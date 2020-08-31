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1 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 вересня – вівторок - фото 1
1 вересня – вівторок

Сьогодні, 1 вересня віряни вшановують пам'ять християнського святого Андрія Таврійського, а у світі відзначають День знань. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 1 вересня вшановують пам'ять християнського святого Андрія Таврійського. Він славився справедливістю, хоробрістю і непереможністю.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 1 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Микола, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День знань
  • 1804 – німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд Юнону.
  • 1819 – Вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського "Наталка Полтавка".
  • 1859 – Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці.
  • 1866 – Відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.
  • 1898 – Відкрився Київський політехнічний інститут.
  • 1923 – Великий кантонський землетрус у Східній Японії.
  • 1964 – У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр "Україна".
  • 1996 – В Україні запроваджено національну валюту – гривню.
  • 2001 – Покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.
  • 2004 – У школі №1 Беслана було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. За офіційними даними, напад здійснювався 32 бойовиками. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.
  • 2006 – У Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.
  • 2008 – прем'єрний показ українського телевізійного мультсеріалу "Легенди України".
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ВЕРЕСНЯ

  • 1741 – Жан-Бенуа Шерер (Йоган-Бенедикт), французький та німецький історик, автор першої в Західно-Європейській науці монографії з історії України (Літопис Малоросії або історія козаків-запорожців та козаків України або Малоросії). В Україні ця праця опублікована у 1944 році.
  • 1856 – Сергій Миколайович Виноградський, французький мікробіолог, еколог і ґрунтознавець українського походження.
  • 1875 – Едгар Райс Берроуз, американський письменник, автор романів про Тарзана.
  • 1877 – Френсіс Вільям Астон, британський фізик і хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1922 рік.
  • 1896 – Бхактіведанта, індійський релігійний діяч і письменник, що заснував в 1965 році Міжнародне товариство свідомості Крішни, відоміше як рух Харе Крішна.
  • 1902 – Дірк Брауер, голландсько-американський астроном.
  • 1925 – Юхновський Ігор Рафаїлович, український вчений, політик, депутат Верховної ради.
  • 1937 – Сядристий Микола Сергійович, український майстер мініатюр.
  • 1946 – Но Му Хьон, президент Республіки Корея у 2003-2008 роках.
1 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 422897

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Південний вітер – до хорошого урожаю вівса.
  • До цього дня овес встигає.
  • Якщо дме полуденний вітер, то овес піде наспіх, подув вітер з теплих морів – на овес, який довго росте.
  • Якщо місяць рогами вгору, то найближчими днями буде хороша погода. Якщо рогами вниз, чекай негоди.
  • Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
  • Туман з ранку – зима сніжною буде.
  • Якщо з ліщини листя почало опадати, то саме час буряк викопувати.
  • Якщо 1 вересня зуб розболівся, то до ясен потрібно докласти невеликий шматочок свіжих буряків і тоді все пройде.
1 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 422898

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 31 серпня на 1 вересня віщий. Він несе вам добробут та радість. Якщо сновидіння, приснилося вдень ​​1 вересня, до вечора не збудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Про те, що вам приснилося в цей період, розповідати нікому не можна. Якщо дитина розповіла вам свій сон, збережіть його від усіх в таємниці.
  • У цей день не можна ображатися на інших – не беріть близько до серця й пробачте кривдникам їхні кпини на вашу адресу.
  • Також сьогодні не варто пропускати відвідини церкви, якщо ви віруєте.
  • Наші пращури у цей день подумки оглядали прожитий рік, думали над помилками, які вони за цей час зробили, просили вибачення у тих, кого образили. Після цього будували плани на прийдешній рік, молилися Богу і просили допомоги.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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