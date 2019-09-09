10 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 вересня, відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам, а віряни вшановують пам'ять преподобної Анни віщунки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Анни віщунки. Праведна Анна віщунка була благочестивою вдовою з Єрусалима. Вона передбачала явлення світу Спасителя. Зустрівши Богородицю з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона впізнала в Ньому майбутнього Спасителя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 10 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Арсеній, Анатолій, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Лук'ян, Макар, Нестор, Павло, Сидір, Федір, Лука, Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день запобігання самогубствам

1856 – дата закінчення Кримської війни.

1919 – Укладено Сен-Жерменський договір, мирову угоду між Австро-Угорщиною й Антантою.

1920 – була прийнята конституція Австрійської республіки, згідно з якою країна стала "союзною державою" з правами широкої автономії.

1943 – біля села Новий Загорів бійці УПА дали бій панівним силам нацистських окупантів.

1947 – Верховна Рада СРСР заснувала медаль "За відбудову вугільних шахт Донбасу".

1989 – Угорська Народна Республіка відкрила свої західні кордони для біженців із Німецької Демократичної Республіки, що ознаменувало перший прорив "берлінської стіни".

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ВЕРЕСНЯ

1638 – Марія Терезія Іспанська, дочка короля Іспанії Філіпа IV і Єлизавети Французької.

1659 – Генрі Перселл, англійський композитор ірландського походження епохи бароко, автор першої національної англійської опери.

1805 – Гійом (Віллем) Гефс, бельгійський скульптор, брат скульпторів Йозефа Гефса та Алоїзія Гефса, чоловік художниці Фанні Корр.

1839 – Чарлз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик та природознавець, засновник прагматизму.

1855 – Роберт Кольдевей, німецький архітектор і археолог, який визначив місцеперебування стародавнього Вавилону.

1885 – Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН СРСР.

1892 – Артур Комптон, американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1927 року.

1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург.

1897 – Жорж Батай, французький філософ, теоретик мистецтва, письменник.

1914 – Роберт Вайз, американський кінорежисер, чотириразовий лауреат "Оскара".

1930 – Анатолій Скороход, математик, професор, член-кореспондент, академік НАН України. Член Американської академії мистецтв і наук.

1939 – Фомін Петро Дмитрович, український учений-хірург, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії медичних наук України.

1941 – Стівен Гулд, американський еволюційний біолог, палеонтолог, популяризатор науки.

1959 – Микола Канішевський, український журналіст, редактор і ведучий інформагентства "Вікна".

Олександр Довженко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо берези жовтіють з верхівки, то весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньої.

Південний вітер здоров'я несе.

День вдалий для ворожінь.

Якщо погода суха, то холоду нескоро настануть.

Якщо журавлі та дикі гуси в теплі краї ще не відлетіли, то зима буде пізньою і теплою.

Дощ з грозою – до теплої осені.

Багато горіхів і жолудів – до хорошого урожаю озимих.

Листя на березі пожовкло – в лісі багато опеньків буде.

Зустріти тещу – до неприємностей.

Якщо уві сні з'явився хтось із покійних родичів, то сімейне життя сновидіння буде довгим і щасливим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день до батьків нареченої ходити не можна, інакше біду накличеш.

У ліс 10 вересня намагалися не ходити, тому що існує велика ймовірність заблукати. Якщо ж піти дуже потрібно, то слід взяти в дорогу пиріжок і залишити його на пеньку для лісовика.

В цей день не можна залишати на полі зерно – весь врожай потрібно зібрати до цього дня.

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