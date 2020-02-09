10 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 лютого, у світі відзначають День безпечного Інтернету. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять проповідника та богослова Єфрема Сирина, якого відносять до святих. А в народі відзначають День домовика, якому усіляко сьогодні намагаються догодити.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 10 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Феодосій, Юхим, Георгій, Ісак, Володимир, Яків та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День безпечного Інтернету

1635 — засновано Французьку Академію — це провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури

1789 — закон Йозефа II ліквідовував панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині

1810 — урочисто відкрилась Одеська опера

1940 — у Кракові відбулася конференція ОУН, на якій було створено Революційний Провід ОУН. Остаточний розкол ОУН на ОУН(м) та ОУН(б).

1942 — вручено перший "золотий диск" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo)

1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1972 — BBC заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям")

1992 — прем'єра фільму "Основний інстинкт"

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея

1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛЮТОГО

1773 — Василь Каразін, український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету

1881 — Джузеппе Унгаретті, італійський поет

1897 — Джон Ендерс, американський вірусолог, відкрив вакцину проти кору; Нобелівський лауреат

1898 — Бертольт Брехт, німецький драматург і режисер-новатор

1902 — Волтер Браттейн, американський фізик, один із винахідників транзистора

1920 — Алекс Комфорт, британський сексолог, автор численних книг (Задоволення сексу, Більше задоволення, Сексуальна поведінка у суспільстві, Сексуальні наслідки інвалідності)

1922 — Арпад Ґенц, угорський драматург, президент Угорщини (1990—2000)

1931 — Томас Бернгард, австрійський письменник та драматург (помер 12 лютого 1989 року)

1935 — Таїсія Литвиненко, акторка і режисер львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народна артистка України

1936 — Богдан Горинь, український політичний та громадський діяч, народний депутат України, журналіст, колишній дисидент.

1938 — Георгій Вайнер, радянський і російський письменник і журналіст

1947 — Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка"

1950 — Марк Спітц, американський плавець, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон

1962 — Кліфф Бертон, американський музикант з гурту Metallica

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день вітряна погода, то літо буде вологим

Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя

Якщо над деревами видніється туман, то скоро піде дощ

Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та вживати лайливі слова

Не можна займатись важкою фізичною роботою

Не можна вирощувати квіти

Не можна думати про погане

Не можна тримати вдома старі речі

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