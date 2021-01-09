10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 січня віряни відзначають Різдвяний м’ясоїд. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни відзначають Рождественський м'ясоїд. Цей день не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж назвати не можна. З 10 січня на столі наших предків з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, а значить, свіжого м'яса було вдосталь. У п'ятницю і середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть існувала прислів'я: "М'ясне – в м'ясоїда, а пісному – своя черга".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

49 до н. е. – Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни

1429 – Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна

1781 – закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією

1810 – анульований шлюб Наполеона і Жозефіни

1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)

1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну

1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР

1962 – найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)

1975 – на радянському ТБ записана перша передача "Що? Де? Коли?"

1989 – початок виведення кубинських військ з Анголи

1992 – скасування фіксованих цін на хліб і молоко

ХТО НАРОДИВСЯ 10 СІЧНЯ

1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський

1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології

1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник

1903 – Фламініо Бертоні , італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS

, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS 1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР

1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989

1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994

1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978

1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету

1979 – Мая Іварссон, провідна солістка The Sounds

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.

Густий іній або снігопад – до хорошого врожаю хліба.

Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий і урожайний рік.

Справа, зроблене всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить всіх щасливими.

Щоб в сім'ї завжди був мир і спокій, дістаньте четвергову сіль і додайте її в приготовані страви.

Люди, які зіграли 10 січня весілля, будуть жити довго і щасливо.

Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то скоро потеплішає.

Якщо відволожилася сіль, буде негода.

Собака вийшла з будки та лягла на сніг – до хуртовини.

Сира погода обіцяє хороший врожай льону.

Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.

Заметіль в цей день – до холодного і дощового літа.

Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх впустіть і почастуйте чимось смачним. Не можна не пускати. Їх візит принесе вам здоров'я і добробут, а також захистить будинок від пристріту і псування.

Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати.

Також у цей день заборонено брехати.

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