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11 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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11 березня – середа

Сьогодні, 11 березня, відзначають Всесвітній день сантехніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті. У народі ж цей день називають Порфирієм Пізнім.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 березня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Іван та Миколай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

11 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1702 — вийшла у світ англійська газета Daily Courant, перша щоденна газета у світі.
  • 1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.
  • 1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про "аншлюс" обох держав.
  • 1941 — у США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.
  • 1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники "Саюдісу", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
  • 1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.
  • 2011 — сильний землетрус в Японії (9 балів).
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ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

  • 1544 — Торквато Тассо, італійський поет
  • 1775 — Анастасевич Василь Григорович, український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач
  • 1780 — Август Крелле (August Leopold Crelle), німецький математик й архітектор
  • 1811 — Урбен Жан Жозеф Левер'є, французький астроном, що обчислив орбіту й положення раніше невідомої планети Сонячної системи, названої потім Нептуном, яку в 1846 році по його вказівках виявив німецький астроном Галлі
  • 1822 — Жозеф Луї Франсуа Бертран (Joseph Louis François Bertrand), французький математик, член Паризької АН. Присвятив себе математичному аналізу, теорії чисел, механіці Лагранжа
  • 1832 — Ілля Казас, караїмський просвітитель, педагог і поет
  • 1855 — Малколм Кемпбелл (Malcolm Campbell), британський автогонщик і яхтсме (†1948)
  • 1865 — Фанос Погосович Терлемезян, вірменський живописець, народний художник Вірменської РСР
  • 1884 — Батюк Порфирій Кирилович, український композитор.
  • 1887 — Рауль Волш, американський режисер, продюсер, сценарист й актор
  • 1890 — Венівер Буш, американський інженер, творець атомної бомби
  • 1895 — Василь Чучупак, військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки.
  • 1905 — Василь Лапокниш, український режисер
  • 1906 — Зіно Давидофф, творець швейцарської всесвітньо відомої фірми.
  • 1907 — Джессі Метьюз, британська танцівниця, співачка й акторка.
  • 1913 — Джон Вайнцвейґ, канадський композитор.
  • 1920 — Ніколас Бломберген, голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року.
  • 1921 — Вовк Анатолій Іванович, член НТШ
  • 1921 — Астор П'яццола, аргентинський композитор.
  • 1927 — Жузеп Марія Субіракс, іспанський скульптор і художник.
  • 1931 — Кейт Руперт Мердок (Keith Rupert Murdoch), видавничий магнат, мільярдер.
  • 1936 — Гаральд цур Гаузен, німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року.
  • 1942 — Олександр Басилая, грузинський композитор, художній керівник ансамблю "Іверія".
  • 1950 — Джеррі Цукер (Jerry Zucker), американський кінорежисер (З пістолетом наголо, Абсолютно секретно), сценарист, продюсер й актор.
  • 1952 — Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу "Путівник по Галактиці".
  • 1955 — Ніна Гаген, німецька співачка.
  • 1961 — Кость Лавро, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
  • 1964 — Раймо Хельмінен, фінський хокеїст.
  • 1971 — Джонні Ноксвілл (справжнє ім'я Філіп Джон Клепп), американський актор, сценарист, режисер, комік та каскадер, творець шоу "Диваки".
  • 1979 — Джоел Рубен Медден, американський співак та музикант, вокаліст панк-гурту Good Charlotte.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай;
  • Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним;
  • Якщо сьогодні снігопад, то теплий сезон буде дощовим;
  • Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління;
  • Якщо вранці туман, то день буде сонячним.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись садівництвом;
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;
  • Не можна гучно розмовляти та лаятися;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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