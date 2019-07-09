10 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 липня, Багами святкують День незалежності, а віряни відзначають Преподобного Самсона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За народним календарем 10 липня відзначається Самсон Сеночний або ж сеногной. У цей період в країні завжди дощило, а тому заготовлене сіно частенько намокало і загнивало.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 липня, іменини відзначають власники таких імен: Самсон, Мартін, Георгій, Олександр, Володимир, Петро та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1547 — у Королівстві Франція пройшла остання дуель, яку офіційно дозволив король

1651 — під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої та союзним козацько-татарським військом

1878 — Вперше в історії в Англії футбольний арбітр скористався свистком на полі. До цього дня всім суддям доводилось кричати.

1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.

1943 — війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія

1960 — футбольна збірна СРСР завоювала Кубок Європи

1989 — в Междуреченську (Російська РФСР) почався перший в СРСР страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас

1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі

1994 — Леонід Косаківський в ході перших в історії міста загальних прямих виборів обраний мером Києва.

Вперше скористались свистком на футбольному полі / NewsProm

ХТО НАРОДИВСЯ 10 липня

1509 — Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму.

1856 — Нікола Тесла, сербський і американський фізик, винахідник.

1871 — Марсель Пруст, французький письменник, один з родоначальників модернізму в літературі "У пошуках втраченого часу".

1888 — Джорджо де Кіріко, італійський аристократ, художник і графік XX століття, близький до сюрреалізму.

1900 — Петро Погребняк, український вчений-лісівник та ґрунтознавець, віце-президент АН УРСР

1931 — Еліс Манро, канадська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури (2013) та Букерівської премії (2009).

1947 — Андрій Дмитрук, український письменник

1955 — Леонід Буряк, український футболіст, тренер

1982 — Владислав Яма, український танцівник

1984 — Марк Гонсалес, чилійський футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на кінському щавлі виступає сік краплями, то незабаром розпочнуться дощі

Якщо 10 липня дощить, то волога погода затримається аж до бабиного літа

Якщо хмари з заходу - то очікуються грози

Якщо хмари з півночі, то спека та посуха у найближчі дні



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

10 липня не можна вживати нецензурних висловів та намагатись образити друзів та малознайомих людей

Не можна погано думати про оточення та про себе

Не можна займатись важкою фізичною працею та городом

Не можна дивитись у дзеркало до світанку

Не можна їсти багато шкідливих смаколиків

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