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107-річна американка розкрила секрет довголіття: ви будете здивовані
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31 липня Луїза Синьйор, яка живе в Бронксі в Нью-Йорку, відзначила свій 107 день народження. Жінка пояснює своє довголіття несподіваною причиною. Ні, це не просто здорова їжа чи багато друзів. За словами американки, її секрет зовсім в іншому.
З нагоди 107-річчя Луїзи в громадському центрі Бронксу (Нью-Йорк, США) влаштували справжню вечірку, на яку завітали понад сто людей. У такому поважному віці іменинниця не тільки поласувала святковим тортом, а ще й потанцювала від душі. На додачу, вона поділилася секретами довголіття.
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Луїза народилася в Гарлемі в 1912 році: це був рік, коли в Атлантичному океані "Титанік" зіткнувся з айсбергом, а в Лос-Анджелесі була створена кіностудія Universal – одна з найстаріших у світі на сьогодні. Коли Луїзі було чотирнадцять, її сім'я переїхала в Бронкс, де жінка і живе досі.
Сусіди в захваті від бабці, і у неї безліч друзів, деякі з яких на десятки років молодші. Втім, часто ця різниця у віці не так вже й помітна. Одна з подруг іменинниці розповідає про Луїзу: "У неї немає тростини, немає інвалідного візка. Вона сама ходить по магазинах. Вона – приголомшлива".
Цікаво, що предки Луїзи родом з Італії, і вона дуже пишається своїм корінням, але своїм домом жінка вважає Бронкс. У молодості вона постійно зустрічалася з найкращими представниками округу і цілими днями танцювала, грала в спортивні ігри та розважалася. Луїза і зараз обожнює рухатися.
Я багато рухаюся в будинку для людей похилого віку, де я живу. Якщо у нас проводять тренування, я тренуюся. Якщо танцюють, я танцюю. Я досі люблю потанцювати. Після обіду я граю в бінго – так і проходить мій день, – зізнається 107-річна жінка.
Більш того, Луїза практично не приймає ніяких ліків. Виняток: пігулки від високого кров'яного тиску. Щоправда, старіння все ж не оминуло жінку: вона погано бачить, і офіційно її навіть визнали незрячою. Але Луїза все одно дуже сильна і наполеглива. Нещодавно вона захворіла на запалення легенів, але швидко видужала. Коли їй було 103, вона пережила напад грабіжників
Одним із секретів свого довголіття Луїза вважає раціон. На питання про те, що допомагає прожити довге і щасливе життя, вона відповідає: "Італійська їжа. Вона дуже корисна. Мене виховували на хороших продуктах. Ніякої газованої води, ніяких тортів".
Але головна причина довголіття, на думку Луїзи, криється в іншому. Жінка завжди жила сама, і вона впевнена, що саме це – головний ключ до щасливого життя без стресів.
Думаю, це і є секрет моїх 107 років: я ніколи не була заміжня. Моя сестра завжди говорить: "От би і я ніколи не виходила заміж".
При цьому сестрі Луїзи вже 102 роки. І хоч вона не змогла відвідати вечірку, користувачі мережі вважають, що довголіття обох жінок не залежить від сімейного статусу: річ – у хороших генах та здоровому способі життя.
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