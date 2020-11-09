10 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають День молоді, а віряни вшановують пам'ять Параскеви П’ятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святої Параскеви. Її ім'я поєднують з ім'ям богині П'ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П'ятницьким.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 10 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій, Дмитро, Юстин, Стефан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день бухгалтера

Всесвітній день молоді

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку

в ім'я миру та розвитку 1663 – укладені Батуринські статті.

1764 – Катерина II скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Румянцеву.

1770 – Вольтер заявив: "Якби бога не було, його варто було б винайти".

1918 – Опублікований перший радянський Кодекс законів про працю.

1918 – Австрія відмовилася від Галичини на користь Польщі.

1926 – У Берліні відкритий Український науковий інститут.

1928 – у Києві відкрито будинок-музей Тараса Григоровича Шевченка.

1945 – Створена Всесвітня федерація демократичної молоді.

1975 – Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму.

1993 – в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.

2004 – вийшов Firefox 1.0.

2009 – запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об'єднану енергосистему України).

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИСТОПАДА

1433 – Карл I Сміливий, герцог Бургундії. Представник бургундської лінії Валуа. Син Філіпа III Доброго.

1483 – Мартін Лютер, християнський богослов, реформатор церкви.

1668 – Франсуа Куперен, французький композитор.

1697 – Вільям Хогарт, британський художник доби англійського рококо і просвітництва.

1728 – Олівер Ґолдсміт, відомий ірландський англомовний есеїст, поет, прозаїк, драматург.

1759 – Фрідріх Шиллер, німецький поет і драматург.

1846 – Мартін Вегеліус, фінський композитор, диригент, педагог і музично-громадський діяч.

1859 – Теофіль-Олександр Стейнлен, французький і швейцарський художник, графік та ілюстратор, який працював як в реалістичному стилі, так і в стилі модерн.

1872 – Терентій Пархоменко з села Волосківці тепер Менського району Чернігівської області, кобзар.

1902 – Дік Кет, нідерландський художник, один з представників течії магічного реалізму в Нідерландах.

1903 – Терентій Масенко, український поет-лірик.

1928 – Енніо Морріконе , італійський композитор.

, італійський композитор. 2006 – Дмитро Губерук, український баскетболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо до цього дня листя з вишні НЕ опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо іній на деревах, то буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо біля місяця коло, буде буря.

Поки все листя з вишні НЕ опаде, зима не настане.

Побачити в цей день білку – до потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

10 листопада не можна прясти, але шити можна. Раніше дівчата увечері 10 листопада збиралися за якоюсь роботою і розмовляли. Вірили, що якщо помолитися великомучениці в цей день, то скоро заміж вийдеш.

Хто 10 листопада багато сміється, потім буде плакати. Тому намагалися особливо не веселитися і поводитися стримано.

Не можна мити підлогу, інакше на тому світі доведеться в помиях валятися.

Забороняється чистити димохід, тому що може статися нещастя.

Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день. Вважається, що разом з грошима ви передаєте в чужі руки долю майбутнього малюка.

Не можна купатися, мити голову і по можливості посуд. Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою.

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