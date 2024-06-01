10 речей, які потрібно зробити, якщо ви нічого не хочете робити

У кожного бувають дні, коли не хочеться нічого робити. Хтось це приймає і просто відпочиває в цей час, а хтось корить себе за невиконану роботу та пропущені дедлайни.

На платформі Почни Щось! розповідають корисні поради, що робити у таких ситуаціях, коли немає сил та бажання щось робити.

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10 речей, які потрібно зробити, якщо ви нічого не хочете робити:

Прийміть це

Іноді небажання що-небудь робити – це спосіб, в який ваші тіло та розум просять перерви.

Вийдіть на вулицю

Невелика фізична активність на вулиці, навіть якщо це всього лише 10-хвилинна прогулянка навколо кварталу – може допомогти підняти настрій.

Розберіться зі своїми емоціями

Вивчення вашого емоційного стану може допомогти зрозуміти, чому ви нічого не хочете робити. Це особливо корисно, якщо ви не хочете нічого робити уже тривалий час.

Медитуйте

Це не завжди легко, особливо спочатку. Але це допоможе вам краще зрозуміти всі ваші емоції, краще помічати їх і приймати, не засуджуючи себе.

Зверніться до друга

Якщо ви не хочете нічого робити, вам може допомогти розмова з другом. Але майте на увазі, що різні люди можуть намагатися допомогти по-різному, тому зверніться до того, хто підходить для вашої ситуації.

Слухайте музику

Музика може допомогти заповнити тишу і дати вам можливість подумати.

Спробуйте виконати нескладну роботу

Виберіть щось легке або пріоритетне і зробіть його своїм завданням на день, навіть якщо це займе у вас лише 20 хвилин. Це може допомогти вирватися з колії безсилля і повернути на правильний шлях.

Дізнайтеся про свої потреби

Якщо ви не задовольняєте свої фізичні або емоційні потреби, ви можете погано почуватися. Якщо ви бачите, що якісь ваші потреби «не закриті», спробуйте вирішити їх.

Складіть розклад

Якщо ви помічаєте, що часто нічого не хочете робити, і вам постійно важко виконувати домашні справи й інші обов'язки, розклад може допомогти.

Почитайте (або послухайте) книгу

Іноді справді нормально нічого не робити. Але якщо ви відчуваєте почуття провини через те, що "витрачаєте час даремно", книга може допомогти відчути себе продуктивним.

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