11 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 грудня, вшановують пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. Також у світі відзначають Міжнародний день гір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового. За переказами, преподобномученик Стефан Новий народився в 750 році в Константинополі від благочестивих батьків, на їхню молитвам. Сама Пресвята Богородиця з'явилася матері його і обіцяла, що у неї буде син, як вона і просила. Зростаючи, юнак показав себе досить гречним і особливо полюбив читання творів св. Іоанна Златоуста.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 11 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Степан, Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Тимофій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1866 – Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані

1894 – У Парижі відкрита перша в світі автовиставка. На першому показі взяли участь 9 автомобільних компаній.

1914 – Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв'язки з австрійським урядом.

1918 – В Одесу вступили війська української Директорії.

1937 – Йосип Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: Депутат – слуга народу

1946 – при ООН організований Дитячий фонд ЮНІСЕФ

1946 – В Англії запатентований перший програмований комп'ютер.

1957 – музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-річною кузиною.

1963 – легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $ 240 тисяч за свого сина.

1981 – перший і останній раз до сьогоднішнього дня від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен.

1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР.

1993 – На аукціоні в Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим, продана за 68 500 доларів

2000 – В Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливості виникнення тромбозу під час авіапольотів.

Біг Бен

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ГРУДНЯ

17 до н. е – Гней Доміцій Агенобарб, батько імператора Нерона.

1475 – Лев X (Джованні Медічі), папа римський.

1524 – П'єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Олени), есеїст.

1803 – Гектор Берліоз, французький композитор. Берліоз був видатним диригентом. Разом з Р. Вагнером він заклав основи нової школи диригування.

1843 – Роберт Кох, німецький мікробіолог. У 1905 році Роберт Кох був удостоєний Нобелівської премії, а відкриті ним бактерії отримали назву паличок Коха.

1911 – Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю

1913 – Жан Маре, французький кіноактор (Скороминуща краса, Горбань, Фантомас, Залізна маска).

1918 – Олександр Солженіцин, радянський російський, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1931 – Рита Морено, танцівниця, актриса, лауреат премії "Оскар".

1953 – Андрій Макаревич, російський рок-музикант.

1972 – Андрій Гусін, український футболіст ("Динамо" Київ).

Роберт Кох

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Швидка відлига до довгих морозів.

Якщо сьогодні холодно і сухо, літо буде спекотним і сухим.

Пічна зола швидко гасне, буде тепло.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нікому нічого давати в борг

Не можна обговорювати інших людей

Не потрібно займатися важкою роботою

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