На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
11 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 23
Сьогодні, 11 червня, відзначають День народження королеви в Австралії та вшановують мученицю Феодосію. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За народним календарем сьогодні відзначають День Феодосії Колосяниці. Така назва пов'язана з тим, що до цієї пори починає колоситися жито, оформляється колос. Православна церква в цей день згадує мученицю Феодосію діву Тирську (307-308) і преподобну мученицю Феодосію діву Константинопольську (700-730).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День народження королеви в Австралії
- День народження принца Генріка в Данії
- 1453 – Падіння Візантійської імперії.
- 1474 — Папа Римський ратифікував "Вічний мир" між імперією Габсбургів і Швейцарією.
- 1488 – Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.
- 1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож.
- 1509 – Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першою із 6 його жінок.
- 1580 – Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
- 1742 – американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити.
- 1742 – У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.
- 1770 – Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.
- 1776 – Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.
- 1888 – У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.
- 1889 – Джон Перді та Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.
- 1895 – За маршрутом Париж-Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.
- 1901 – Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.
- 1918 – Казахський національний рух "Алаш" оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.
- 1943 – Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.
- 1951 – Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.
- 1955 – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених.
- 1965 – королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.
- 1972 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра скандального порнофільму "Глибока горлянка" з Ліндою Лавлейс.
- 1973 – В Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.
- 1975 – Видобута перша нафта в Північному морі.
- 1982 – На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин".
- 1990 – Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.
- 1993 – Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".
- 2002 – Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 червня
- 1838 – Маріано Фортуні, іспанський художник і графік середини 19 ст., прихильник орієнталізму у живопису.
- 1861 – Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.
- 1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор.
- 1867 – Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
- 1899 – Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1909 – Приймак Борис Іванович, український архітектор.
- 1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.
- 1937 – Воррен Робін, австралійський патолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.
- 1953 – Віталій Білоножко, український співак, естрадний виконавець, Народний артист України.
- 1959 – Х'ю Лорі, британський актор, письменник і музикант.
- 1985 – Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо колоситься жито, то це до врожаю грибів.
- Якщо сухий туман під час цвітіння, то це шкодить хлібу.
- Якщо жито зацвіло, то не можна білити полотна.
- Якщо багато жита, то і грибів буде багато.
- Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
- Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.
- Якщо багато павуків, то буде хороша погода.
- Якщо туман вранці по воді стелиться, то це до ясного сонячного дня.
- Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він в якнайближчий час. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.
- Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.
- Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.
Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
22:24Міс Всесвіт 2012 показала спокусливе фото в бікіні
-
21:57УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019
-
21:2811 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Чому не варто худнути перед відпусткою
-
20:41Олена Зеленська показала свою найкращу подругу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:21Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
19:55Жінки під водою: ці фото змусять вас затримати погляд
-
19:45У мережу витекли перші живі зображення Google Pixel 4 XL
-
19:28У бікіні і з куркою: Ешлі Грем показала звабливі форми
-
19:16Як зараз виглядає занедбана Фукусіма
-
18:50Україна – Люксембург: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
18:43У Мексиці затопило торговий центр під саундтрек Титаніка: епічне відео
-
18:23Шейк позувала у джемпері на голе тіло
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:10Рейтинг на парламентські вибори 2019: прогноз, які партії пройдуть у ВР
-
18:00Гороскоп на 11 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Які продукти не варто брати з собою на пікнік
-
17:44Кому краще не їсти багато полуниці
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
17:13Не фотошоп: фітоняшка з Австралії показала фігуру на відео (18+)
-
16:53Amazon запускає Shazam для одягу: як це працює
-
16:32Сотні жінок скупалися в морі топлес: фотофакт
-
16:19Модель Барбара Палвін показала нові фото в купальниках
-
15:52Кого найбільше лайкають в Instagram: названо ім'я
-
21:57УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019
-
20:21Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
-
10:43Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй
-
09:25Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок
-
07:55Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?