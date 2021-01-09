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10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 січня віряни відзначають Різдвяний м’ясоїд. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни відзначають Рождественський м'ясоїд. Цей день не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж назвати не можна. З 10 січня на столі наших предків з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, а значить, свіжого м'яса було вдосталь. У п'ятницю і середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть існувала прислів'я: "М'ясне – в м'ясоїда, а пісному – своя черга".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 49 до н. е. – Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни
- 1429 – Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна
- 1781 – закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією
- 1810 – анульований шлюб Наполеона і Жозефіни
- 1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)
- 1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну
- 1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР
- 1962 – найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)
- 1975 – на радянському ТБ записана перша передача "Що? Де? Коли?"
- 1989 – початок виведення кубинських військ з Анголи
- 1992 – скасування фіксованих цін на хліб і молоко
ХТО НАРОДИВСЯ 10 СІЧНЯ
- 1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський
- 1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології
- 1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник
- 1903 – Фламініо Бертоні, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS
- 1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР
- 1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989
- 1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994
- 1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978
- 1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету
- 1979 – Мая Іварссон, провідна солістка The Sounds
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
- Густий іній або снігопад – до хорошого врожаю хліба.
- Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий і урожайний рік.
- Справа, зроблене всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить всіх щасливими.
- Щоб в сім'ї завжди був мир і спокій, дістаньте четвергову сіль і додайте її в приготовані страви.
- Люди, які зіграли 10 січня весілля, будуть жити довго і щасливо.
- Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то скоро потеплішає.
- Якщо відволожилася сіль, буде негода.
- Собака вийшла з будки та лягла на сніг – до хуртовини.
- Сира погода обіцяє хороший врожай льону.
- Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.
- Заметіль в цей день – до холодного і дощового літа.
- Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх впустіть і почастуйте чимось смачним. Не можна не пускати. Їх візит принесе вам здоров'я і добробут, а також захистить будинок від пристріту і псування.
- Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати.
- Також у цей день заборонено брехати.
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