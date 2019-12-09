10 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 грудня, віряни святкують Знамення Пресвятої Богородиці, а у світі відзначають міжнародний день прав людини та всесвітній день футболу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають свято Знамення Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Знамення".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 10 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Гаврило, Роман, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День прав людини

Всесвітній день футболу

День благодійності в Україні

1520 – Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Вінтербергу.

1637 – Козацько-селянські війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.

1684 – Едмунд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.

1768 – у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.

1817 – Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка". Інші назви – "Штат магнолії", "Штат гостинності".

1901 – у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.

1948 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1953 – вийшов 1-й номер журналу "Плейбой".

1960 – почалося будівництво нафтопроводу "Дружба".

1981 – американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву "синдром набутого імунодефіциту" або СНІД.

1999 – Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ГРУДНЯ

1815 – Ада Лавлейс, британський математик, перша жінка-програміст. Автор програми для механічної обчислювальної машини Чарльза Бебіджа – на її честь названо мову програмування АДА. Дочка англійського поета лорда Джорджа Гордона Байрона.

1820 – Олекса Бахматюк, народний майстер художньої кераміки.

1822 – Сезар Франк, французький композитор й органіст бельгійського походження.

1830 – Емілі Дікінсон, американська поетеса.

1838 – Данилевський Олександр Якович, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології та фармакології в Харківському університеті. Брат українського фізіолога Василя Яковича Данилевського.

1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій, хорових творів.

1886 – Ірина Невицька (псевдоніми: Анна Новак, Анна Горняк), українська письменниця в Словаччині.

1891 – Неллі Закс, німецька поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1892 – Макс Гельман, український скульптор і педагог.

1908 – Олів'є Мессіан, французький композитор, органіст, музикознавець.

1934 – Говард Мартин Темін, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1975 року.

1940 – Микола Кацал , український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик , а також однойменної хорової школи.

, український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин , а також однойменної хорової школи. 1965 – Таїсія Повалій, народна артистка України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі та біди підуть.

Якщо на небі зірки горять яскраво, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби підіймається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і фиркають – до морозу.

Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні впіймали щуку з ікрою, то квітень буде дощовим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Рибалкам в цей день не можна ходити на промисел. До Знамення вся риба ховається, тому рибалка буде непродуктивною. Натомість можете піти в ліс шукати роги лосів, адже в цей період лосі активно скидають їх.

Бездітні жінки у цей день просять Романа Чудотворця позбавити їх від безпліддя та подарувати радість материнства.

Святий лик на іконі "Знамення" допомагає від різних недуг. Перед ним моляться, вирушаючи в далеку дорогу, просять про позбавлення від бід та нещасть.

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