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10 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 жовтня, віряни вшановують пам'ять мученика Калістрата. Також у всьому світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Калістрата. Його дід був легіонером римської армії і став очевидцем страти, страждань та воскресіння Ісуса Христа. Сам Калістрат був вихований у християнській вірі і так само, як і його батько і дід, став легіонером. Уночі, коли солдати відпочивали, святий, як правило, ставав на молитву. Одного разу, один з легіонерів почув, як Калістрат згадує в молитвах ім'я Ісуса Христа, і доповів про це своєму начальнику. Після відмови сповідника принести ідолам жертви, почалися тортури і катування.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Калістрат, Марк, Савватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день психічного здоров’я
- День працівників стандартизації та метрології України
- 1858 – за підтримки Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.
- 1911 – у Китаї повалена монархія, Сунь Ятсен проголосив республіку.
- 1932 – у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.
- 1933 – в універсамах США з'явився перший пральний порошок – Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали "силою диво-молекул, які висмоктують бруд з тканин". Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп'єс, які через це і прозвали "мильними".
- 1943 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II і III ступенів.
- 1943 – Джордж Оруелл, англійський письменник вперше вжив термін холодна війна (есе "Ви і атомна бомба").
- 1963 – набув чинності міжнародний договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.
- 1964 – у Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.
- 1990 – Київські студенти оголосили голодовку з вимогою незалежності України.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 жовтня
- 1731 – англійський фізик та хімік, основоположник хімії газів Генрі Кавендіш.
- 1813 – творець музичної драми, італійський композитор Джузеппе Верді.
- 1861 – норвезький полярний дослідник, Лауреат Нобелівської премії миру, людина, якій першій вдалося здійснити лижний перехід через Гренландію, Фрітьоф Нансен.
- 1889 – український поет та літературознавець Михайло Драй-Хмара.
- 1901 – швейцарський скульптор Альберто Джакометті.
- 1930 – британський драматург, Нобелівський лауреат Гарольд Пінтер.
- 1947 – співачка, Народна артистка України Ніна Матвієнко.
- 1987 — українська лижниця Марина Анцибор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
- Гроза на Саватія віщує безсніжну, коротку і досить теплу зиму.
- Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.
- Бджоли щільно заліплюють вічко – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.
- Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не бажано у цей день байдикувати, аби не накликати злидні на родину.
- Не можна сваритися та конфліктувати з рідними та близькими.
- Не слід об'їдатися та зловживати алкоголем.
- Не можна сьогодні ображатися та ображати інших.
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