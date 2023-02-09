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10 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 лютого, відзначають Всесвітній день зернобобових, а віряни вшановують пам'ять Юхима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 10 лютого, вшановують пам'ять Юхима. Він був відомим духовним наставником, а також учителем Церкви IV століття.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 10 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Володимир, Георгій, Феодосій, Ісак, Яків, Юрій та Охрім. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день зернобобових
- 1258 – монголи захопили Багдад; золота доба ісламу добігла кінця
- 1635 – засновано Французьку Академію – провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури
- 1789 – закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині
- 1810 – відбулося урочисте відкриття Одеської опери
- 1840 – британська королева Вікторія одружилась із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським
- 1919 – через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку
- 1940 – у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців".
- 1942 – вручено перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
- 1947 – у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
- 1957 – стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
- 1962 – полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
- 1972 – ВВС заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям")
- 1992 – на екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт"
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
- 1995 – під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі
- 1996 – суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛЮТОГО
- 1773 – Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету
- 1881 – Джузеппе Унгаретті, італійський поетВасиль Вишиваний
- 1890 – Борис Пастернак, російський поет, прозаїк, перекладач єврейського походження. Лауреат Нобелівської премії 1958 року
- 1895 – Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.
- 1897 – Джон Ендерс, американський вірусолог, відкрив вакцину проти кору; Нобелівський лауреат
- 1898 – Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер-новатор
- 1902 – Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора, Нобелівський лауреат
- 1903 – Кравченко Охрім Севастьянович, український художник-монументаліст, графік, представник школи Михайла Бойчука
- 1907 – Василь Ремесло, український селекціонер пшениці, академік.
- 1920 – Алекс Комфорт, британський сексолог, автор численних книг ("Задоволення сексу", "Більше задоволення", "Сексуальна поведінка у суспільстві", "Сексуальні наслідки інвалідності")
- 1922 – Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990 – 2000)
- 1931 – Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург
- 1935 – Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України
- 1936 – Богдан Горинь, український політичний та громадський діяч, народний депутат України, журналіст, колишній дисидент.
- 1938 – Георгій Вайнер, радянський і російський письменник і журналіст
- 1947 – Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
- 1950 – Марк Спітц, американський плавець, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон
- 1962 – Кліфф Бертон, американський музикант (Metallica)
- 1975 – Якутович Антон Сергійович, український живописець, син графіків Сергія Якутовича та Ольги Якутович. Онук Георгія Якутовича.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вітряна погода у цей день віщує вологе літо.
- Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя.
- Туман над деревами прогнозує дощ.
- Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига
- Якщо ліс став чорним – буде відлига.
- Забороняється сваритися та лаятися, а також вбивати комах – до нещастя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не слід нині виносити погані новини з хати
- Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими
- Не можна сьогодні брати гроші у борг
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