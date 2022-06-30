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1 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 липня, у світі відзначають Всесвітній день архітектури, а віряни вшановують пам'ять преподобного Леонтія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
1 липня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Леонтія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 1 липня, іменини відзначають власники таких імен: Леонтій, Василь, Олександр, а також Віктор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день архітектури
- Всесвітній день боротьби проти бідності
- 1097 – хрестоносці під час першого хрестового походу розбили військо турків-сельджуків в Дорилейській долині.
- 1535 – англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.
- 1569 – Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави – Речі Посполитої.
- 1751 – надрукований перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск'є, Гельвецій і інші.
- 1823 – створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).
- 1858 – Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
- 1859 – у Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опубліковано короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна.
- 1863 – Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).
- 1867 – внаслідок об'єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.
- 1911 – польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово "вітамін".
- 1936 – у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром".
- 1946 – проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
- 1961 – у Торонто (Канада) відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1976 – Васи́ль Омеля́нович Романю́к — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовився від радянського громадянства.
- 1982 – запущено перший пошуково-рятувальний супутник "Космос-1383", створений СРСР, Францією та США.
- 1989 – у Києві утворено Народний рух України.
- 1997 – Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
- 2013 – Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
- 2014 – Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.
ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИПНЯ
- 1676 – Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц, німецький мовознавець, математик, фізик і філософ, засновник Бранденбурзького наукового товариства (пізніше — Берлінська АН).
- 1742 – Георг Крістоф Ліхтенберг, німецький вчений-фізик, на честь якого названі відкриті ним фігури Ліхтенберга.
- 1788 – Жан-Віктор Понселе, французький математик, механік та інженер, творець проєктивної геометрії.
- 1804 – Жорж Санд (Аврора Дюпен), французька письменниця ("Консуело", "Індіана", "Орас").
- 1902 – Вільям Вайлер, американський кінорежисер, продюсер, сценарист. Відомий за фільмами Буремний перевал, Римські канікули, Як украсти мільйон.
- 1909 – Серго Закаріадзе, грузинський актор, читець, педагог. Учень Коте Марджанішвілі і Сандро Ахметелі.
- 1916 – Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик.
- 1917 – Олег Штуль-Жданович, український політичний і військовий діяч.
- 1934 – Клод Беррі, французький кінорежисер.
- 1961 – Діана, принцеса Уельська.
- 1962 – Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий співпрацею з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
- 1967 – Памела Андерсон, американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ.
- 1971 – Іван Небесний, тернопільський композитор.
- 1977 – Лів Тайлер, американська кіноакторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Туман стелиться по долинах вранці – ознака того, що буде ясна погода.
- Якщо латаття пізно прокидається вранці й ледь підіймається над водою, то після обіду чекай дощу.
- Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ.
- Якщо вночі не спиться, то можна подивитися на місяць в небі та спробувати подумки повісити на ріг відро. Якщо відро "висить", то буде сухо, а якщо "падає", то бути дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Ні в якому разі не можна ухвалювати важливих рішень;
- Не варто надто багато працювати та виснажувати себе;
- Не можна пити алкогольні напої, а також переїдати;
- Не гоже ходити в гості після заходу сонця.
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