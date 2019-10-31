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1 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 листопада - п'ятниця - фото 1
1 листопада - п'ятниця

Сьогодні, 1 листопада, День всіх святих у західних християн. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.

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All Saints' Day

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вегана
  • 1520 – відкрита Магелланова протока
  • 1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена ​​в Whitehall Palace в Лондоні
  • 1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)
  • 1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки
  • 1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"
  • 1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення
  • 1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)
  • 1998 – заснування Європейського суду з прав людини
  • 1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1
  • 2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів випущений на DVD
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ФК Ювентус

ХТО НАРОДИВСЯ 1 листопада

  • 1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму
  • 1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника
  • 1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна
  • 1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець
  • 1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)
  • 1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор
  • 1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)
  • 1984 – Наталія Тена, британська актриса
  • 1984 - Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига
  • Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози
  • Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів
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Морозний день

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося
  • Не варто вбивати павуків
  • Не рекомендують відмовляти в милостині

Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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