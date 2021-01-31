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1 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 лютого у світі відзначають Міжнародний день десерту, а віряни вшановують пам'ять святого Макарія Великого і преподобного. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
Дата 1 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 лютого віряни вшановують пам'ять святого Макарія Великого і преподобного Сави Сторожевського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 1 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, а також Феодосія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день десерту
- 1411 – укладення Торунського мирного договору, який завершив Велику війну (1409—1411).
- 1587 – підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.
- 1673 – німецький учений Ґотфрід Лейбніц продемонстрував сконструйовану ним сумувальну «арифметичну машину»
- 1709 – команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо
- 1732 – Рештська угода Росії з Персією; поступка Персії прикаспійських територій, завойованих Петром I.
- 1884 – вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови)
- 1893 – Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію "Чорна Марія".
- 1893 – у Турині відбулася прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско".
- 1896 — у Турині відбулася прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Богема".
- 1907 – в одній із берлінських газет з'явилася стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів (однак Складановський створив свій кіноапарат одночасно (1895) і незалежно від братів Люм'єрів)
- 1918 – патріарх РПЦ Тихон піддав анафемі радянську владу.
- 1922 – політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.
- 1930 – газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд
- 1930 – ухвала ЦВК і СНК СРСР «Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством». Початок масової колективізації.
- 1946 – обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.
- 1946 – проголошення Угорщини республікою.
- 1951 – відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.
- 1953 – хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.
- 1954 – відбулася прем'єра першої телевізійної "мильної опери" ("Secret Storm")
- 1958 – США успішно провів запуск орбітального сателіта "Експлорер".
- 1958 – Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку.
- 1967 – у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".
- 1979 – повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.
- 1992 – російсько-американська декларація про завершення "холодної війни".
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
- 1994 – набула чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.
- 2003 – при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.
- 2004 – скасування смертної кари у Великій Британії.
- 2010 – 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 мільярди доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛЮТОГО
- 1459 – Конрад Цельтіс, німецький неолатинський поет та гуманіст.
- 1690 – Франческо Марія Верачіні, італійський композитор і скрипаль епохи бароко.
- 1811 – Ромуальд Зенкевич, білоруський фольклорист, педагог, етнограф.
- 1842 – Володимир Орловський, український живописець і педагог, тесть художника Миколи Пимоненка.
- 1844 – Гренвілл Голл, американський психолог, якого вважають засновником дитячої і педагогічної психології.
- 1870 – Мотеюс Густайтіс (Motiejus Gustaitis), литовський поет і перекладач.
- 1874 – Гуґо фон Гофмансталь, австрійський письменник і драматург.
- 1879 – Микола Капустянський, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з керівників ОУН.
- 1887 – Антанас Меркіс, литовський державний діяч, останній прем'єр-міністр довоєнної Литовської Республіки.
- 1895 – Джон Форд, американський кінорежисер (7 "Оскарів").
- 1897 – Євген Маланюк, український письменник, сотник Армії УНР.
- 1900 – Анатолій Головня, радянський кінооператор, один з основоположників радянської операторської школи.
- 1901 – Кларк Ґейбл, американський кіноактор (Рет Батлер у "Звіяні вітром").
- 1902 – Ленгстон Г'юз, видатний афро-американський поет (помер цього ж дня 1967 року).
- 1902 – Оксана Лятуринська, українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка і громадська діячка.
- 1904 – Франческа Гааль, угорська кіноакторка, зірка 1930-х років.
- 1904 – Михайло Омеляновський, український філософ.
- 1905 – Еміліо Джино Сегре, італо-американський фізик. Відкрив (спільно з іншими) уповільнення нейтронів, перший штучний елемент технецій, астат і плутоній-239, а також антипротон. Лауреат Нобелівської премії з фізики.
- 1922 – Рената Тебальді, італійська співачка (сопрано).
- 1930 – Микола Бідняк, український живописець, графік, іконописець.
- 1939 – Джо Семпл, клавішник гурту "The Crusaders".
- 1940 – Валерій Антонович, український хімік-аналітик, доктор хімічних наук (1986), професор (1989).
- 1941 – Анатолій Фірсов, радянський хокеїст, один із найкращих нападників в історії хокею.
- 1947 – Ґідон Кремер, скрипаль.
- 1958 – Віра Ульянченко, українська політична діячка й управлінець, глава Київської обласної державної адміністрації (2006—2009).
- 1965 – Брендон Брюс Лі, американський кіноактор, син Брюса Лі.
- 1965 – Вадим Писарєв, український артист балету, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов'яненка.
- 1965 – Шерилін Фенн, американська кіноакторка ("Твін Пікс").
- 1968 – Ліза Марія Преслі, американська співачка, єдина дочка співака Елвіса Преслі.
- 1971 – Рон Велті, барабанщик гурту "The Offspring".
- 1971 – Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера Морган в телесеріалі "Декстер".
- 1994 – Гаррі Стайлс, англійський співак, колишній учасник гурту One Direction.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день буде заметіль, значить і весь лютий буде сніжним і холодним. Але якщо 1 лютого погода буде просто морозною, то варто очікувати дуже спекотного літа.
- Якщо вночі небо зоряне, значить і зима триватиме ще дуже довго.
- Якщо день сонячний, то весна прийде рано, а лютий буде теплим.
- У цей день потрібно молитися Іоанну Златоусту за дітей.
- У ніч на 1 лютого сняться віщі сни, які можуть збутися зовсім скоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто лихословити та погано думати про інших;
- Не гоже нині сваритися та ображати ближніх;
- Не можна цього дня надто багато їсти та зловживати алкоголем;
- Не варто сьогодні виходити з дому пізно ввечері.
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