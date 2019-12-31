1 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 січня, майже у всьому світі святкують Новий рік, а також Всесвітній день миру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім'я перекладається з латини "чинити добро".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Ілля та Тимофій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

45 до н.е. — введення в Римі юліанського календаря, розробленого єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря.

1622 — папська канцелярія офіційно визнала 1 січня початком року. До того новий рік відраховувався з 25 березня.

1788 — заснована у 1785 році Джоном Волтером англійська газета The Daily Universal Register після 940 випусків перейменована у The Times.

1801 — астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкрив перший (найбільший) астероїд Цереру.

1801 — після жорстокого придушення в 1798 році повстання в Ірландії, піднятого членами таємної революційної організації "Товариство об'єднаних ірландців", був скасований ірландський парламент.

1804 — проголошена незалежність Гаїті від Франції.

1863 — вступила в дію прокламація Авраама Лінкольна про звільнення рабів.

1880 — видано друком у Львові перше число щоденника "Діло"

1909 — у Великій Британії проведені перші виплати пенсій.

1919 — видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної Церкви.

1940 — азербайджанська писемність переведена на кириличний шрифт.

1959 — перемога Кубинської революції.

1983 — "Arpanet" змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й привело до появи сучасного інтернету.

1992 — Ірак визнав незалежність України.

1995 — розпочала роботу Світова організація торгівлі.

1999 — введено безготівкове євро

2002 — поява готівкового євро.

2007 — Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєдналися до 20 інших мов)

ХТО НАРОДИВСЯ 1 січня

1449 — Лоренцо Медічі, правитель Флоренції в епоху Відродження, поет, покровитель наук і мистецтв.

1701 — Василь Григорович-Барський, український мандрівник, вчений-орієнталіст, письменник

1752 — Бетсі Росс, американська швачка, яка в 1776 році пошила перший американський прапор

1823 — Петефі Шандор, угорський поет, публіцист, революційний діяч словацького походження

1826 — Василь Ковальський, український письменник і громадський діяч

1851 — Чезаре Зоккі (Дзоккі або Цочі), італійський скульптор, автор пам'ятнику Данте Аліг'єрі в Тренто

1856 — Модест Вітошинський, український співак-баритон

1863 — П'єр де Кубертен, французький громадський діяч, ініціатор відродження давньогрецьких Олімпійських змагань

1866 — Петро Залозний, український письменник, філолог

1867 — Цимбаліста Василь Володимирович, український художник

1885 — Бурлюк-Кузнецова Людмила Давидівна, українська художниця та літераторка.

1895 — Едгар Гувер, американський криміналіст, адвокат, державний діяч, засновник ФБР

1896 — Василь Касіян, український графік, народний художник СРСР, Герой Соціалістичної Праці, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка

1896 — Василь Перебийніс, український живописець і графік

1909 — Степан Бандера, український політичний діяч

1912 — Хоменко Василь, український графік

1916 — Степан Хвиля, український живописець

1916 — Василь Хома, голова обласного проводу ОУН Житомирщини 1941 року.

1919 — Джером Девід Селінджер, американський письменник, найвідомішим твором якого є шедевр "Над прірвою у житі" та ще багато інших крутих творів

1936 — Михайло Гирило, український майстер декоративно-прикладного мистецтва

1936 — Микола Капелюх, український художник декоративно-прикладного мистецтва, заслужений майстер народної творчості України

1939 — Мішель Мерсьє, французька актриса (Анжеліка — маркіза ангелів, Друга істина, Чорне сонце)

1946 — Василь Вільшук, український скульптор, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка

1947 — Микола Мірошниченко, український поет, перекладач

1950 — Кирпа Галина Миколаївна, українська письменниця, поетеса, перекладач

1951 — Михайло Ілляшенко, український режисер театру, заслужений діяч мистецтв України

1951 — Олена Михайленко, український художник декоративно-прикладного мистецтва, заслужений працівник культури України

1951 — Антон Щегельський, український прозаїк, поет, гуморист

1957 — Василь Кожелянко, український письменник.

1956 — Крістін Лагард, французький політик

1959 — Степан Глова, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України

1961 — Олександр Балагура, український режисер-документаліст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним;

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним;

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання;

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити;

Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя;

Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці;

Продавцям варто зробити знижку для першого покупця, і тоді вдача супроводжуватиме їх увесь рік.

Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя;

Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким;

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику;

Не можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

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