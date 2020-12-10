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11 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 грудня – п'ятниця

Сьогодні, 11 грудня, вшановують пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Також у світі відзначають Міжнародний день гір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, преподобномученик Стефан Новий народився в 750 році в Константинополі від благочестивих батьків, на їхню молитвам. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить гречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1866 – Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані
  • 1894 – У Парижі відкрита перша в світі автовиставка. На першому показі взяли участь 9 автомобільних компаній.
  • 1914 – Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв'язки з австрійським урядом.
  • 1918 – В Одесу вступили війська української Директорії.
  • 1937 – Йосип Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: Депутат – слуга народу
  • 1946 – при ООН організований Дитячий фонд ЮНІСЕФ
  • 1946 – В Англії запатентований перший програмований комп'ютер.
  • 1957 – музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-річною кузиною.
  • 1963 – легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $ 240 тисяч за свого сина.
  • 1981 – перший і останній раз до сьогоднішнього дня від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен.
  • 1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР.
  • 1993 – На аукціоні в Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим, продана за 68 500 доларів
  • 2000 – В Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливості виникнення тромбозу під час авіапольотів.
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Біг Бен

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ

  • 17 до н. е – Гней Доміцій Агенобарб, батько імператора Нерона.
  • 1475 – Лев X (Джованні Медічі), папа римський.
  • 1524 – П'єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Олени), есеїст.
  • 1803 – Гектор Берліоз, французький композитор. Берліоз був видатним диригентом. Разом з Р. Вагнером він заклав основи нової школи диригування.
  • 1843 – Роберт Кох, німецький мікробіолог. У 1905 році Роберт Кох був удостоєний Нобелівської премії, а відкриті ним бактерії отримали назву паличок Коха.
  • 1911 – Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю
  • 1913 – Жан Маре, французький кіноактор (Скороминуща краса, Горбань, Фантомас, Залізна маска).
  • 1918 – Олександр Солженіцин, радянський російський, лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1931 – Рита Морено, танцівниця, актриса, лауреат премії "Оскар".
  • 1953 – Андрій Макаревич, російський рок-музикант.
  • 1972 – Андрій Гусін, український футболіст ("Динамо" Київ).
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Роберт Кох

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Швидка відлига до довгих морозів.
  • Якщо сьогодні холодно і сухо, літо буде спекотним і сухим.
  • Пічна зола швидко гасне, буде тепло.
11 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437269

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна нікому нічого давати в борг
  • Не можна обговорювати інших людей
  • Не потрібно займатися важкою роботою

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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