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1 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, а віряни святкують День всіх святих. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні святкують День всіх святих. Це одне з найбільш таємничих і містичних свят. Згідно з повір'ям, у цей день вся нечисть спускається на землю і лякає людей, а відьми влаштовували шабаші. Щоб відлякати злих духів люди самі вбиралися в страшні костюми. У нашій країні це свято почали відзначати порівняно недавно.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 1 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вегана
- 1520 – відкрита Магелланова протока
- 1604 – трагедія Вільяма Шекспіра "Отелло" вперше була представлена в Whitehall Palace в Лондоні
- 1800 – президент США Джон Адамс стає першим президентом, що живе у Виконавчому Особняку (пізніше Білий дім)
- 1896 – в журналі National Geographic вперше з'являється картинка, що показує оголені груди жінки
- 1897 – студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус"
- 1939 – показаний світу перший кролик, який народився після штучного запліднення
- 1993 – був заснований Європейський союз (столиця Брюссель)
- 1998 – заснування Європейського суду з прав людини
- 1998 – Міка Хаккінен вперше став чемпіоном Формули-1
- 2005 – Зоряні війни. Епізод III. Помста сикхів випущений на DVD
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИСТОПАДА
- 1636 – Нікола Буало-Депрео, французький поет, критик, теоретик класицизму
- 1704 – Пауль Даніель Лонголіус, редактор словника
- 1798 – Бенджамін Лі Гіннес, ірландський пивовар і перший лорд-мер Дубліна
- 1942 – Ларрі Флінт, американський журнальний видавець
- 1962 – Ентоні Кідіс, американський співак (Red Hot Chili Peppers)
- 1962 – Магне Фурухольмен, клавішник групи A-HA, норвезький композитор, поет, художник, скульптор
- 1963 – Рік Аллен, британський барабанщик (Def Leppard)
- 1984 – Наталія Тена, британська актриса
- 1984 – Мілош Красіч, сербський футболіст, півзахисник туринського Ювентуса і збірної Сербії, колишній півзахисник московського ЦСКА
- 1996 – Густав Ар (Lil Peep), американський репер та співак
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо день морозний, то 8 листопада (День Дмитра Солунського) буде відлига.
- Якщо вночі випав сніг, а небо зоряне, то скоро вдарять морози.
- Якщо перелітні птахи летять високо, то взимку багато снігу передбачається, якщо низько – буде зима безсніжною.
- Якщо йде дощ, то сніг випаде тільки до кінця місяця.
- На вулиці тепло? Тоді чекайте теплої зими та ранньої весни.
- Випав сніг і висока вологість – навесні буде багато пролісків.
- Снігопад за вікном – весна буде холодною і похмурої.
- Якщо біля будинку скаче сорока, чекайте новин.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна залишати сушитися речі на ніч – щоб туди нечисте не вселилося.
- Не варто вбивати павуків.
- Не рекомендують відмовляти в милостині.
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