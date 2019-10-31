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1 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 листопада, День всіх святих у західних християн. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 1 листопада День всіх святих у західних християн. Християнське свято День всіх святих має глибоке язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена в цей час святкували настання Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн. Цей прикордонний час (перехід до зими) вважався часом чарівним і містичним – сиди (нейтрально, а часто і вороже налаштовані до людей чарівні істоти) приходять у світ людей, а люди теж мають можливість "побувати" в потойбічному світі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вегана
- 1520 – відкрита Магелланова протока
- 1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена в Whitehall Palace в Лондоні
- 1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)
- 1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки
- 1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"
- 1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення
- 1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)
- 1998 – заснування Європейського суду з прав людини
- 1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1
- 2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів випущений на DVD
ХТО НАРОДИВСЯ 1 листопада
- 1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму
- 1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника
- 1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна
- 1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець
- 1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)
- 1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор
- 1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)
- 1984 – Наталія Тена, британська актриса
- 1984 - Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига
- Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози
- Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося
- Не варто вбивати павуків
- Не рекомендують відмовляти в милостині
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