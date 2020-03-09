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10 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 10 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Тарасія, а у світі відзначають Шевченківські дні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 10 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Тарасія. Він був патріархом Константинопольським і прославився, як великий ревнитель православної віри. У його роки багато вірян зцілювалися від недугів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 10 березня, іменини відзначають власники таких імен: Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1535 – іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.
- 1801 – у Британії розпочато перший перепис населення.
- 1813 – у Німеччині засновано військовий орден "Залізний Хрест".
- 1830 – початок боротьби гірняків Дагестану й Чечні за незалежність.
- 1862 – у США увійшли в обіг перші паперові гроші.
- 1865 – у Перемишлі відбулося перше публічне виконання пісні "Ще не вмерла Україна".
- 1876 – Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити").
- 1878 – у Женеві випущене кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
- 1893 – Берег Слонової Кістки став французькою колонією.
- 1905 – поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.
- 1906 – у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.
- 1910 – у Китаї заборонено рабство.
- 1910 – перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо".
- 1943 – німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.
- 1943 – розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.
- 1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє поодиноке плавання.
- 1990 – з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.
- 1992 – Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.
ХТО НАРОДИВСЯ 10 БЕРЕЗНЯ
- 1787 – Устим Кармелюк, шляхетний розбійник та український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813-1835 років проти національного і соціального гніту.
- 1844 – Пабло Сарасате, іспанський скрипаль і композитор.
- 1858 – Генріх Фоулер, англійський філолог, автор першого Оксфордського словника.
- 1908 – Котін Жозеф Якович, радянський конструктор важких танків і гусеничних машин спеціального призначення, родом з України.
- 1920 – Борис Віан, французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак.
- 1930 – Михалевич Володимир Сергійович, український вчений у галузі економічної кібернетики, директор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України з 1982 по 1994 рік.
- 1938 – Моргун Володимир Васильович, Герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.
- 1940 – Чак Норріс, американський кіноактор.
- 1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет. Автор пісні "Україна", що перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України.
- 1958 – Шерон Стоун, американська актриса.
- 1964 – Найна Черрі, шведська співачка.
- 1973 – Єва Герцигова, чеська супермодель і акторка.
- 1983 – Керрі Андервуд, американська кантрі-співачка.
- 1989 – Мотричко Вікторія Леонтіївна, українська шашкістка, чемпіонка світу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім в цей день віщує похолодання.
- Гарна погода на Тарасія обіцяє гоже літо.
- Ворони купаються – до тепла.
- Сніг з дощем – до повноводдя.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни, які ви побачите в ніч з 9 на 10 березня, не збудуться.
- За прикметами, 10 березня не можна лягати спати ввечері або вдень, інакше можна привернути увагу нечистої сили, яка нашкодить вам.
- Також у цей день не можна сваритися з родичами, це віщує вдвічі більше негараздів.
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