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10 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 вересня, відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, а віряни вшановують пам'ять преподобної Анни віщунки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Анни віщунки. Праведна Анна віщунка була благочестивою вдовою з Єрусалима. Вона передбачала явлення світу Спасителя. Зустрівши Богородицю з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона впізнала в Ньому майбутнього Спасителя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Арсеній, Анатолій, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Лук'ян, Макар, Нестор, Павло, Сидір, Федір, Лука, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день запобігання самогубствам
- 1856 – дата закінчення Кримської війни.
- 1919 – Укладено Сен-Жерменський договір, мирову угоду між Австро-Угорщиною й Антантою.
- 1920 – була прийнята конституція Австрійської республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії.
- 1943 – біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій панівним силам нацистських окупантів.
- 1947 – Верховна Рада СРСР заснувала медаль "За відбудову вугільних шахт Донбасу".
- 1989 – Угорська Народна Республіка відкрила свої західні кордони для біженців із Німецької Демократичної Республіки, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ
- 1638 – Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької.
- 1659 – Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, автор першої національної англійської опери.
- 1805 – Гійом (Віллем) Гефс, бельгійський скульптор, брат скульпторів Йозефа Гефса та Алоїзія Гефса, чоловік художниці Фанні Корр.
- 1839 – Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму.
- 1855 – Роберт Кольдевей, німецький архітектор і археолог, який визначив місцеперебування стародавнього Вавилону.
- 1885 – Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН СРСР.
- 1892 – Артур Комптон, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1927 року.
- 1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург.
- 1897 – Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва, письменник.
- 1914 – Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат "Оскара".
- 1930 – Анатолій Скороход, математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України. Член Американської академії мистецтв і наук.
- 1939 – Фомін Петро Дмитрович, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України.
- 1941 – Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог, популяризатор науки.
- 1959 – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньої.
- Південний вітер здоров'я несе.
- День вдалий для ворожінь.
- Якщо погода суха, то холоду нескоро настануть.
- Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.
- Дощ з грозою – до теплої осені.
- Багато горіхів і жолудів – до хорошого урожаю озимих.
- Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньків буде.
- Зустріти тещу – до неприємностей.
- Якщо уві сні з'явився хтось із покійних родичів, то сімейне життя сновидіння буде довгим і щасливим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.
- У ліс 10 вересня намагалися не ходити, тому що існує велика ймовірність заблукати. Якщо ж піти дуже потрібно, то слід взяти в дорогу пиріжок і залишити його на пеньку для лісовика.
- В цей день не можна залишати на полі зерно – весь врожай потрібно зібрати до цього дня.
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