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11 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають Всесвітній день шоколаду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Ікони Божої Матері, яка називається "Троєручиця".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 11 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день шоколаду.
- Всесвітній день народонаселення.
- 1533 — Папа Климент VII оголосив, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучив короля від церкви. Король вже розлучився з першою дружиною і одружувався з Анною Болейн, зв'язки між Королівством Англія і Папською державою були розірвані.
- 1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.
- 1700 — заснована Берлінська академія наук.
- 1943 — кульмінація Волинської трагедії.
- 1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.
- 2008 — Компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store
- 2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.
Ґренландія
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ЛИПНЯ
- 1657 — Фрідріх I, курфюрст Бранденбурзький, перший прусський король.
- 1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження, зіграв роль Тараса Бульби в американській екранізації твору Гоголя. Лауреат премії Оскар у категорії "найкращий актор" у фільмі "Король і я", 1956. Володар престижної театральної нагороди "Тоні".
- 1934 — Джорджіо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, очільник дому моди свого імені.
- 1939 — Борис Нечерда, український поет-шістдесятник.
- 1969 — Олег Гуцуляк, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції "Мезогея (МезоЄвразія)", автор книги "Пошуки заповітного царства".
Джорджіо Армані
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зозуля переставала кувати – значить, зима настане рано.
- Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.
- Клен сльозу виливає – через 3-4 дні випадуть опади.
- Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
- Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується рано лягати спати.
- Заборонено виливати питну воду.
У цей день не варто сваритися або навіть просто лихословити.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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