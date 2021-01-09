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10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 січня – неділя

Сьогодні, 10 січня віряни відзначають Різдвяний м’ясоїд. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 січня віряни відзначають Рождественський м'ясоїд. Цей день не належить до категорії великих свят, але й звичайним його теж назвати не можна. З 10 січня на столі наших предків з'являлися м'ясні страви. Ще на початку місяця вони забивали худобу, а значить, свіжого м'яса було вдосталь. У п'ятницю і середу люди продовжували постити. З цього приводу навіть існувала прислів'я: "М'ясне – в м'ясоїда, а пісному – своя черга".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 10 січня, іменини відзначають власники таких імен: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 49 до н. е. – Юлій Цезар перетнув з військом Рубікон, що означало неминучий початок громадянської війни
  • 1429 – Герцог Бургундський Філіп III Добрий заснував орден Золотого Руна
  • 1781 – закінчення першого морехідного і торгового договору між Російською Імперією і Францією
  • 1810 – анульований шлюб Наполеона і Жозефіни
  • 1863 – у Лондоні запущена перша лінія метрополітену (довжина 3,6 км)
  • 1920 – на першому в історії засіданні Ліги Націй ратифікований Версальський договір, який закінчив Першу світову війну
  • 1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР
  • 1962 – найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу)
  • 1975 – на радянському ТБ записана перша передача "Що? Де? Коли?"
  • 1989 – початок виведення кубинських військ з Анголи
  • 1992 – скасування фіксованих цін на хліб і молоко
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 СІЧНЯ

  • 1769 – Мішель Ней, маршал Франції, князь Московський
  • 1827 – Джордж Вільям Кокс, англійський історик, фахівець з порівняльної міфології
  • 1883 – граф Олексій Миколайович Толстой, російський письменник
  • 1903 – Фламініо Бертоні, італійський автомобільний дизайнер, скульптор, архітектор. Всесвітню славу йому принесла розробка Citroën DS
  • 1905 – Аркадій Васильович Трусов, радянський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР
  • 1913 – Густав Гусак, чехословацький політичний і державний діяч, президент Чехословаччини в 1975-1989
  • 1934 – Леонід Кравчук, президент України 1991-1994
  • 1936 – Роберт Вільсон, американський астроном, лауреат Нобелівської премії 1978
  • 1938 – Дональд Кнут, американський учений, почесний професор Стенфордського університету
  • 1979 – Мая Іварссон, провідна солістка The Sounds
10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 442349

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на скиртах є іній, то літо буде дощовим.
  • Густий іній або снігопад – до хорошого врожаю хліба.
  • Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий і урожайний рік.
  • Справа, зроблене всією сім'єю 10 січня, принесе плоди в майбутньому і зробить всіх щасливими.
  • Щоб в сім'ї завжди був мир і спокій, дістаньте четвергову сіль і додайте її в приготовані страви.
  • Люди, які зіграли 10 січня весілля, будуть жити довго і щасливо.
  • Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то скоро потеплішає.
  • Якщо відволожилася сіль, буде негода.
  • Собака вийшла з будки та лягла на сніг – до хуртовини.
  • Сира погода обіцяє хороший врожай льону.
  • Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.
  • Заметіль в цей день – до холодного і дощового літа.
  • Горобці весело цвірінькають – скоро потеплішає.
10 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 442348

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо на Різдвяний м'ясоїд до вас прийдуть колядники, то обов'язково їх впустіть і почастуйте чимось смачним. Не можна не пускати. Їх візит принесе вам здоров'я і добробут, а також захистить будинок від пристріту і псування.
  • Не можна 10 січня підглядати та підслуховувати.
  • Також у цей день заборонено брехати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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