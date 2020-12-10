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11 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 11 грудня, вшановують пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Також у світі відзначають Міжнародний день гір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, преподобномученик Стефан Новий народився в 750 році в Константинополі від благочестивих батьків, на їхню молитвам. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить гречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1866 – Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані
- 1894 – У Парижі відкрита перша в світі автовиставка. На першому показі взяли участь 9 автомобільних компаній.
- 1914 – Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв'язки з австрійським урядом.
- 1918 – В Одесу вступили війська української Директорії.
- 1937 – Йосип Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: Депутат – слуга народу
- 1946 – при ООН організований Дитячий фонд ЮНІСЕФ
- 1946 – В Англії запатентований перший програмований комп'ютер.
- 1957 – музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-річною кузиною.
- 1963 – легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $ 240 тисяч за свого сина.
- 1981 – перший і останній раз до сьогоднішнього дня від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен.
- 1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР.
- 1993 – На аукціоні в Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим, продана за 68 500 доларів
- 2000 – В Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливості виникнення тромбозу під час авіапольотів.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ
- 17 до н. е – Гней Доміцій Агенобарб, батько імператора Нерона.
- 1475 – Лев X (Джованні Медічі), папа римський.
- 1524 – П'єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Олени), есеїст.
- 1803 – Гектор Берліоз, французький композитор. Берліоз був видатним диригентом. Разом з Р. Вагнером він заклав основи нової школи диригування.
- 1843 – Роберт Кох, німецький мікробіолог. У 1905 році Роберт Кох був удостоєний Нобелівської премії, а відкриті ним бактерії отримали назву паличок Коха.
- 1911 – Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю
- 1913 – Жан Маре, французький кіноактор (Скороминуща краса, Горбань, Фантомас, Залізна маска).
- 1918 – Олександр Солженіцин, радянський російський, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1931 – Рита Морено, танцівниця, актриса, лауреат премії "Оскар".
- 1953 – Андрій Макаревич, російський рок-музикант.
- 1972 – Андрій Гусін, український футболіст ("Динамо" Київ).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Швидка відлига до довгих морозів.
- Якщо сьогодні холодно і сухо, літо буде спекотним і сухим.
- Пічна зола швидко гасне, буде тепло.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нікому нічого давати в борг
- Не можна обговорювати інших людей
- Не потрібно займатися важкою роботою
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