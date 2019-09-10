11 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 11 вересня, відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Попри те, що це церковне свято, подія має зовсім не радісний характер. Насправді усікновення означає "відсікання". Цього дня у 30-х роках нашої ери пророка Іоанна Предтечу жорстоко стратили – йому відрубали голову.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Олеся, Гіацинт, Іоан, Прот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

813 — імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем.

1714 — французькі й іспанські війська окуповують Барселону під час війни за іспанську спадщину.

1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.

1777 — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні під час Революційної війні.

1789 — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США.

1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.

1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.

1993 — у Києві відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 років.

1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.

2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.

11 вересня прогримів вибух веж-близнюків у США

ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ

1862 – американський письменник, майстер оповідання О.Генрі.

1864 – український поет Павло Грабовський.

1885 – англійський письменник Девід Герберт Лоуренс.

1941 – український політик Іван Плющ.

1955 – італійський поп-співак Pupo.

1978 – італійська співачка In-Grid.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: "Іван Пісний прийшов, літо червоне забрав".

З пісного Івана мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає.

Якщо до Івана Пісного не збереш коноплі, то весь пост без масла просидиш.

Якщо журавлі на південь полетіли, то зима ранньої буде.

Гуся побачити в небі – до дощу, лебедя – до снігу.

Шпаки на південь не летять – настало "бабине літо".

Якщо в цей день болить голова, то необхідно помолитись Іоанну Предтечі, і біль відступить.

Багато граків – сонячна погода триватиме ще довгий час.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день не можна вживати в їжу продуктів круглої форми – хліба, кавуна, капусти та навіть помідорів – оскільки вони асоціюються з формою голови.

Не можна брати в руки гострі і ріжучі предмети – ніж, пилку і навіть голку, тому що це нагадує про спосіб страти Іоанна Предтечі. Продукти цього дня допустимо не різати, а тільки ламати.

Не можна подавати їжу на тарілках, як це було зроблено з головою Іоанна Хрестителя.

У цей день слід намагатися нікого не ображати, не обмовляти, не брати чужого.

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