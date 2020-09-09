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10 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 вересня – четвер

Сьогодні, 10 вересня, віряни вшановують пам’ять преподобного Сави Крипецького, а в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 10 вересня віряни вшановують пам’ять преподобного Сави Крипецького. Цього дня наші предки прославляли урожай, а також починали осінні ярмарки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Агапон, Арсеній, Опанас, Анатолій, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іларіон, Ігнатій, Іосиф, Касян, Лаврентій, Лук’ян, Леонтій, Макар, Нестор, Павло, Панкрат, Савва, Сидір, Софрон, Тит, Федір, Феодосій, Лука, а також Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день запобігання самогубствам
  • День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 1856 – закінчення Кримської війни, поразка Російської імперії коаліції Османської імперії, Великої Британії, Французької імперії та Сардинського Королівства.
  • 1919 – на Паризькій мирній конференції укладено Сен-Жерменський договір, який визнавав право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припинила своє існування.
  • 1920 – прийнята конституція Австрійської Республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії.
  • 1941 – у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду розстріляно всіх в'язнів.
  • 1943 – біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій переважаючим силам німців.
  • 1989 – Угорщина відкрила свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".
  • 1993 – Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932—1933 роках".
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ

  • 1638 – Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької.
  • 1659 – Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, автор першої національної англійської опери.
  • 1805 – Гійом (Віллем) Гефс, бельгійський скульптор; брат скульпторів Йозефа Гефса і Алоїзія Гефса, чоловік художниці Фанні Корр (Фанні Гефс).
  • 1839 – Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму.
  • 1854 – Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат.
  • 1855 – Роберт Кольдевей, німецький архітектор і археолог, який визначив місцезнаходження стародавнього Вавилону.
  • 1883 – Дмитро Донцов, український літературний критик, публіцист, політичний діяч, фундатор теорії інтегрального націоналізму
  • 1885 – Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН СРСР.
  • 1892 – Артур Комптон, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1927 року.
  • 1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург
  • 1897 – Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва, письменник.
  • 1914 – Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат "Оскара".
  • 1930 – Анатолій Скороход, український математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України (1985). Член Американської академії мистецтв і наук.
  • 1939 – Петро Фомін, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України.
  • 1941 – Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог, популяризатор науки
  • 1959 – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна"
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Олександр Довженко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тепла і суха погода – до пізньої зими.
  • Грозові дощі – до теплої осені.
  • До 10-вересня опало все листя з берези й осики – до врожайного наступного року.
  • Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.
  • Листя беріз жовте – багато опеньків в лісі.
  • Південний вітер подув – рік завершиться легко і безтурботно. Північний вітер несе з собою хвороби та нещастя.
  • Той, хто в цей день народився, виросте гордою і незалежною людиною.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Наші предки вірили, що сьогодні не слід ходити до батьків нареченої, а також до лісу.
  • Також вважалося, що залишене на полі зерно принесе нещастя родині.
  • 10 вересня категорично не варто свататися, бо, за прикметами, це обіцяє біду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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