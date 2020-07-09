10 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 липня, віряни шанують пам'ять Самсона – сина благочестивих і заможних римлян. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у православній церкві 10 липня вшановують пам'ять Самсона, сина благочестивих і заможних римлян. Самсон свого часу отримав досить гарну освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Іван, Іоанна (Жанна), Мартин. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

138 – Антонін Пій став римським імператором.

1040 – Згідно з легендою, в цей день леді Годива проїхала оголеною по місту Ковентрі верхи на коні, щоб змусити свого чоловіка, графа Леофріка, знизити непосильні для городян податки.

1547 – У Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель.

1609 – Німецькі католицькі князі створили Католицьку лігу для боротьби з Реформацією.

1847 – У США прибули 35 перших китайських емігрантів.

1878 – В Англії вперше футбольний арбітр використав свисток (до цього судді кричали).

1925 – Розпочався Мавпячий процес, суд над учителем Джоном Скоупс, який на своїх лекціях викладав основи теорії еволюції Чарльза Дарвіна.

1940 – У Франції в місті Віші утворено уряд маршала Анрі Філіпа Петена.

1941 – Масове вбивство поляками євреїв в селі Єдвабне в Польщі.

1950 – В Англії скасовано військові обмеження на торгівлю милом.

1965 – Перше місце в хіт-параді журналу Billboard зайняла пісня The Rolling Stones (I Can-t Get No) Satisfaction і утримувала його чотири тижні.

1994 – Гран Прі Великобританії. Початок битви Міхаеля Шумахера за свій перший чемпіонський титул.

1995 – Папа римський Іоанн Павло II в спеціальному посланні жінкам визнав, що католицька церква протягом багатьох років дискримінувала їх.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЛИПНЯ

1509 – Жан Кальвін, швейцарський релігійний реформатор, засновник кальвінізму.

1726 – Олександр Пилипович Кокорін, архітектор, перший директор Російської Академії мистецтв.

1866 – Сергій Воронов, французький хірург російського походження, автор теорії зв'язку гормональної активності організму з процесом старіння.

1883 – Сем Вуд, американський режисер, володар премії Оскар.

1905 – Вольфрам Зіверс, один з керівників расової політики Третього рейху, генеральний секретар Аненербе.

1918 – Джеймс Олдрідж, англійський письменник і громадський діяч австралійського походження.

1920 – Оуен Чемберлен, американський фізик.

1947 – Ілля Олейников (справжнє прізвище Клявер), актор, учасник гумористичної програми Городок.

1957 – Юрій Стоянов, актор, учасник гумористичної програми Городок.

1970 – Джейсон Оранж, учасник англійської попгрупи Take That.

Городок

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Кучеряві хмари 10 липня пливуть з північного боку, це віщує посуху.

Дощ на Самсона, дощі будуть постійно йти аж до самого Бабиного Літа.

Якщо хмари пливуть із заходу, то буде погана погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Кричати або сварити когось

Не можна викидати залишки зі столу

Не варто зривати живі квіти

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