На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
11 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 199
Сьогодні, 11 вересня, відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 11 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Попри те, що це церковне свято, подія має зовсім не радісний характер. Насправді усікновення означає "відсікання". Цього дня у 30-х роках нашої ери пророка Іоанна Предтечу жорстоко стратили – йому відрубали голову.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 11 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Олеся, Гіацинт, Іоан, Прот. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 813 — імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем.
- 1714 — французькі й іспанські війська окуповують Барселону під час війни за іспанську спадщину.
- 1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.
- 1777 — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні під час Революційної війні.
- 1789 — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США.
- 1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.
- 1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.
- 1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.
- 1993 — у Києві відкрито пам'ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 років.
- 1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.
- 2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 11 ВЕРЕСНЯ
- 1862 – американський письменник, майстер оповідання О.Генрі.
- 1864 – український поет Павло Грабовський.
- 1885 – англійський письменник Девід Герберт Лоуренс.
- 1941 – український політик Іван Плющ.
- 1955 – італійський поп-співак Pupo.
- 1978 – італійська співачка In-Grid.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: "Іван Пісний прийшов, літо червоне забрав".
- З пісного Івана мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає.
- Якщо до Івана Пісного не збереш коноплі, то весь пост без масла просидиш.
- Якщо журавлі на південь полетіли, то зима ранньої буде.
- Гуся побачити в небі – до дощу, лебедя – до снігу.
- Шпаки на південь не летять – настало "бабине літо".
- Якщо в цей день болить голова, то необхідно помолитись Іоанну Предтечі, і біль відступить.
- Багато граків – сонячна погода триватиме ще довгий час.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день не можна вживати в їжу продуктів круглої форми – хліба, кавуна, капусти та навіть помідорів – оскільки вони асоціюються з формою голови.
- Не можна брати в руки гострі і ріжучі предмети – ніж, пилку і навіть голку, тому що це нагадує про спосіб страти Іоанна Предтечі. Продукти цього дня допустимо не різати, а тільки ламати.
- Не можна подавати їжу на тарілках, як це було зроблено з головою Іоанна Хрестителя.
- У цей день слід намагатися нікого не ображати, не обмовляти, не брати чужого.
Читайте також: Гороскоп на 11 вересня 2019: на Овнів і Скорпіонів чекає успіх
-
21:23Як відновитися після важких тренувань: прості поради
-
21:0011 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Серіал Кріпосна 2 сезон 11, 12 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:29Huawei розповів про можливості камер майбутнього Mate 30 Pro
-
20:13У Tesla з'явиться батарея з рекордним ресурсом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:10iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple
-
19:59Один з головних мемів року користувачі мережі перенесли в реальне життя: кумедні фото
-
19:43Названо найкориснішу рибу для щоденного раціону
-
19:29Названо головний колір 2020 року
-
19:13ZMI представила бюджетну і надзвичайно компактну зарядку для смартфонів
-
18:58Віка з НеАнгелів розбурхала мережу пікантним знімком в бікіні
-
18:43Засновник Alibaba мільярдер Джек Ма покинув пост глави компанії
-
18:30Comic Con Ukraine 2019 доведе, що допомагати іншим – весело: 5 соціальних ініціатив фесту
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Перший кнопкодав: названо ім'я порушника у Верховній Раді 9-го скликання (відеофакт)
-
18:14BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото
-
18:05Гороскоп на 11 вересня 2019: Овнів і Скорпіонів чекає успіх
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
17:54Land Rover показав відроджений ефектний Defender
-
17:4395-річні двійнята розкрили секрет довголіття: ви будете вражені
-
17:30Мариновані гриби: 7 покрокових рецептів для всіх видів грибів з фото
-
17:25В Антарктиді вперше в історії пройде марш за тварин
-
17:12Туристи назвали місця, які їх найбільше лякають у готельних номерах
-
16:54У NASA показали знімок з чотирма штормами на Землі
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?
-
07:15Погода в Україні 9 вересня: де буде найспекотніше
-
00:30Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 08 вересня
-
21:30Що жінки розповідають подругам про секс з вами
-
17:25Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
-
14:15Метод 90/30: цей секрет дозволить вам стати максимально продуктивними
-
12:20Популярна музика вересня: плейлист нових пісень тижня
-
10:00Перевір, наскільки ти грамотний! Складний тест до Дня грамотності
-
08:53Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву
- 07 вересня
-
21:22Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
-
18:45ЛИТВА – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
14:25Чоловіча мода: головні тренди осені 2019
-
13:42Сенцов та полонені українські моряки повернулися в Україну: перші фото
-
12:21Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
-
08:33Звучать, як шкідливі: 5 порад, які зміцнять ваше здоров'я