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1 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 листопада – неділя - фото 1
1 листопада – неділя

Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, а віряни святкують День всіх святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вегана
  • 1520 – відкрита Магелланова протока
  • 1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена ​​в Whitehall Palace в Лондоні
  • 1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)
  • 1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки
  • 1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"
  • 1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення
  • 1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)
  • 1998 – заснування Європейського суду з прав людини
  • 1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1
  • 2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста сикхів випущений на DVD
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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА

  • 1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму
  • 1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника
  • 1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна
  • 1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець
  • 1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)
  • 1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор
  • 1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)
  • 1984 – Наталія Тена, британська актриса
  • 1984 – Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА
  • 1996 – Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо день морозний, то 8 листопада (День Дмитра Солунського) буде відлига.
  • Якщо вночі випав сніг, а небо зоряне, то скоро вдарять морози.
  • Якщо перелітні птахи летять високо, то взимку багато снігу передбачається, якщо низько – буде зима безсніжною.
  • Якщо йде дощ, то сніг випаде тільки до кінця місяця.
  • На вулиці тепло? Тоді чекайте теплої зими та ранньої весни.
  • Випав сніг і висока вологість – навесні буде багато пролісків.
  • Снігопад за вікном – весна буде холодною і похмурої.
  • Якщо біля будинку скаче сорока, чекайте новин.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
  • Не варто вбивати павуків.
  • Не рекомендують відмовляти в милостині.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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