"
11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447230

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дим йде коромислом, то чекайте настання тепла.
  • Якщо ви побачите червоний місяць, то потрібно очікувати, що вітер буде поривчастий.
  • Коли 11 лютого випадає молодик, то потрібно запам’ятати погоду в цей день, така ж буде і весь березень.
  • Якщо 11 лютого повний місяць, то така ж погода буде і з середини березня і до кінця місяця.
  • Якщо 11 лютого ліс шумить, то чекайте потепління погоди.
11 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447231

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна багато працювати цього дня.
  • Не варто лихословити та сваритися з рідними та близькими.
  • Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не можна сьогодні ходити в гості ввечері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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