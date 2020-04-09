10 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує Преподобного Іларіона. Преподобний Іларіон Новий з юності присвятив себе служінню Богу і багато років провів в затворі. За непорочність і святість життя він спочатку удостоївся сану пресвітера, а потім був поставлений ігуменом Пелікітського монастиря. Благодатною силою молитви він зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і робив багато інших чудес.

Преподобний Іларіон

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Степан, Ілля, Микола, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1633 – банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в Лондонських магазинах

1 710 – в Англії набув чинності прийнятий в 1709 році закон про авторське право

1849 – американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку

1864 – у Львові почав роботу перший професійний український театр Руська бесіда

1906 – вийшла у світ друга збірка оповідань американського письменника О. Генрі Чотири мільйони

1912 – англійський лайнер "Титанік" вийшов у своє перше й останнє плавання

1917 – на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день

1940 – Ісландія відокремилася від Данії

1944 – день визволення Одеси в ході Одеської операції

1990 – Том Вейтс виграв справу у чипсів, компанія Doritos Chips використовувала в своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака

1992 – в Запоріжжі відкрито перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу"

Титанік

ХТО НАРОДИВСЯ 10 КВІТНЯ

1583 – Гуго Гроцій, голландський юрист, державний діяч, один з основоположників міжнародного права

1651 – Еренфрід Вальтер Фон Чирнхауз, німецький філософ, математик, експериментатор, винахідник європейського білого фарфору

1755 – Самуель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії

1838 – Френк Стівен Болдуін, американський винахідник арифмометри і калькулятора

1847 – Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії

1932 – Омар Шаріф, американо-єгипетський актор

1938 – Борис Савченко, український режисер і актор

1951 – Стівен Сігал, американський актор, режисер, сценарист і продюсер

1979 – Софі Елліс-Бекстор, популярна британська виконавиця

1981 – Ліз Маргарет, учасник англійської поп-тріо Atomic Kitten

1988 – Хейлі Джоел Осмент, американський кіноактор

Джозеф Пулітцер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні

Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – холод скоро закінчиться

Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай

Грім

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися, ображатися і ображати близьких

У цей день не варто щось позичати

Не можна починати нові справи

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