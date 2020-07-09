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10 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 липня, віряни шанують пам'ять Самсона – сина благочестивих і заможних римлян. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у православній церкві 10 липня вшановують пам'ять Самсона, сина благочестивих і заможних римлян. Самсон свого часу отримав досить гарну освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 138 – Антонін Пій став римським імператором.
- 1040 – Згідно з легендою, в цей день леді Годива проїхала оголеною по місту Ковентрі верхи на коні, щоб змусити свого чоловіка, графа Леофріка, знизити непосильні для городян податки.
- 1547 – У Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.
- 1609 – Німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.
- 1847 – У США прибули 35 перших китайських емігрантів.
- 1878 – В Англії вперше футбольний арбітр використав свисток (до цього судді кричали).
- 1925 – Розпочався Мавпячий процес, суд над учителем Джоном Скоупс, який на своїх лекціях викладав основи теорії еволюції Чарльза Дарвіна.
- 1940 – У Франції в місті Віші утворено уряд маршала Анрі Філіпа Петена.
- 1941 – Масове вбивство поляками євреїв в селі Єдвабне в Польщі.
- 1950 – В Англії скасовано військові обмеження на торгівлю милом.
- 1965 – Перше місце в хіт-параді журналу Billboard зайняла пісня The Rolling Stones (I Can-t Get No) Satisfaction і утримувала його чотири тижні.
- 1994 – Гран Прі Великобританії. Початок битви Міхаеля Шумахера за свій перший чемпіонський титул.
- 1995 – Папа римський Іоанн Павло II в спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква протягом багатьох років дискримінувала їх.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИПНЯ
- 1509 – Жан Кальвін, швейцарський релігійний реформатор, засновник кальвінізму.
- 1726 – Олександр Пилипович Кокорін, архітектор, перший директор Російської Академії мистецтв.
- 1866 – Сергій Воронов, французький хірург російського походження, автор теорії зв'язку гормональної активності організму з процесом старіння.
- 1883 – Сем Вуд, американський режисер, володар премії Оскар.
- 1905 – Вольфрам Зіверс, один з керівників расової політики Третього рейху, генеральний секретар Аненербе.
- 1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник і громадський діяч австралійського походження.
- 1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик.
- 1947 – Ілля Олейников (справжнє прізвище Клявер), актор, учасник гумористичної програми Городок.
- 1957 – Юрій Стоянов, актор, учасник гумористичної програми Городок.
- 1970 – Джейсон Оранж, учасник англійської попгрупи Take That.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку, це віщує посуху.
- Дощ на Самсона, дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа.
- Якщо хмари пливуть із заходу, то буде погана погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Кричати або сварити когось
- Не можна викидати залишки зі столу
- Не варто зривати живі квіти
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