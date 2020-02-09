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10 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 лютого, у світі відзначають День безпечного Інтернету. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять проповідника та богослова Єфрема Сирина, якого відносять до святих. А в народі відзначають День домовика, якому усіляко сьогодні намагаються догодити.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 10 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Юхим, Георгій, Ісак, Володимир, Яків та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День безпечного Інтернету
- 1635 — засновано Французьку Академію — це провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури
- 1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині
- 1810 — урочисто відкрилась Одеська опера
- 1940 — у Кракові відбулася конференція ОУН, на якій було створено Революційний Провід ОУН. Остаточний розкол ОУН на ОУН(м) та ОУН(б).
- 1942 — вручено перший "золотий диск" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)
- 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
- 1972 — BBC заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям")
- 1992 — прем'єра фільму "Основний інстинкт"
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея
- 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛЮТОГО
- 1773 — Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету
- 1881 — Джузеппе Унгаретті, італійський поет
- 1897 — Джон Ендерс, американський вірусолог, відкрив вакцину проти кору; Нобелівський лауреат
- 1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер-новатор
- 1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора
- 1920 — Алекс Комфорт, британський сексолог, автор численних книг (Задоволення сексу, Більше задоволення, Сексуальна поведінка у суспільстві, Сексуальні наслідки інвалідності)
- 1922 — Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990—2000)
- 1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург (помер 12 лютого 1989 року)
- 1935 — Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України
- 1936 — Богдан Горинь, український політичний та громадський діяч, народний депутат України, журналіст, колишній дисидент.
- 1938 — Георгій Вайнер, радянський і російський письменник і журналіст
- 1947 — Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка"
- 1950 — Марк Спітц, американський плавець, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон
- 1962 — Кліфф Бертон, американський музикант з гурту Metallica
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день вітряна погода, то літо буде вологим
- Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя
- Якщо над деревами видніється туман, то скоро піде дощ
- Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та вживати лайливі слова
- Не можна займатись важкою фізичною роботою
- Не можна вирощувати квіти
- Не можна думати про погане
- Не можна тримати вдома старі речі
Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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