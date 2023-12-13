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10 справ, які потрібно зробити до Нового року 2024
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Коли до кінця року залишаються лічені дні, ми згадуємо, що у нас назбиралась гора незавершених справ. Деякі з них ми відкладаємо на наступний рік і докоряємо собі за те, що не зробили вчасно.
Щоб встигнути все, найкраще підготувати список важливих справ, які треба закрити до Нового року. У новому матеріалі Радіо Максимум розповідає про 10 найпоширеніших завдань, про які усі забувають.
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Встигніть це зробити:
1. Віддати борги
Головне, що потрібно встигнути до Нового року – роздати борги. Хоч перед святами і так є безліч витрат, крокувати в Новий рік із боргами – погана ідея. Віддайте гроші близьким і знайомим, кому заборгували, спробуйте погасити кредит, якщо сума вам під силу. Навіть маленькі заборгованості псують нам настрій – занесіть дві гривні в магазин, поверніть сусідці склянку борошна.
2. Позбутися непотрібних речей
Кінець року – вдалий час, щоб нарешті позбутися усіх непотрібних речей, які заповнюють зайві квадратні метри в вашому домі. Це стосується меблів, одягу, аксесуарів, старих журналів і посуду, яким ви не користувалися вже років п’ять.
По можливості віддайте старі речі на переробку. Одяг, книги та іграшки, які мають вигляд нових, завжди можна передати до дитячого будинку або нужденним сім’ям.
3. Вирішити конфлікти
Щиро вибачте тих, хто образив вас у році, що минає. Вас покине тягар образ, що дозволить інакше поглянути на життя і дасть сили для нового успіху. Якщо ви самі образили когось, під Новий рік проясніть ситуацію і перепросіть.
Також якщо ви давно подумували піти з ненависної роботи, писали заяви і ховали їх у ящик столу, настав момент нарешті зважитися. По-перше, в новий рік ви ввійдете абсолютно вільними і відкритими до нових пропозицій. По-друге, святкові канікули точно пройдуть без дзвінків від начальника і переповненої поштової скриньки.
4. Підвести підсумки року
Потрібно встигнути до Нового року написати докладний звіт – чим ви займалися весь рік, куди їздили, з ким познайомилися, які справи завершили, а які почали. Привітайте себе з вдалим закінченням чергового життєвого етапу і зробіть подарунок. На що не наважувалися цілий рік, шкодували часу або грошей – настав час це виконати.
5. Зробити добру справу
Напередодні нового року ви можете самі стати доброю феєю. Пожертвуйте нехай навіть символічну суму на лікування хворій людині, привезіть пакет з продуктами старенькій сусідці, задонатьте на ЗСУ, допоможіть чимось переселенцям.
6. Скласти плани на наступний рік
Встигніть до Нового року скласти план, щоби впевнено вступити в новий етап. Почніть з того, що не встигли або не змогли зробити в цьому році. Вкажіть різні аспекти: роботу, хобі, відпочинок, стосунки тощо.
7. Прикрасити оселю
Подумайте, яку ялинку ви будете ставити: штучну чи живу. Дістаньте іграшки з антресолі та обтрусіть їх від пилу. Якщо будете встановлювати живу, подумайте про місце, де вона стоятиме. Можна спробувати замінити ялинку певними кімнатними квітами. Прикрасьте приміщення гірляндами, світильниками, кульками, задекоруйте вікна.
8. Скласти святковий плей-лист
За пару тижнів до Нового року складіть плей-лист різдвяних пісень, які будуть піднімати настрій і наповнювати теплом. Під них прикрашайте будинок до свята, танцюйте з коханими і пакуйте подарунки.
9. Привести себе в форму
Ще є час, щоб до Нового року привести себе у форму. Якщо у вас є зайва вага, саме час її позбутися, можна позайматися вдома, походити до тренажерного залу. Необов'язково виснажувати себе дієтами, можна перейти на здоровий режим харчування, їсти правильні й корисні продукти.
10. Приділити час собі
Зробіть завчасно манікюр, педикюр, зачіску, щоб на Новий рік мати чудовий вигляд і настрій. Можна виділити день на те, щоб піти в спа або на масаж. До того, якщо ви давно хотіли спробувати новий колір волосся або зробити тату, Новий рік – чудовий привід.
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