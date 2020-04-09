На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 25
Сьогодні, 10 квітня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Іларіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква вшановує Преподобного Іларіона. Преподобний Іларіон Новий з юності присвятив себе служінню Богу і багато років провів в затворі. За непорочність і святість життя він спочатку удостоївся сану пресвітера, а потім був поставлений ігуменом Пелікітського монастиря. Благодатною силою молитви він зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і робив багато інших чудес.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 10 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Степан, Ілля, Микола, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1633 – банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в Лондонських магазинах
- 1 710 – в Англії набув чинності прийнятий в 1709 році закон про авторське право
- 1849 – американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку
- 1864 – у Львові почав роботу перший професійний український театр Руська бесіда
- 1906 – вийшла у світ друга збірка оповідань американського письменника О. Генрі Чотири мільйони
- 1912 – англійський лайнер "Титанік" вийшов у своє перше й останнє плавання
- 1917 – на нараді робітників і промисловців Донбасу схвалене рішення ввести 8-годинний робочий день
- 1940 – Ісландія відокремилася від Данії
- 1944 – день визволення Одеси в ході Одеської операції
- 1990 – Том Вейтс виграв справу у чипсів, компанія Doritos Chips використовувала в своїй рекламі голос, схожий на специфічний голос співака
- 1992 – в Запоріжжі відкрито перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду нема переводу"
ХТО НАРОДИВСЯ 10 КВІТНЯ
- 1583 – Гуго Гроцій, голландський юрист, державний діяч, один з основоположників міжнародного права
- 1651 – Еренфрід Вальтер Фон Чирнхауз, німецький філософ, математик, експериментатор, винахідник європейського білого фарфору
- 1755 – Самуель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії
- 1838 – Френк Стівен Болдуін, американський винахідник арифмометри і калькулятора
- 1847 – Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії
- 1932 – Омар Шаріф, американо-єгипетський актор
- 1938 – Борис Савченко, український режисер і актор
- 1951 – Стівен Сігал, американський актор, режисер, сценарист і продюсер
- 1979 – Софі Елліс-Бекстор, популярна британська виконавиця
- 1981 – Ліз Маргарет, учасник англійської поп-тріо Atomic Kitten
- 1988 – Хейлі Джоел Осмент, американський кіноактор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні
- Сороки сидять 10 квітня на верхівках дерев – холод скоро закінчиться
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися, ображатися і ображати близьких
- У цей день не варто щось позичати
- Не можна починати нові справи
Читайте також: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
-
21:52Весь в татуся: позашлюбний син Шварценеггера вражає своєю фізичною формою
-
21:24Задоволення на всю ніч: поради, які допоможуть продовжити секс
-
21:0110 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42У мережі з'явилися перші фото, зняті на OnePlus 8 Pro
-
20:18Експерти розповіли, як зберігати здоров'я в самоізоляції
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:54Найкрутіший у світі Golf з картинки створять відомі тюнери
-
19:43Тимчасовий релакс: IVAN NAVI зняв крутий карантинний кліп, який зробить ваш день
-
19:22Леді Гага знялася в піджаку на голе тіло: гарячі фото
-
19:14Погані хлопці: ці актори найчастіше грали в кіно лиходіїв
-
18:54Австралійці влаштували флешмоб-маскарад біля сміттєвого бака
-
18:43У США лікарі показали, як правильно усміхатися пацієнтам крізь маску
-
18:35Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
-
18:27Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:26Як Ухань повертається до життя після карантину: фоторепортаж
-
18:13Медсестра показала, як поширюються мікроби, навіть якщо ви носите рукавички
-
18:01Гороскоп на 10 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Тіну Кароль запідозрили в обмані через дитяче фото
-
17:42Toyota випустила ідеальний автомобіль для жінок
-
17:25Медики назвали ознаки перенесеної коронавірусної інфекції
-
17:13Відомий аналітик розповів про фішки майбутнього HUAWEI Mate 40
-
16:52Alyona Alyona станцювала у прозорому вбранні разом з хлопцем
-
16:41Wanna Talk About It: Netflix запускає корисне шоу, присвячене коронавірусу
-
16:24Британський готель безкоштовно селитиме у себе кішок тих, хто хворий на коронавірус
-
21:24Задоволення на всю ніч: поради, які допоможуть продовжити секс
-
18:35Притула порадив ТОП 5 небанальних фільмів для перегляду на карантині
-
16:005 нових книг зарубіжної прози, які ви прочитаєте на одному подиху
-
14:00Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
-
12:01Укрпошта безкоштовно доставить освячені паски українцям: як і де замовити
-
10:40Чому не можна спалювати суху траву навесні: пояснення Супрун
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня
-
07:13Погода в Україні 9 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 08 квітня
-
21:5115 простих порад для чоловіків, які хотіла б дати кожна жінка перед сексом
-
19:13Як користуватися Face ID на iPhone у масці: корисна інструкція
-
16:22ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
13:00Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
-
11:35Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу
-
10:30Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища
-
07:16Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 07 квітня
-
21:41Психологи розповіли, що щасливі пари роблять перед сном
-
19:35Від Вигнанця до Життя Пі: захопливі фільми про справжню самоізоляцію
-
17:21Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
-
15:16Як заощадити електроенергію під час карантину вдома: прості та ефективні методи
-
13:00Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
- 06 квітня
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили