1 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 липня, відзначають Всесвітній день боротьби проти бідності, а також День архітектури України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять Боголюбської ікони Божої Матері, а також Мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. У народі ж сьогодні відзначали День Ярила. Вважалось, якщо вмиватись сьогодні росою, то можна стати здоровішим та красивішим.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 липня, іменини відзначають власники таких імен: Сергій, Василь, Леонтій, Олександр та Віктор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти бідності

День архітектури України

Міжнародний день курячих крилець

Національний день імбирного печива і День креативного морозива в США

Національний день собаки в Польщі

Тиждень чистих пляжів в США

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство погодили Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

1751 — вийшов перший том "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", який видали Дені Дідро і Жаном Лероном д'Аламбером.

1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше презентував теорію еволюції.

1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше з'явився короткий виклад теорії природного відбору Дарвіна.

1863 — Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).

1867 — Об'єднання кількох британських колоній поголосили створення домініону Канада.

1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово "вітамін".

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друкований роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром".

1946 — пройшло перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1961 — у Торонто (Канада) звели пам'ятник Тарасові Шевченку.

1982 — запущено перший пошуково-рятувальний супутник "Космос-1383", який було створено СРСР, Францією та США.

1989 — у Києві засновно Народний рух України.

1997 — Гонконг передали під керівництво Китайської Народної Республіки.

2013 — Хорватія доучилась до Європейського Союзу.

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛИПНЯ

1676 — Ґотфрід Вільгельм Ляйбніц, німецький мовознавець, математик, фізик і філософ, засновник Бранденбурзького наукового товариства

1742 — Георг Крістоф Ліхтенберг, німецький вчений-фізик, на честь якого названі відкриті ним фігури Ліхтенберга.

1788 — Жан-Віктор Понселе, французький математик, механік та інженер, творець проєктивної геометрії.

1804 — Жорж Санд (Аврора Дюпен), французька письменниця (Консуело, Індіана).

1902 — Вільям Вайлер, американський кінорежисер (Буремний перевал, Римські канікули, Як украсти мільйон)

1916 — Йосип Шкловський, український радянський астроном, астрофізик.

1934 — Клод Беррі, французький кінорежисер.

1961 — Діана, принцеса Уельська.

1962 — Владислав Єрко, український художник-ілюстратор, відомий завдяки співробітництву з видавництвом "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".

1967 — Памела Андерсон, американська акторка, фотомодель, продюсер, автор книг та секс-символ.

1977 — Лів Тайлер, американська кіноакторка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці туман стелиться землею, то буде ясна погода;

Якщо вранці немає роси на траві, то варто готуватись до нічної зливи;

Якщо чути гучний спів пташок, то невдовзі випогодиться;

Якщо вдень видно місяць, то літо буде спекотним та сухим.

Якщо видно чимало бджіл, то буде комфортна погода найближчими днями.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, сваритись та бажати зла комусь і собі;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна виходити у людні місця без потреби;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Не можна приміряти чужі речі без дозволу.

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