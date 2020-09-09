10 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 вересня, віряни вшановують пам’ять преподобного Сави Крипецького, а в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 10 вересня віряни вшановують пам’ять преподобного Сави Крипецького. Цього дня наші предки прославляли урожай, а також починали осінні ярмарки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Агапон, Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Касян, Лаврентій, Лук’ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Савва, Сидір, Софрон, Тит, Федір, Феодосій, Лука, а також Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день запобігання самогубствам

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

1856 – закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.

1919 – на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.

1920 – прийнята конституція Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії.

1941 – у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в'язнів.

1943 – біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців.

1989 – Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".

1993 – Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках".

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ

1638 – Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької.

1659 – Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, автор першої національної англійської опери.

1805 – Гійом (Віллем) Гефс, бельгійський скульптор; брат скульпторів Йозефа Гефса і Алоїзія Гефса, чоловік художниці Фанні Корр (Фанні Гефс).

1839 – Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму.

1854 – Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат.

1855 – Роберт Кольдевей, німецький архітектор і археолог, який визначив місцезнаходження стародавнього Вавилону.

1883 – Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму

1885 – Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН СРСР.

1892 – Артур Комптон, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1927 року.

1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург

1897 – Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва, письменник.

1914 – Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат "Оскара".

1930 – Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України (1985). Член Американської академії мистецтв і наук.

1939 – Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України.

1941 – Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог, популяризатор науки

1959 – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна"

Олександр Довженко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла і суха погода – до пізньої зими.

Грозові дощі – до теплої осені.

До 10-вересня опало все листя з берези й осики – до врожайного наступного року.

Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.

Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.

Південний вітер подув – рік завершиться легко і безтурботно. Північний вітер несе з собою хвороби та нещастя.

Той, хто в цей день народився, виросте гордою і незалежною людиною.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Наші предки вірили, що сьогодні не слід ходити до батьків нареченої, а також до лісу.

Також вважалося, що залишене на полі зерно принесе нещастя родині.

10 вересня категорично не варто свататися, бо, за прикметами, це обіцяє біду.

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