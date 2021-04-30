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1 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 травня, у світі святкують Міжнародний день праці та День глобальної любові, а віряни відзначають Велику суботу і згадують поховання Ісуса Христа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 травня віряни відзначають Велику суботу. Церква згадує поховання Ісуса Христа, перебування Його тіла у гробі, зішестя душею в пекло для сповіщення там перемоги над смертю і визволення душ.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 1 травня, іменини відзначають власники таких імен: Аксен, Антон, Віктор, Зинон, Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, Юхим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день праці.
- День глобальної любові.
- Міжнародний день соняшнику.
- День захисту носорога.
- День директорів шкіл.
- 1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.
- 1776 — Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство Ілюмінатів.
- 1786 — у Відні відбулась прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта "Весілля Фігаро".
- 1840 — у Великій Британії з'явилася в продажу перша у світі поштова марка — "Чорний пенні".
- 1851 — У Лондоні, в Кришталевому палаці відбулось відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.
- 1886 — В Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, котра була атакована поліцією.
- 1919 — У Фінляндії затверджено національний прапор.
- 1931 — У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг".
- 1937 — Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі.
- 1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині.
- 1944 — Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262".
- 1954 — В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш ніж у 150 країнах світу.
- 1970 — Елтон Джон та поет Берні Топін почали свою спільну працю над альбомом "Elton John", до котрого увійшов перший хіт Елтона Джона "Your Song".
- 1993 — Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі і площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 — співробітники міліції).
- 1997 — На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.
- 1997 — Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.
- 1998 — Колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році і привів до загибелі більше півмільйона людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ТРАВНЯ
- 1900 — Александер Ват, польський письменник.
- 1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.
- 1923 — Джозеф Геллер, американський письменник.
- 1929 — Ральф Дарендорф, німецько-британський мислитель і політик-ліберал, соціолог, лорд, єврокомісар.
- 1930 — Левко Колодуб, український радянський композитор, педагог, музично-громадський діяч.
- 1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог.
- 1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України.
- 1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.
- 1967 — Тім Макгро, американський кантрі-співак, автор пісень та актор.
- 1984 — Філіп Джевєцький, польський хокеїст.
- 1985 — Ерік Тюммерс, нідерландський хокеїст.
- 1988 — Дмитро Німенко, український хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Погода різко змінюється – чекай посушливого літа.
- Худоба п'є багато води – до хорошого урожаю влітку.
- Побачив одну зірку на чистому небосхилі – це до удачі.
- Якщо дощ пішов – значить, погода сильно зміниться найближчими днями.
- Якщо у перший день травня тепло, чекай в кінці місяця похолодання.
- Якщо ліс опушено перед тим, як зозуля починає кувати, варто чекати врожайного року.
- Черемха зазеленіла – час садити ранню картоплю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна галасувати. За повір'ям, якщо 1 травня кричати або співати на повний голос, можна привернути до себе проблеми на найближчий рік.
- Заборонено працювати на городі.
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