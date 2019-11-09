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10 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 листопада – неділя

Сьогодні, 10 листопада, віряни вшановують пам'ять Святої Параскеви П'ятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Святої Параскеви. Її ім'я поєднують з ім'ям богині П'ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П'ятницьким.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 10 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Параскева, Андрій, Дмитро, Юстин, Стефан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день бухгалтера
  • Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку
  • 1663 – укладені Батуринські статті.
  • 1764 – Катерина ІІ скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Румянцеву.
  • 1770 – Вольтер заявив: "Якби бога не було, його варто було б винайти".
  • 1918 – Опублікований перший радянський Кодекс законів про працю.
  • 1918 – Австрія відмовилася від Галичини на користь Польщі.
  • 1926 – У Берліні відкритий Український науковий інститут.
  • 1928 – у Києві відкрито будинок-музей Тараса Григоровича Шевченка.
  • 1945 – Створена Всесвітня федерація демократичної молоді.
  • 1975 – Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму.
  • 1993 – в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.
  • 2004 – вийшов Firefox 1.0.
  • 2009 – запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об'єднану енергосистему України).
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИСТОПАДА

  • 1433 – Карл I Сміливий, герцог Бургундії. Представник бургундської лінії Валуа. Син Філіпа III Доброго.
  • 1483 – Мартін Лютер, християнський богослов, реформатор церкви.
  • 1668 – Франсуа Куперен, французький композитор.
  • 1697 – Вільям Хогарт, британський художник доби англійського рококо і просвітництва.
  • 1728 – Олівер Ґолдсміт, відомий ірландський англомовний есеїст, поет, прозаїк, драматург.
  • 1759 – Фрідріх Шиллер, німецький поет і драматург.
  • 1846 – Мартін Вегеліус, фінський композитор, диригент, педагог і музично-громадський діяч.
  • 1859 – Теофіль-Олександр Стейнлен, французький і швейцарський художник, графік та ілюстратор, який працював як в реалістичному стилі, так і в стилі модерн.
  • 1872 – Терентій Пархоменко з села Волосківці тепер Менського району Чернігівської області, кобзар.
  • 1902 – Дік Кет, нідерландський художник, один з представників течії магічного реалізму в Нідерландах.
  • 1903 – Терентій Масенко, український поет-лірик.
  • 1928 – Енніо Морріконе, італійський композитор
  • 2006 – Дмитро Губерук, український баскетболіст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо до цього дня листя з вишні НЕ опало, то тепло протримається ще довго.
  • Якщо іній на деревах, то буде мороз.
  • Вранці туман – до відлиги.
  • Якщо біля місяця коло, буде буря.
  • Поки все листя з вишні НЕ опаде, зима не настане.
  • Побачити в цей день білку – до потепління.
10 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 365767

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • 10 листопада не можна прясти, але шити можна. Раніше дівчата увечері 10 листопада збиралися за якоюсь роботою і розмовляли. Вірили, що якщо помолитися великомучениці в цей день, то скоро заміж вийдеш.
  • Хто 10 листопада багато сміється, потім буде плакати. Тому намагалися особливо не веселитися і поводитися стримано.
  • Не можна мити підлогу, інакше на тому світі доведеться в помиях валятися.
  • Забороняється чистити димохід, тому що може статися нещастя.
  • Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день. Вважається, що разом з грошима ви передаєте в чужі руки долю майбутнього малюка.
  • Не можна купатися, мити голову і по можливості посуд. Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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