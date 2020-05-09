10 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона, а у світі відзначають День матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона. Він був небожем Господнім, сином Клеопи, який був молодшим братом Йосипа Обручника.

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашець.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 10 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Друга неділя травня – День матері

1881 – Румунію проголосили королівством.

1925 – у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

1940 – Вермахт вдерся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 – Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем'єром став Вінстон Черчилль.

1975 – американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 – у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

1993 – на вершині Евересту одночасно зібралися 40 осіб з дев'яти експедицій – рекордна кількість людей на цій горі.

1995 – У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

1997 – у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.

2006 – землетрус силою 4,7 бала за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 – випуск культового коміксу про походження Бетмена, "Бетмен: Рік перший" українською.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ

1760 – Клод Жозеф Руже де Ліль, французький військовий інженер, композитор.

1788 – Огюстен Жан Френель, французький фізик.

1891 – Махмуд Мухтар, єгипетський скульптор, вважається "батьком" модерної єгипетської скульптури.

1916 – Алла Лисянська, українська художниця.

1936 – Ел Сміт, американський блюзовий співак.

1938 – Марина Владі, французька акторка.

1939 – Максим Шостакович, радянський, німецький та американський композитор і диригент.

1956 – Владислав Лістьєв, журналіст, телеведучий.

1961 – Іван Малкович, український поет і видавець, власник і директор видавництва А-ба-ба-га-ла-ма-га.

1977 – Нік Гайдфельд, німецький автогонщик.

1986 – Віктор Андрущенко, білоруський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.

Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.

Сова кричить – до похолодання.

Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.

Увечері в низинах з'явився туман до потепління.

Вранці ясно, а вдень з'явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо ви хворієте, то не сидіть вдома, а вийдіть хоч на кілька хвилин погрітися на сонечко.

А ще не варто сваритися з людиною, яка хворіє.

У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

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