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1 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 січня – п'ятниця - фото 1
1 січня – п'ятниця

Сьогодні, 1 січня відзначаємо Новий рік 2021, а також Всесвітній день миру, день суспільного надбання. Крім цього на 1 січня випадає свято Марії – Цариці світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква відзначає день пам'яті святого великомученика Воніфатія. Він вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва. Тому, йому часто моляться для позбавлення від алкоголізму.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля і Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Новий рік 2021
  • Всесвітній день миру
  • День суспільного надбання
  • 45 до н. е. – вступив в дію Юліанський календар.
  • 89 – Сатурній Люций Антоній став імператором Риму.
  • 1863 – У США Авраамом Лінкольном був виданий маніфест про звільнення рабів.
  • 1880 – видано друком у Львові першу частину щоденника Дело.
  • 1887 – Королева Великобританії Вікторія була проголошена імператрицею Індії.
  • 1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви.
  • 1919 – утворена Білоруська РСР.
  • 1928 – почала виходити газета Розробка нації, орган проводу українських націоналістів.
  • 1959 – перемога Кубинської революції.
  • 1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України.
  • 1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію і Словаччину.
  • 1999 – введено безготівкове Євро
  • 2001 – безготівкове Євро введено в Греції.
  • 2002 – поява готівкового Євро.

1 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 440516

Новий рік 2021

ХТО НАРОДИВСЯ 1 СІЧНЯ

  • 1 449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції і покровитель художників і літераторів.
  • 1842 – Мова Василь Семенович, український письменник, поет, драматург.
  • 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа.
  • 1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР.
  • 1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН в 1940-1959 роках.
  • 1912 – Хоменко Василь, український графік.
  • 1919 – Джером Девід Селінджер, американський письменник. Автор роману "Над прірвою в житі".
  • 1926 – Олексій Нирко, кобзар, засновник ряду капел Криму та Кубані, в'язень ГУЛАГу, дослідник і пропагандист кобзарства, одноосібний творець музею кобзарства півдня України та Кубані, заслужений працівник культури України.
  • 1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.​
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Селінджер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • У цей день не потрібно багато працювати, інакше весь рік пройде важко.
  • Не варто виносити сміття, щоб не накликати біду.
  • Зустрічати Новий рік варто в новому одязі, щоб потім весь час бути в гарному настрої.
  • Якщо за прикметою 1 січня на вулиці тепло, чекайте хорошого врожаю зернових культур.
1 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437269

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зустрічати Новий рік з боргами або порожніми кишенями.
  • Не можна напередодні Нового року і відразу після його настання працювати (мити, прати, прибирати).
  • Не можна виносити сміття в новорічну ніч.
  • Не можна зустрічати Новий рік в брудній квартирі.
  • Не можна в Новий рік пришивати ґудзики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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