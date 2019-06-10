11 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 червня, відзначають День народження королеви в Австралії та вшановують мученицю Феодосію. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День Феодосії Колосяниці. Така назва пов'язана з тим, що до цієї пори починає колоситися жито, оформляється колос. Православна церква в цей день згадує мученицю Феодосію діву Тирську (307-308) і преподобну мученицю Феодосію діву Константинопольську (700-730).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Іван, Лука, Марія, Федот, Варнава, Фелікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День народження королеви в Австралії

День народження принца Генріка в Данії

1453 – Падіння Візантійської імперії.

1474 — Папа Римський ратифікував "Вічний мир" між імперією Габсбургів і Швейцарією.

1488 – Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.

1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож.

1509 – Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першою із 6 його жінок.

1580 – Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

1742 – американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити.

1742 – У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.

1770 – Джеймс Кук відкрив Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії.

1776 – Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.

1888 – У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.

1889 – Джон Перді та Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

1895 – За маршрутом Париж-Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

1901 – Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.

1918 – Казахський національний рух "Алаш" оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.

1943 – Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.

1951 – Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.

1955 – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених.

1965 – королева Єлизавета II нагородила музикантів групи "Бітлз" орденом Британської імперії.

1972 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра скандального порнофільму "Глибока горлянка" з Ліндою Лавлейс.

1973 – В Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.

1975 – Видобута перша нафта в Північному морі.

1982 – На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга "Інопланетянин".

1990 – Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.

1993 – Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга "Парк Юрського періоду".

2002 – Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

ХТО НАРОДИВСЯ 11 червня

1838 – Маріано Фортуні, іспанський художник і графік середини 19 ст., прихильник орієнталізму у живопису.

1861 – Заремба Сигізмунд Владиславович, український диригент, композитор, музичний критик і піаніст.

1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор.

1867 – Шарль Фабрі, французький фізик. Відкрив у стратосфері шар озону, що захищає Землю від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

1899 – Кавабата Ясунарі, японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1909 – Приймак Борис Іванович, український архітектор.

1910 – Жак-Ів Кусто, французький океанограф, мандрівник, винахідник аквалангу.

1937 – Воррен Робін, австралійський патолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.

1953 – Віталій Білоножко, український співак, естрадний виконавець, Народний артист України.

1959 – Х'ю Лорі, британський актор, письменник і музикант.

1985 – Інна Цимбалюк, українська фотомодель, телеведуча, кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо колоситься жито, то це до врожаю грибів.

Якщо сухий туман під час цвітіння, то це шкодить хлібу.

Якщо жито зацвіло, то не можна білити полотна.

Якщо багато жита, то і грибів буде багато.

Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.

Якщо бджоли активно летять до вуликів, то скоро піде дощ.

Якщо багато павуків, то буде хороша погода.

Якщо туман вранці по воді стелиться, то це до ясного сонячного дня.

Якщо вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється, то це до дощової погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він в якнайближчий час. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень 11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати та переживати.

Сьогодні не варто лінуватися – вирішіть усі нагальні справи, виконайте роботу сумлінно.

Якщо вирушаєте у дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

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