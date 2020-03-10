11 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 березня, відзначають Всесвітній день сантехніка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Порфирія, який був архієпископом у 5 столітті. У народі ж цей день називають Порфирієм Пізнім.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 березня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Іван та Миколай. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1702 — вийшла у світ англійська газета Daily Courant, перша щоденна газета у світі.

1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід назвали шарлатанством.

1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про "аншлюс" обох держав.

1941 — у США почали надавати допомогу воєнними матеріалами союзникам антигітлерівської коаліції.

1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники "Саюдісу", ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.

2011 — сильний землетрус в Японії (9 балів).

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ХТО НАРОДИВСЯ 11 БЕРЕЗНЯ

1544 — Торквато Тассо, італійський поет

1775 — Анастасевич Василь Григорович, український бібліограф, книгознавець, письменник і перекладач

1780 — Август Крелле (August Leopold Crelle), німецький математик й архітектор

1811 — Урбен Жан Жозеф Левер'є, французький астроном, що обчислив орбіту й положення раніше невідомої планети Сонячної системи, названої потім Нептуном, яку в 1846 році по його вказівках виявив німецький астроном Галлі

1822 — Жозеф Луї Франсуа Бертран (Joseph Louis François Bertrand), французький математик, член Паризької АН. Присвятив себе математичному аналізу, теорії чисел, механіці Лагранжа

1832 — Ілля Казас, караїмський просвітитель, педагог і поет

1855 — Малколм Кемпбелл (Malcolm Campbell), британський автогонщик і яхтсме (†1948)

1865 — Фанос Погосович Терлемезян, вірменський живописець, народний художник Вірменської РСР

1884 — Батюк Порфирій Кирилович, український композитор.

1887 — Рауль Волш, американський режисер, продюсер, сценарист й актор

1890 — Венівер Буш, американський інженер, творець атомної бомби

1895 — Василь Чучупак, військовий і громадський діяч часів Української революції, головний отаман Холодноярської Республіки.

1905 — Василь Лапокниш, український режисер

1906 — Зіно Давидофф, творець швейцарської всесвітньо відомої фірми.

1907 — Джессі Метьюз, британська танцівниця, співачка й акторка.

1913 — Джон Вайнцвейґ, канадський композитор.

1920 — Ніколас Бломберген, голландський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1981 року.

1921 — Вовк Анатолій Іванович, член НТШ

1921 — Астор П'яццола, аргентинський композитор.

1927 — Жузеп Марія Субіракс, іспанський скульптор і художник.

1931 — Кейт Руперт Мердок (Keith Rupert Murdoch), видавничий магнат, мільярдер.

1936 — Гаральд цур Гаузен, німецький медик і учений, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2008 року.

1942 — Олександр Басилая, грузинський композитор, художній керівник ансамблю "Іверія".

1950 — Джеррі Цукер (Jerry Zucker), американський кінорежисер (З пістолетом наголо, Абсолютно секретно), сценарист, продюсер й актор.

1952 — Дуглас Ноел Адамс, англійський письменник, автор популярного фантастичного серіалу "Путівник по Галактиці".

1955 — Ніна Гаген, німецька співачка.

1961 — Кость Лавро, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".

1964 — Раймо Хельмінен, фінський хокеїст.

1971 — Джонні Ноксвілл (справжнє ім'я Філіп Джон Клепп), американський актор, сценарист, режисер, комік та каскадер, творець шоу "Диваки".

1979 — Джоел Рубен Медден, американський співак та музикант, вокаліст панк-гурту Good Charlotte.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо перелітні птахи повернулись раніше, то буде гарний врожай;

Якщо 11 березня чисте небо, то літо буде спекотним;

Якщо сьогодні снігопад, то теплий сезон буде дощовим;

Якщо чутно птахів, то скоро прийде потепління;

Якщо вранці туман, то день буде сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись садівництвом;

Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею;

Не можна гучно розмовляти та лаятися;

Не можна займатись важкою фізичною працею.

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