10 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 червня, святкують Міжнародний день Модерну, а також День годинника в Японії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Микити Халкідонського. Цей мученик не лише проповідував, а й завжди намагався допомогти бідним. Тому не дивно, що до нього часто моляться, аби позбутись від проблем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 червня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Гнат, Дмитро, Микола, Денис, Павло, Захар та Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Модерну, а також День годинника в Японії.

Міжнародний день Модерну

День годинника в Японії

День чаю з льодом в США

978 — Князь Володимир зайняв київський престол.

1793 — У Парижі з'явився перший у всьому світі публічний зоопарк.

1865 — Прем'єра опери Ріхарда Ваґнера "Трістан та Ізольда" у Мюнхені.

1907 — Французькі інженери брати Люм'єр вигадали спосіб друкувати кольорові фото, які планували використовувати і для виробництва кольорового кіно.

1909 — Пасажирський корабель "Славонія", який потрапив у катастрофу поблизу Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1918 — Вірменія проголосила незалежність

1921 — З'явився музей-садиба Льва Толстого "Ясна Поляна".

1936 — У СРСР запрацювала кіностудія "Союзмультфільм"

1943 — Угорець Ласло Біро створив кулькову ручку.

1964 — У Москві відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.

1969 — Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти

1984 — Американці провели перше успішно випробували протиракетну систему в космосі.

2003 — Гурт Modern Talking знову розпався.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЧЕРВНЯ

1706 — Джон Доллонд, англійський інженер, який винайшов дзеркальний телескоп.

1832 — Ніколаус Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.

1865 — Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у всьому світі досяг Північного полюса.

1901 — Антонін Бечварж, чеський метеоролог і астроном.

1910 — Гаулін Вульф, американський блюзовий музикант.

1911 — Петро Юхимович Вескляров (дід Панас), український актор театру та кіно, телеведучий

1915 — Сол Беллоу, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

1922 — Джуді Гарленд, американська акторка й співачка

1923 — Роберт Максвелл, британський бізнесмен, творець видавничої та газетної імперії, уродженець Закарпаття

1951 — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, якого називають "батьком українського бестселера".

1980 — Франселіно Матузалем, бразильський футболіст, колишній гравець ФК Шахтар Донецьк.

1987 — Стоянов Олександр Опанасович, український артист балету, прем'єр Національної опери України.

Главком

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сни, які сняться сьогодні, не збуваються.

Якщо сьогодні чоловік піде на зраду, то втратить свою чоловічу силу.

Якщо сьогодні вагітні жінки будуть спілкуватись з красивими людьми, то майбутня дитина також буде гарною та здоровою.

Якщо птахи літають низько, то незабаром почнуться дощі.

Якщо день спокійний, то буде хороший врожай.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та ображатись

Не можна ходити босоніж по росі.

Не можна заздрити та бажати чужого.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.

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