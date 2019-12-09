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10 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 грудня – вівторок

Сьогодні, 10 грудня, віряни святкують  Знамення Пресвятої Богородиці, а у світі відзначають міжнародний день прав людини та всесвітній день футболу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають свято Знамення Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Знамення".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 10 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Гаврило, Роман, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День прав людини
  • Всесвітній день футболу
  • День благодійності в Україні
  • 1520 – Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Вінтербергу.
  • 1637 – Козацько-селянські війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.
  • 1684 – Едмунд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.
  • 1768 – у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.
  • 1817 – Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка". Інші назви – "Штат магнолії", "Штат гостинності".
  • 1901 – у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.
  • 1948 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).
  • 1953 – вийшов 1-й номер журналу "Плейбой".
  • 1960 – почалося будівництво нафтопроводу "Дружба".
  • 1981 – американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву "синдром набутого імунодефіциту" або СНІД.
  • 1999 – Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).
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ХТО НАРОДИВСЯ 10 ГРУДНЯ

  • 1815 – Ада Лавлейс, британський математик, перша жінка-програміст. Автор програми для механічної обчислювальної машини Чарльза Бебіджа – на її честь названо мову програмування АДА. Дочка англійського поета лорда Джорджа Гордона Байрона.
  • 1820 – Олекса Бахматюк, народний майстер художньої кераміки.
  • 1822 – Сезар Франк, французький композитор й органіст бельгійського походження.
  • 1830 – Емілі Дікінсон, американська поетеса.
  • 1838 – Данилевський Олександр Якович, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології та фармакології в Харківському університеті. Брат українського фізіолога Василя Яковича Данилевського.
  • 1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій, хорових творів.
  • 1886 – Ірина Невицька (псевдоніми: Анна Новак, Анна Горняк), українська письменниця в Словаччині.
  • 1891 – Неллі Закс, німецька поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1892 – Макс Гельман, український скульптор і педагог.
  • 1908 – Олів'є Мессіан, французький композитор, органіст, музикознавець.
  • 1934 – Говард Мартин Темін, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1975 року.
  • 1940 – Микола Кацал, український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи.
  • 1965 – Таїсія Повалій, народна артистка України.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі та біди підуть.
  • Якщо на небі зірки горять яскраво, то буде мороз, тьмяно – відлига.
  • Дим з труби підіймається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.
  • Багряна зоря – до сильного вітру.
  • Корови сопуть і фиркають – до морозу.
  • Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.
  • Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.
  • Якщо в грудні впіймали щуку з ікрою, то квітень буде дощовим.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Рибалкам в цей день не можна ходити на промисел. До Знамення вся риба ховається, тому рибалка буде непродуктивною. Натомість можете піти в ліс шукати роги лосів, адже в цей період лосі активно скидають їх.
  • Бездітні жінки у цей день просять Романа Чудотворця позбавити їх від безпліддя та подарувати радість материнства.
  • Святий лик на іконі "Знамення" допомагає від різних недуг. Перед ним моляться, вирушаючи в далеку дорогу, просять про позбавлення від бід та нещасть.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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