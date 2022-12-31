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1 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 січня, у світі відзначають Новий рік. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 1 січня, у народі відзначали День билинного богатиря Іллі Муромця – рятівника Києва від татарського Калин-царя. У цей день люди кланялися рідній землі та згадували подвиги народних героїв. Ще 1 січня у православній церкві вшановується пам'ять мученика Боніфатія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля, Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Новий рік
- Всесвітній день миру
- 45 до зв. е. – набув чинності Юліанський календар
- 89 – Сатурнін Люцій Антоній став імператором Риму
- 1622 – Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня
- 1863 – У США Авраамом Лінкольном було видано маніфест про звільнення рабів
- 1880 – видано друком у Львові першу кількість щоденника Діло
- 1887 – Королева Великої Британії Вікторія була проголошена імператрицею Індії
- 1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви
- 1919 – утворена Білоруська РСР
- 1928 – почала виходити газета Розробка нації
- 1959 – перемога Кубинської революції
- 1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України
- 1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію та Словаччину
- 1999 – запроваджено безготівкове Євро
- 2001 – безготівкове Євро введено у Греції
- 2002 – поява готівкового Євро
- 2007 – у Словенії введено в обіг Євро
- 2008 – на Кіпрі та Мальті введено в обіг Євро.
- 2009 – у Словаччині введено в обіг Євро.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 СІЧНЯ
- 1449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції та покровитель художників та літераторів
- 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа
- 1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС
- 1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН у 1940-1959 роках
- 1912 – Хоменко Василь, український графік.
- 1926 – Олексій Нірко, кобзар, засновник низки капел Криму та Кубані, в'язень ГУЛАГу, дослідник та пропагандист кобзарства
- 1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.
- 1968 – Рік Джордан, німецький музикант, композитор, засновник гурту Scooter
- 1986 – Колін Морган, британський актор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- зоряна ніч принесе влітку багатий урожай гороху, сочевиці та ягід
- наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною
- сильний вітер на Іллю – до врожаю горіхів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- у перший день Нового року не можна виносити сміття з дому
- не можна цього дня влаштовувати скандали
- цього дня працювати не варто, проте лінуватися теж небезпечно
- краще не сидіти у чотирьох стінах, а вирушити на прогулянку
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