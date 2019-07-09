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10 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 липня, Багами святкують День незалежності, а віряни відзначають Преподобного Самсона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За народним календарем 10 липня відзначається Самсон Сеночний або ж сеногной. У цей період в країні завжди дощило, а тому заготовлене сіно частенько намокало і загнивало.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Самсон, Мартін, Георгій, Олександр, Володимир, Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1547 — у Королівстві Франція пройшла остання дуель, яку офіційно дозволив король
- 1651 — під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої та союзним козацько-татарським військом
- 1878 — Вперше в історії в Англії футбольний арбітр скористався свистком на полі. До цього дня всім суддям доводилось кричати.
- 1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.
- 1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія
- 1960 — футбольна збірна СРСР завоювала Кубок Європи
- 1989 — в Междуреченську (Російська РФСР) почався перший в СРСР страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас
- 1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі
- 1994 — Леонід Косаківський в ході перших в історії міста загальних прямих виборів обраний мером Києва.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 липня
- 1509 — Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму.
- 1856 — Нікола Тесла, сербський і американський фізик, винахідник.
- 1871 — Марсель Пруст, французький письменник, один з родоначальників модернізму в літературі "У пошуках втраченого часу".
- 1888 — Джорджо де Кіріко, італійський аристократ, художник і графік XX століття, близький до сюрреалізму.
- 1900 — Петро Погребняк, український вчений-лісівник та ґрунтознавець, віце-президент АН УРСР
- 1931 — Еліс Манро, канадська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури (2013) та Букерівської премії (2009).
- 1947 — Андрій Дмитрук, український письменник
- 1955 — Леонід Буряк, український футболіст, тренер
- 1982 — Владислав Яма, український танцівник
- 1984 — Марк Гонсалес, чилійський футболіст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на кінському щавлі виступає сік краплями, то незабаром розпочнуться дощі
- Якщо 10 липня дощить, то волога погода затримається аж до бабиного літа
- Якщо хмари з заходу - то очікуються грози
- Якщо хмари з півночі, то спека та посуха у найближчі дні
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей
- Не можна погано думати про оточення та про себе
- Не можна займатись важкою фізичною працею та городом
- Не можна дивитись у дзеркало до світанку
- Не можна їсти багато шкідливих смаколиків
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