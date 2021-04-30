1 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 травня, у світі святкують Міжнародний день праці та День глобальної любові, а віряни відзначають Велику суботу і згадують поховання Ісуса Христа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 травня віряни відзначають Велику суботу. Церква згадує поховання Ісуса Христа, перебування Його тіла у гробі, зішестя душею в пекло для сповіщення там перемоги над смертю і визволення душ.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Аксен, Антон, Віктор, Зинон, Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день праці.

День глобальної любові.

Міжнародний день соняшнику.

День захисту носорога.

День директорів шкіл.

1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.

1776 — Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство Ілюмінатів.

1786 — у Відні відбулась прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта "Весілля Фігаро".

1840 — у Великій Британії з'явилася в продажу перша у світі поштова марка — "Чорний пенні".

1851 — У Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

1886 — В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією.

1919 — У Фінляндії затверджено національний прапор.

1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг".

1937 — Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі.

1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині.

1944 — Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262".

1954 — В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш ніж у 150 країнах світу.

1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом "Elton John", до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона "Your Song".

1993 — Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі і площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 — співробітники міліції).

1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.

1997 — Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.

1998 — Колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році і привів до загибелі більше півмільйона людей.

Міжнародний день праці / energozbut

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ТРАВНЯ

1900 — Александер Ват, польський письменник.

1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.

1923 — Джозеф Геллер, американський письменник.

1929 — Ральф Дарендорф, німецько-британський мислитель і політик-ліберал, соціолог, лорд, єврокомісар.

1930 — Левко Колодуб, український радянський композитор, педагог, музично-громадський діяч.

1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог.

1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України.

1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.

1967 — Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.

1984 — Філіп Джевєцький, польський хокеїст.

1985 — Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст.

1988 — Дмитро Німенко, український хокеїст.

Дмитро Німенко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Погода різко змінюється – чекай посушливого літа.

Худоба п'є багато води – до хорошого урожаю влітку.

Побачив одну зірку на чистому небосхилі – це до удачі.

Якщо дощ пішов – значить, погода сильно зміниться найближчими днями.

Якщо у перший день травня тепло, чекай в кінці місяця похолодання.

Якщо ліс опушено перед тим, як зозуля починає кувати, варто чекати врожайного року.

Черемха зазеленіла – час садити ранню картоплю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна галасувати. За повір'ям, якщо 1 травня кричати або співати на повний голос, можна привернути до себе проблеми на найближчий рік.

Заборонено працювати на городі.

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