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1 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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1 липня – середа - фото 1
1 липня – середа

Сьогодні, 1 липня, відзначають Всесвітній день боротьби проти бідності, а також День архітектури України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять Боголюбської ікони Божої Матері, а також Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. У народі ж сьогодні відзначали День Ярила. Вважалось, якщо вмиватись сьогодні росою, то можна стати здоровішим та красивішим.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 липня, іменини відзначають власники таких імен: Сергій, Василь, Леонтій, Олександр та Віктор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби проти бідності
  • День архітектури України
  • Міжнародний день курячих крилець
  • Національний день імбирного печива і День креативного морозива в США
  • Національний день собаки в Польщі
  • Тиждень чистих пляжів в США
  • 1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство погодили Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
  • 1751 — вийшов перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", який видали Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером.
  • 1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).
  • 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше презентував теорію еволюції.
  • 1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше з'явився короткий виклад теорії природного відбору Дарвіна.
  • 1863 — Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).
  • 1867 — Об'єднання кількох британських колоній поголосили створення домініону Канада.
  • 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово "вітамін".
  • 1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друкований роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром".
  • 1946 — пройшло перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
  • 1961 — у Торонто (Канада) звели пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 1982 — запущено перший пошуково-рятувальний супутник "Космос-1383", який було створено СРСР, Францією та США.
  • 1989 — у Києві засновно Народний рух України.
  • 1997 — Гонконг передали під керівництво Китайської Народної Республіки.
  • 2013 — Хорватія доучилась до Європейського Союзу.
  • 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

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ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИПНЯ

  • 1676 — Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц, німецький мовознавець, математик, фізик і філософ, засновник Бранденбурзького наукового товариства
  • 1742 — Георг Крістоф Ліхтенберг, німецький вчений-фізик, на честь якого названі відкриті ним фігури Ліхтенберга.
  • 1788 — Жан-Віктор Понселе, французький математик, механік та інженер, творець проєктивної геометрії.
  • 1804 — Жорж Санд (Аврора Дюпен), французька письменниця (Консуело, Індіана).
  • 1902 — Вільям Вайлер, американський кінорежисер (Буремний перевал, Римські канікули, Як украсти мільйон)
  • 1916 — Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик.
  • 1934 — Клод Беррі, французький кінорежисер.
  • 1961 — Діана, принцеса Уельська.
  • 1962 — Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий завдяки співробітництву з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".
  • 1967 — Памела Андерсон, американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг та секс-символ.
  • 1977 — Лів Тайлер, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці туман стелиться землею, то буде ясна погода;
  • Якщо вранці немає роси на траві, то варто готуватись до нічної зливи;
  • Якщо чути гучний спів пташок, то невдовзі випогодиться;
  • Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.
  • Якщо видно чимало бджіл, то буде комфортна погода найближчими днями.
1 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 413032

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, сваритись та бажати зла комусь і собі;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках;
  • Не можна виходити у людні місця без потреби;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна приміряти чужі речі без дозволу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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