10 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 лютого, у світі відзначають День парасольки, а віряни вшановують пам'ять Юхима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 10 лютого віряни вшановують пам'ять Юхима, відомого духовного наставника, який був учителем Церкви ІV століття.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Володимир, Георгій, Феодосій, Ісак, Яків, Юрій та Охрім. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день зернобобових[

День парасольки

1635 — створено Французьку Академію, наукове товариство Франції, яка спеціалізується на сфері французької мови та літератури

1789 — законом Йозефа II ліквідовано панщину у Галичині, Буковині, а також австрійській частині Волині

1810 — пройшло урочисте відкриття Одеської опери

1940 — у Кракові проведено конференція ОУН, на якій було створено Революційний Провід ОУН. Остаточний розкол ОУН на ОУН(м) та ОУН(б).

1942 — вручено перший "золотий диск". Отримав його Гленн Міллер за композицію Chattanooga Choo Choo

1957 — розпочався перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1972 — ВВС заборонила транслювати у своєму ефірі пісню Пола Маккартні та групи "Wings" - Give Ireland Back to the Irish

1992 — у США відбулась прем'єра фільму "Основний інстинкт"

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея

1995 — під час випробувального польоту біля Києва потрапив у катастрофу дослідний літак Ан-70

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛЮТОГО

1773 — Василь Каразін, відомий український просвітник, метеоролог, агроном, а також ініціатор створення Харківського університету

1895 — Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.

1897 — Джон Ендерс, знаменитий американський вірусолог, який відкрив вакцину проти кору.

1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург та режисер-новатор

1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора.

1907 — Василь Ремесло, український академік та селекціонер пшениці.

1920 — Алекс Комфорт, британський сексолог, автор багатьох книг (Задоволення сексу, Більше задоволення, Сексуальна поведінка у суспільстві)

1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург.

1935 — Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України

1947 — Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка"

1950 — Марк Спітц, американський плавець, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон

1962 — Кліфф Бертон, американський музикант (Metallica)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо над деревами видно темне небо, то скоро почнеться відлига;

Якщо птахи літають низько над землею – до похолодання;

Якщо дуже вітряна погода, то влітку буде багато дощів та холоду;

Якщо дерева вкрились інеєм, то незабаром прийде потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та ображати когось;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна виходити з дому просто так;

Не можна тримати вдома поламані речі;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна залишати дзеркала брудними.

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