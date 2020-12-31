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1 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 січня відзначаємо Новий рік 2021, а також Всесвітній день миру, день суспільного надбання. Крім цього на 1 січня випадає свято Марії – Цариці світу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Православна церква відзначає день пам'яті святого великомученика Воніфатія. Він вважається небесним заступником для всіх людей, охороняючи їх від хвороби і пияцтва. Тому, йому часто моляться для позбавлення від алкоголізму.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля і Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Новий рік 2021
- Всесвітній день миру
- День суспільного надбання
- 45 до н. е. – вступив в дію Юліанський календар.
- 89 – Сатурній Люций Антоній став імператором Риму.
- 1863 – У США Авраамом Лінкольном був виданий маніфест про звільнення рабів.
- 1880 – видано друком у Львові першу частину щоденника Дело.
- 1887 – Королева Великобританії Вікторія була проголошена імператрицею Індії.
- 1919 – видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви.
- 1919 – утворена Білоруська РСР.
- 1928 – почала виходити газета Розробка нації, орган проводу українських націоналістів.
- 1959 – перемога Кубинської революції.
- 1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України.
- 1993 – Чехословаччина розділилася на Чехію і Словаччину.
- 1999 – введено безготівкове Євро
- 2001 – безготівкове Євро введено в Греції.
- 2002 – поява готівкового Євро.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 СІЧНЯ
- 1 449 – Лоренцо де Медічі, правитель Флоренції і покровитель художників і літераторів.
- 1842 – Мова Василь Семенович, український письменник, поет, драматург.
- 1886 – Рекс Стаут, американський письменник, автор детективних романів, творець циклу романів про Ніро Вульфа.
- 1907 – Леонід Ілліч Брежнєв, Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР.
- 1909 – Степан Бандера, український політик, голова проводу ОУН в 1940-1959 роках.
- 1912 – Хоменко Василь, український графік.
- 1919 – Джером Девід Селінджер, американський письменник. Автор роману "Над прірвою в житі".
- 1926 – Олексій Нирко, кобзар, засновник ряду капел Криму та Кубані, в'язень ГУЛАГу, дослідник і пропагандист кобзарства, одноосібний творець музею кобзарства півдня України та Кубані, заслужений працівник культури України.
- 1947 – Микола Миколайович Мірошниченко, український поет, перекладач.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У цей день не потрібно багато працювати, інакше весь рік пройде важко.
- Не варто виносити сміття, щоб не накликати біду.
- Зустрічати Новий рік варто в новому одязі, щоб потім весь час бути в гарному настрої.
- Якщо за прикметою 1 січня на вулиці тепло, чекайте хорошого врожаю зернових культур.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зустрічати Новий рік з боргами або порожніми кишенями.
- Не можна напередодні Нового року і відразу після його настання працювати (мити, прати, прибирати).
- Не можна виносити сміття в новорічну ніч.
- Не можна зустрічати Новий рік в брудній квартирі.
- Не можна в Новий рік пришивати ґудзики.
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