На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 7
Сьогодні, 10 грудня, віряни святкують Знамення Пресвятої Богородиці, а у світі відзначають міжнародний день прав людини та всесвітній день футболу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні відзначають свято Знамення Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують ікону Пресвятої Богородиці "Знамення".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 10 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Гаврило, Роман, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День прав людини
- Всесвітній день футболу
- День благодійності в Україні
- 1520 – Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Вінтербергу.
- 1637 – Козацько-селянські війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.
- 1684 – Едмунд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.
- 1768 – у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.
- 1817 – Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає "Велика річка". Інші назви – "Штат магнолії", "Штат гостинності".
- 1901 – у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.
- 1948 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).
- 1953 – вийшов 1-й номер журналу "Плейбой".
- 1960 – почалося будівництво нафтопроводу "Дружба".
- 1981 – американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 осіб, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву "синдром набутого імунодефіциту" або СНІД.
- 1999 – Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ГРУДНЯ
- 1815 – Ада Лавлейс, британський математик, перша жінка-програміст. Автор програми для механічної обчислювальної машини Чарльза Бебіджа – на її честь названо мову програмування АДА. Дочка англійського поета лорда Джорджа Гордона Байрона.
- 1820 – Олекса Бахматюк, народний майстер художньої кераміки.
- 1822 – Сезар Франк, французький композитор й органіст бельгійського походження.
- 1830 – Емілі Дікінсон, американська поетеса.
- 1838 – Данилевський Олександр Якович, український біохімік, фізіолог і фармаколог, основоположник біохімії як науки, професор і завідувач кафедри медичної хімії та фізики, нормальної фізіології та фармакології в Харківському університеті. Брат українського фізіолога Василя Яковича Данилевського.
- 1875 – Данило Роздольський, український композитор, автор духовних композицій, хорових творів.
- 1886 – Ірина Невицька (псевдоніми: Анна Новак, Анна Горняк), українська письменниця в Словаччині.
- 1891 – Неллі Закс, німецька поетеса, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1892 – Макс Гельман, український скульптор і педагог.
- 1908 – Олів'є Мессіан, французький композитор, органіст, музикознавець.
- 1934 – Говард Мартин Темін, американський вірусолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1975 року.
- 1940 – Микола Кацал, український диригент, лауреат Шевченківської премії, засновник львівської капели хлопчиків та мужчин Дударик, а також однойменної хорової школи.
- 1965 – Таїсія Повалій, народна артистка України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі та біди підуть.
- Якщо на небі зірки горять яскраво, то буде мороз, тьмяно – відлига.
- Дим з труби підіймається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.
- Багряна зоря – до сильного вітру.
- Корови сопуть і фиркають – до морозу.
- Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.
- Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.
- Якщо в грудні впіймали щуку з ікрою, то квітень буде дощовим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Рибалкам в цей день не можна ходити на промисел. До Знамення вся риба ховається, тому рибалка буде непродуктивною. Натомість можете піти в ліс шукати роги лосів, адже в цей період лосі активно скидають їх.
- Бездітні жінки у цей день просять Романа Чудотворця позбавити їх від безпліддя та подарувати радість материнства.
- Святий лик на іконі "Знамення" допомагає від різних недуг. Перед ним моляться, вирушаючи в далеку дорогу, просять про позбавлення від бід та нещасть.
Читайте також: Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
21:0010 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:57Huawei оголосила про вихід смартфона без Android
-
20:50Я все тобі доведу 1 серія: дивитись онлайн новий серіал 2019
-
20:42Apple TV+ уперше номінований на кінопремію за серіал Ранкове шоу
-
20:24Дуже круті серіали, на яких не шкода часу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:14Лікарі розповіли, як прокинутися в хорошому настрої
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
19:50Дженніфер Лопес влаштувала стриптиз у прямому ефірі
-
19:43Чому не варто їхати в готель, який щойно відкрився
-
19:20ТОП міст, де місцевих жителів менше за туристів
-
19:13Не фонтан: Redmi K30 пройшов тест у AnTuTu
-
18:55Жіночі імена, які чоловіки вважають непривабливими
-
18:42Як на креативність впливають незручні ситуації
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:23Світоліна показала, як відпочиває в Дубаї
-
18:13Дожились: різдвяні светри можуть загрожувати довкіллю
-
18:00Гороскоп на 10 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
17:325 перевірених способів визначити свою фізичну форму
-
17:15Джон Траволта знайшов кіноляп у фільмі Тарантіно
-
16:54Aston Martin і Airbus випустять вертоліт
-
16:31Названа несподівана шкода бороди
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
15:55Xiaomi показала бюджетний електровелосипед
-
20:00Автоковдра для легкого запуску двигуна в мороз: які є плюси і мінуси
-
17:51Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
-
16:14ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
-
14:19Новорічні пісні виявились шкідливими для здоров'я
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)
-
18:25Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
-
16:44Три захопливих серіали на кшталт Справжнього детектива
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
- 06 грудня
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)