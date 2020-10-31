1 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, а віряни святкують День всіх святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вегана

1520 – відкрита Магелланова протока

1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена ​​в Whitehall Palace в Лондоні

1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)

1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки

1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"

1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення

1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)

1998 – заснування Європейського суду з прав людини

1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1

2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста сикхів випущений на DVD

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА

1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму

1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника

1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна

1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець

1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)

1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор

1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)

1984 – Наталія Тена, британська актриса

1984 – Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА

1996 – Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо день морозний, то 8 листопада (День Дмитра Солунського) буде відлига.

Якщо вночі випав сніг, а небо зоряне, то скоро вдарять морози.

Якщо перелітні птахи летять високо, то взимку багато снігу передбачається, якщо низько – буде зима безсніжною.

Якщо йде дощ, то сніг випаде тільки до кінця місяця.

На вулиці тепло? Тоді чекайте теплої зими та ранньої весни.

Випав сніг і висока вологість – навесні буде багато пролісків.

Снігопад за вікном – весна буде холодною і похмурої.

Якщо біля будинку скаче сорока, чекайте новин.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.

Не варто вбивати павуків.

Не рекомендують відмовляти в милостині.

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