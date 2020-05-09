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10 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона, а у світі відзначають День матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона. Він був небожем Господнім, сином Клеопи, який був молодшим братом Йосипа Обручника.
У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашець.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Друга неділя травня – День матері
- 1881 – Румунію проголосили королівством.
- 1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
- 1940 – Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
- 1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.
- 1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
- 1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
- 1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб з дев'яти експедицій – рекордна кількість людей на цій горі.
- 1995 – У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
- 1997 – у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.
- 2006 – землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
- 2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший" українською.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ
- 1760 – Клод Жозеф Руже де Ліль, французький військовий інженер, композитор.
- 1788 – Огюстен Жан Френель, французький фізик.
- 1891 – Махмуд Мухтар, єгипетський скульптор, вважається "батьком" модерної єгипетської скульптури.
- 1916 – Алла Лисянська, українська художниця.
- 1936 – Ел Сміт, американський блюзовий співак.
- 1938 – Марина Владі, французька акторка.
- 1939 – Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.
- 1956 – Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.
- 1961 – Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га.
- 1977 – Нік Гайдфельд, німецький автогонщик.
- 1986 – Віктор Андрущенко, білоруський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
- Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.
- Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
- Сова кричить – до похолодання.
- Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
- Увечері в низинах з'явився туман до потепління.
- Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо ви хворієте, то не сидіть вдома, а вийдіть хоч на кілька хвилин погрітися на сонечко.
- А ще не варто сваритися з людиною, яка хворіє.
- У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.
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