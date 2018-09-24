10 домашніх справ, які треба зробити до настання зими

Зовсім скоро соцмережі заполонять меми з Джоном Сноу і його епічним пророкуванням наближення зими. Тоді одразу захочеться їсти, спати та дивитися серіали у теплі. Однак затишок і спокій у домі слід забезпечити вже. Для цього досить зробити 10 справ!

І ні, ми не про консервацію тонни овочів. До наближення зими варто встигнути привести до ладу свою домівку, аби затишно пережити холодну пору року. Ловіть список справ!

1. Розморозити холодильник

Викинути все, що занадто довго "живе" у вашому холодильнику, протерти і відмити полиці прибрати зайвий лід з морозильної камери – напевно, влітку до всього цього руки не доходили. Тепер у вас є місце, щоб запастися овочами та фруктами на зиму.

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Час прибрати в холодильнику

2. Перебрати кухонні шафки

Щось давно просипалося, чогось залишилося зовсім трішки в зім'ятих пакетах, а все це займає купу місця. Давно пора посортувати пакетики в шафках. А ще – час запастися консервами і бакалією, аби взимку не доведеться виходити зайвий раз з дому.

3. Почистити решітки для шашликів і шампури

Настав час відправитися їм на заслужений відпочинок. Так, можливо, ми ще й виберемося на природу до травневих свят, але це не точно.

4. Помити вікна

І всередині, і зовні. Потім буде вже занадто холодно, і в будинку стане ще темніше, ніж могло б бути. До речі, мити вікна краще в похмурий день, тоді на склі не залишиться "розводів".

5. Перепрати літні речі

Попрати, висушити і поставити на верхню полицю шафи. Знадобляться вони нам ще не скоро, для чого тоді захаращувати простір? Зате навесні ймовірність виявити застарілу пляму на улюленій футболці буде дорівнює нулю.

Літні речі краще зберігати чистими

6. Прибрати в сумці / рюкзаку

Всі ці старі чеки, квитанції, ручки, які давно не пишуть, засмальцьовані цукерки і рекламні листівки – в смітник. У сумці чи рюкзаку місце справді потрібним. Решта – від лукавого.

7. Просушити ковдри і подушки

Не пропустіть останні сонячні дні для того, щоб гарненько провітрити постіль. Нехай речі добре просохнуть і провітряться, а заодно – збережуть пам'ять про сонячні дні.

8. Почистити килим

Не просто пропилососити, а по-справжньому почистити, щоб прибрати всі сліди пилу та інших часток, які міцно в'їлися у килим та забруднюють вашу домівку. Те ж саме варто зробити з диванними подушками та покривалами, адже скоро ви будете проводити разом багато часу.

9. Купити обігрівач

Зараз є ймовірність, що вам вдасться відшукати прилад зі знижкою. У розпал морозів про розпродаж обігрівачів можна буде тільки мріяти.

Зима близько!

10. Зробити невеликий ремонт

Капає кран, скриплять двері, щось потрібно підклеїти, щось підфарбувати – краще це все виправити, поки ще досить денного світла. Зимові вечори створені для фільмів та книжок, а не для метушні з сантехнікою. Нехай зима 2018-2019 буде комфортною для вас!

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