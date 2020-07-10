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11 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають Всесвітній день шоколаду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Ікони Божої Матері, яка називається "Троєручиця".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день шоколаду.
  • Всесвітній день народонаселення.
  • 1533 — Папа Климент VII оголосив, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучив короля від церкви. Король вже розлучився з першою дружиною і одружувався з Анною Болейн, зв'язки між Королівством Англія і Папською державою були розірвані.
  • 1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.
  • 1700 — заснована Берлінська академія наук.
  • 1943 — кульмінація Волинської трагедії.
  • 1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.
  • 2008 — Компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store
  • 2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.
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Ґренландія

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИПНЯ

  • 1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший прусський король.
  • 1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження, зіграв роль Тараса Бульби в американській екранізації твору Гоголя. Лауреат премії Оскар у категорії "найкращий актор" у фільмі "Король і я", 1956. Володар престижної театральної нагороди "Тоні".
  • 1934 — Джорджіо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моди свого імені.
  • 1939 — Борис Нечерда, український поет-шістдесятник.
  • 1969 — Олег Гуцуляк, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції "Мезогея (МезоЄвразія)", автор книги "Пошуки заповітного царства".
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Джорджіо Армані

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо зозуля переставала кувати – значить, зима настане рано.
  • Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.
  • Клен сльозу виливає – через 3-4 дні випадуть опади.
  • Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
  • Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується рано лягати спати.
  • Заборонено виливати питну воду.
    У цей день не варто сваритися або навіть просто лихословити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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