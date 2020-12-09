10 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 грудня, відзначають День прав людей, а також Всесвітній день футболу, а віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Знамення". До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни відзначають свято ікони Божої Матері "Знамення". На ній зображена Богоматір під час молитви. Ікону вважають чудотворною. Від "Знамення" завше очікували чогось особливого – знаків, які дозволяли передбачити долю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 10 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Борис, Всеволод, Гаврило, Сергій, Федір, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День прав людини

Всесвітній день футболу

1520 – Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.

1637 – козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.

1684 – Едмонд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.

1768 – у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.

1817 – Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка". Інші назви – "Штат магнолії" і "Штат гостинності".

1901 – у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.

1930 – у складі РРФСР створили національні округи: Ямальський (Ненецький) (центр – м. Обдорськ), Остяко-Вогульський (центр – смт Самарове), Евенкійський (центр – смт Туринська База), Корякський, Таймирський (Долгано-Ненецький) та Чукотський

1948 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1949 – під час масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні "за антирадянську діяльність" заарештовано історика, археографа Ярослава Дашкевича. До 19.01.1950 з Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника під приводом "скорочення посад" було звільнено близько 20 бібліотечних спеціалістів. Формальним приводом для репресій стало вбивство Я. Галана.

1953 – вийшов 1-й номер журналу "Плейбой".

1960 – почалося будівництво нафтопроводу "Дружба"

1981 – американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 людей, в основному серед гомосексуалів. Пізніше захворювання отримало назву "синдром набутого імунодефіциту" (СНІД).

1999 – Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ГРУДНЯ

1815 – Ада Лавлейс, британський математик, перша жінка-програміст. Автор програми для механічної обчислювальної машини Чарльза Бебіджа – на її честь названо мову програмування АДА. Дочка англійського поета лорда Джорджа Гордона Байрона.

1820 – Олекса Бахматюк, народний майстер художньої кераміки.

1821 – Микола Некрасов, російський поет, родом з України.

1822 – Сезар Франк, французький композитор й органіст бельгійського походження.

1830 – Емілі Дікінсон, американська поетеса.

1838 – Олександр Данилевський, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології і фармакології в Харківському університеті. Брат українського фізіолога Василя Яковича Данилевського.

1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій, хорових творів.

1886 – Ірина Невицька (псевд. Анна Новак; Анна Горняк), українська письменниця в Словаччині.

1891 – Неллі Закс, німецька поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1892 – Макс Гельман, український скульптор і педагог.

1908 – Олів'є Мессіан, французький композитор, органіст, музикознавець.

1934 – Говард Темін, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1975 року

1940 – Микола Кацал, український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі та біди підуть.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби підіймається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і пирхають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні зловилася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в’язати або шити, аби не "зв'язати свою долю"

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Не гоже лінуватися цього дня, аби не довелося усю зиму байдикувати.

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