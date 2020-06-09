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10 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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10 червня – середа

Сьогодні, 10 червня, святкують Міжнародний день Модерну, а також День годинника в Японії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Микити Халкідонського. Цей мученик не лише проповідував, а й завжди намагався допомогти бідним. Тому не дивно, що до нього часто моляться, аби позбутись від проблем.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 10 червня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Гнат, Дмитро, Микола, Денис, Павло, Захар та Макар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

10 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день Модерну, а також День годинника в Японії.
  • Міжнародний день Модерну
  • День годинника в Японії
  • День чаю з льодом в США
  • 978 — Князь Володимир зайняв київський престол.
  • 1793 — У Парижі з'явився перший у всьому світі публічний зоопарк.
  • 1865 — Прем'єра опери Ріхарда Ваґнера "Трістан та Ізольда" у Мюнхені.
  • 1907 — Французькі інженери брати Люм'єр вигадали спосіб друкувати кольорові фото, які планували використовувати і для виробництва кольорового кіно.
  • 1909 — Пасажирський корабель "Славонія", який потрапив у катастрофу поблизу Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.
  • 1918 — Вірменія проголосила незалежність
  • 1921 — З'явився музей-садиба Льва Толстого "Ясна Поляна".
  • 1936 — У СРСР запрацювала кіностудія "Союзмультфільм"
  • 1943 — Угорець Ласло Біро створив кулькову ручку.
  • 1964 — У Москві відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 1969 — Відбувся військовий конфлікт між СРСР і Китаєм у районі Тасти
  • 1984 — Американці провели перше успішно випробували протиракетну систему в космосі.
  • 2003 — Гурт Modern Talking знову розпався.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ЧЕРВНЯ

  • 1706 — Джон Доллонд, англійський інженер, який винайшов дзеркальний телескоп.
  • 1832 — Ніколаус Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.
  • 1865 — Фредерік Кук, американський дослідник, який заявляв, що першим у всьому світі досяг Північного полюса.
  • 1901 — Антонін Бечварж, чеський метеоролог і астроном.
  • 1910 — Гаулін Вульф, американський блюзовий музикант.
  • 1911 — Петро Юхимович Вескляров (дід Панас), український актор театру та кіно, телеведучий
  • 1915 — Сол Беллоу, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.
  • 1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.
  • 1922 — Джуді Гарленд, американська акторка й співачка
  • 1923 — Роберт Максвелл, британський бізнесмен, творець видавничої та газетної імперії, уродженець Закарпаття
  • 1951 — Василь Шкляр, український письменник і політичний діяч, якого називають "батьком українського бестселера".
  • 1980 — Франселіно Матузалем, бразильський футболіст, колишній гравець ФК Шахтар Донецьк.
  • 1987 — Стоянов Олександр Опанасович, український артист балету, прем'єр Національної опери України.
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Главком

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сни, які сняться сьогодні, не збуваються.
  • Якщо сьогодні чоловік піде на зраду, то втратить свою чоловічу силу.
  • Якщо сьогодні вагітні жінки будуть спілкуватись з красивими людьми, то майбутня дитина також буде гарною та здоровою.
  • Якщо птахи літають низько, то незабаром почнуться дощі.
  • Якщо день спокійний, то буде хороший врожай.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та ображатись
  • Не можна ходити босоніж по росі.
  • Не можна заздрити та бажати чужого.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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