10 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 жовтня, віряни вшановують пам'ять мученика Калістрата. Також у всьому світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять мученика Калістрата. Його дід був легіонером римської армії і став очевидцем страти, страждань та воскресіння Ісуса Христа. Сам Калістрат був вихований у християнській вірі і так само, як і його батько і дід, став легіонером. Уночі, коли солдати відпочивали, святий, як правило, ставав на молитву. Одного разу, один з легіонерів почув, як Калістрат згадує в молитвах ім'я Ісуса Христа, і доповів про це своєму начальнику. Після відмови сповідника принести ідолам жертви, почалися тортури і катування.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 10 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Калістрат, Марк, Савватій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день психічного здоров’я

День працівників стандартизації та метрології України

1858 – за підтримки Сполучених Штатів почалася організована озброєна боротьба за незалежність Куби від Іспанської імперії.

1911 – у Китаї повалена монархія, Сунь Ятсен проголосив республіку.

1932 – у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію.

1933 – в універсамах США з'явився перший пральний порошок – Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали "силою диво-молекул, які висмоктують бруд з тканин". Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп'єс, які через це і прозвали "мильними".

1943 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II і III ступенів.

1943 – Джордж Оруелл, англійський письменник вперше вжив термін холодна війна (есе "Ви і атомна бомба").

1963 – набув чинності міжнародний договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.

1964 – у Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

1990 – Київські студенти оголосили голодовку з вимогою незалежності України.

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ХТО НАРОДИВСЯ 10 жовтня

1731 – англійський фізик та хімік, основоположник хімії газів Генрі Кавендіш.

1813 – творець музичної драми, італійський композитор Джузеппе Верді.

1861 – норвезький полярний дослідник, Лауреат Нобелівської премії миру, людина, якій першій вдалося здійснити лижний перехід через Гренландію, Фрітьоф Нансен.

1889 – український поет та літературознавець Михайло Драй-Хмара.

1901 – швейцарський скульптор Альберто Джакометті.

1930 – британський драматург, Нобелівський лауреат Гарольд Пінтер.

1947 – співачка, Народна артистка України Ніна Матвієнко.

1987 — українська лижниця Марина Анцибор. ​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.

Гроза на Саватія віщує безсніжну, коротку і досить теплу зиму.

Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.

Бджоли щільно заліплюють вічко – згідно з прикметами, чекай холодну зиму, і навпаки.

Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою, і навпаки.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не бажано у цей день байдикувати, аби не накликати злидні на родину.

Не можна сваритися та конфліктувати з рідними та близькими.

Не слід об'їдатися та зловживати алкоголем.

Не можна сьогодні ображатися та ображати інших.

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