10 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 10 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Тарасія, а у світі відзначають Шевченківські дні. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 10 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Тарасія. Він був патріархом Константинопольським і прославився, як великий ревнитель православної віри. У його роки багато вірян зцілювалися від недугів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 10 березня, іменини відзначають власники таких імен: Тарас, Антон, Євген, Федір, Регіна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1535 – іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.

1801 – у Британії розпочато перший перепис населення.

1813 – у Німеччині засновано військовий орден "Залізний Хрест".

1830 – початок боротьби гірняків Дагестану й Чечні за незалежність.

1862 – у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1865 – у Перемишлі відбулося перше публічне виконання пісні "Ще не вмерла Україна".

1876 – Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you ("Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити").

1878 – у Женеві випущене кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1893 – Берег Слонової Кістки став французькою колонією.

1905 – поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.

1906 – у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.

1910 – у Китаї заборонено рабство.

1910 – перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані "Блеріо".

1943 – німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.

1943 – розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.

1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє поодиноке плавання.

1990 – з'явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.

1992 – Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

ХТО НАРОДИВСЯ 10 БЕРЕЗНЯ

1787 – Устим Кармелюк, шляхетний розбійник та український національний герой, керівник повстанського руху на Поділлі у 1813-1835 років проти національного і соціального гніту.

1844 – Пабло Сарасате, іспанський скрипаль і композитор.

1858 – Генріх Фоулер, англійський філолог, автор першого Оксфордського словника.

1908 – Котін Жозеф Якович, радянський конструктор важких танків і гусеничних машин спеціального призначення, родом з України.

1920 – Борис Віан, французький прозаїк, поет, джазовий музикант і співак.

1930 – Михалевич Володимир Сергійович, український вчений у галузі економічної кібернетики, директор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України з 1982 по 1994 рік.

1938 – Моргун Володимир Васильович, Герой України, український генетик-селекціонер, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

1940 – Чак Норріс, американський кіноактор.

1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет. Автор пісні "Україна", що перетворилась на своєрідний неофіційний гімн України.

1958 – Шерон Стоун, американська актриса.

1964 – Найна Черрі, шведська співачка.

1973 – Єва Герцигова, чеська супермодель і акторка.

1983 – Керрі Андервуд, американська кантрі-співачка.

1989 – Мотричко Вікторія Леонтіївна, українська шашкістка, чемпіонка світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Грім в цей день віщує похолодання.

Гарна погода на Тарасія обіцяє гоже літо.

Ворони купаються – до тепла.

Сніг з дощем – до повноводдя.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни, які ви побачите в ніч з 9 на 10 березня, не збудуться.

За прикметами, 10 березня не можна лягати спати ввечері або вдень, інакше можна привернути увагу нечистої сили, яка нашкодить вам.

Також у цей день не можна сваритися з родичами, це віщує вдвічі більше негараздів.

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