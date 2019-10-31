1 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 листопада, День всіх святих у західних християн. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.

All Saints' Day

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вегана

1520 – відкрита Магелланова протока

1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена ​​в Whitehall Palace в Лондоні

1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)

1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки

1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"

1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення

1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)

1998 – заснування Європейського суду з прав людини

1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1

2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів випущений на DVD

ФК Ювентус

ХТО НАРОДИВСЯ 1 листопада

1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму

1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника

1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна

1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець

1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)

1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор

1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)

1984 – Наталія Тена, британська актриса

1984 - Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига

Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози

Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів

Морозний день

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося

Не варто вбивати павуків

Не рекомендують відмовляти в милостині

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