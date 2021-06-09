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10 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 червня, у світі відзначають Всесвітній день морозива, а віряни – Вознесіння Господнє. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 10 червня віряни відзначають Вознесіння Господнє. До вашої уваги оригінальні привітання зі святом у прозі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 10 червня, іменини відзначають власники таких імен: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Микита, Микола, Макар, а також Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день морозива
- 978 – Князь Володимир сів на київський престол.
- 1793 – У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.
- 1865 – У Мюнхені відбулася прем'єра опери Рихарда Ваґнера "Тристан та Ізольда".
- 1907 – Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.
- 1909 – Пасажирський корабель "Славонія", що зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.
- 1917 – У Києві розпочав роботу I Всеукраїнський селянський з'їзд.
- 1918 – Проголошено незалежність Вірменії (28 травня за старим стилем).
- 1921 – Заснований музей-садиба Льва Толстого "Ясна Поляна".
- 1934 – При НКВС УСРР створено Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень (українське відділення ГУЛАГу).
- 1936 – У СРСР створена кіностудія "Союзмультфільм"
- 1940 – У Москві підписана російсько-німецька конвенція про порядок врегулювання прикордонних суперечок і конфліктів.
- 1943 – Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.
- 1944 – Радянські війська почали Виборзько-Петрозаводську наступальну операцію проти фінських військ.
- 1945 – У Франкфурті маршал Жуков вручив радянський орден "Перемога" Ейзенхауеру і Монтгомері.
- 1950 – Західні країни відкинули пропозицію Радянського Союзу провести в Німеччині референдум з приводу ідеї об'єднання країни.
- 1964 – У Москві відкритий пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1967 – СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991).
- 1969 – Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти (Казахська РСР).
- 1984 – Американці провели перше успішне випробування протиракетної системи в космосі.
- 1999 – У результаті несподіваного марш-кидка російські війська зайняли військовий аеропорт Приштини (Автономний край Косово і Метохія, Союзна Республіка Югославія) на кілька годин раніше прибуття туди військ НАТО.
- 2000 – Державної премії Росії у сфері кіномистецтва за фільм "Сибірський цирульник" визнані гідними Нікіта Міхалков, Рустам Ібрагімбеков, Едуард Артем'єв, Володимир Ільїн, Олег Меньшиков, Олексій Петренко.
- 2003 – Дует "Modern Talking" знову розпався.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЧЕРВНЯ
- 1706 – Джон Доллонд, англійський інженер, винахідник дзеркального телескопа.
- 1819 – Гюстав Курбе, французький художник, провідний представник реалізму у малярстві.
- 1823 – Іван Соколов, російський маляр і графік.
- 1832 – Ніколаус Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.
- 1865 – Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у світі досяг Північного полюса.
- 1880 – Андре Дерен, французький живописець, графік, театральний декоратор, скульптор; яскравий представник фовізму.
- 1901 – Антонін Бечварж, чеський метеоролог і астроном.
- 1910 – Гаулін Вульф, американський блюзовий музикант.
- 1911 – Петро Юхимович Вескляров, український актор театру та кіно, телеведучий ("дід Панас").
- 1912 – Жан Лесаж, квебекський політик, прем'єр-міністр провінції Квебек (1960—1966).
- 1915 – Сол Беллоу, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1976 року.
- 1921 – Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.
- 1922 – Джуді Гарленд, американська акторка й співачка
- 1923 – Роберт Максвелл, британський бізнесмен, творець видавничої та газетної імперії, уродженець Солотвина (Закарпаття).
- 1939 – Володимир Федоров, колишній посол України в Росії (1996—99).
- 1945 – Наталія Дубровська, українська акторка театру та кіно, Заслужена артистка України.
- 1951 – Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, "батько українського бестселера".
- 1965 – Олексій Плотніков, український вчений-економіст і політик.
- 1976 – Андрій Шевченко, український журналіст і політик.
- 1980 – Франселіно Матузалем, бразильський футболіст, колишній гравець ФК Шахтар Донецьк.
- 1987 – Стоянов Олександр Опанасович, український артист балету, прем'єр Національної опери України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Вознесіння хороша погода,то вона протримається до дня Святого Михайла.
- Дощовий день свята віщував хвороби і неврожай. Прикмета особливо актуальна для домашньої худоби.
- Роса в цей день вважалась цілющою.
- Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.
- На Вознесіння хороша погода — до урожаю.
- Як пройде Вознесіння, вже можна не боятися мінливої весняної погоди. Жодних похолодань вже точно не буде.
- Почути каркання ворони у цей день – добрий знак.
- Якщо чути скрекіт сороки – це до грошей, але потрібно вимовити особливе замовляння, щоб вона несла добро в будинок.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не варто нині ходити в гості, а також кликати до свого дому гостей;
- Не бажано нині сваритися та підвищувати голос;
- Не слід у цей день витрачати надто багато грошей.
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