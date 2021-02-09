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10 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 лютого, у світі відзначають День парасольки, а віряни вшановують пам'ять Юхима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 10 лютого віряни вшановують пам'ять Юхима, відомого духовного наставника, який був учителем Церкви ІV століття.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 10 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Юхим, Володимир, Георгій, Феодосій, Ісак, Яків, Юрій та Охрім. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день зернобобових[
День парасольки
1635 — створено Французьку Академію, наукове товариство Франції, яка спеціалізується на сфері французької мови та літератури
1789 — законом Йозефа II ліквідовано панщину у Галичині, Буковині, а також австрійській частині Волині
1810 — пройшло урочисте відкриття Одеської опери
1940 — у Кракові проведено конференція ОУН, на якій було створено Революційний Провід ОУН. Остаточний розкол ОУН на ОУН(м) та ОУН(б).
1942 — вручено перший "золотий диск". Отримав його Гленн Міллер за композицію Chattanooga Choo Choo
1957 — розпочався перший Кубок Африканських Націй в Судані.
1972 — ВВС заборонила транслювати у своєму ефірі пісню Пола Маккартні та групи "Wings" - Give Ireland Back to the Irish
1992 — у США відбулась прем'єра фільму "Основний інстинкт"
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
1995 — під час випробувального польоту біля Києва потрапив у катастрофу дослідний літак Ан-70
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛЮТОГО
- 1773 — Василь Каразін, відомий український просвітник, метеоролог, агроном, а також ініціатор створення Харківського університету
1895 — Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців.
1897 — Джон Ендерс, знаменитий американський вірусолог, який відкрив вакцину проти кору.
1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург та режисер-новатор
1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора.
1907 — Василь Ремесло, український академік та селекціонер пшениці.
1920 — Алекс Комфорт, британський сексолог, автор багатьох книг (Задоволення сексу, Більше задоволення, Сексуальна поведінка у суспільстві)
1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург.
1935 — Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України
1947 — Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
1950 — Марк Спітц, американський плавець, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон
1962 — Кліфф Бертон, американський музикант (Metallica)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо над деревами видно темне небо, то скоро почнеться відлига;
- Якщо птахи літають низько над землею – до похолодання;
- Якщо дуже вітряна погода, то влітку буде багато дощів та холоду;
- Якщо дерева вкрились інеєм, то незабаром прийде потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та ображати когось;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна виходити з дому просто так;
- Не можна тримати вдома поламані речі;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна залишати дзеркала брудними.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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