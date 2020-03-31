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1 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають найпозитивніший день року – День сміху, а також Міжнародний день птахів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Дарини і Хрисанфа. Саме сьогодні вважалось, що зима остаточно має відступити, а на заміну їй повинне прийти справді весняне тепло.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День сміху
- 1579 — У Великому князівстві Литовському створено перший університету у Вільно.
- 1778 — Бізнесмен з Нового ОрлеанаОлівер Поллок вигадав знак долара — $.
- 1875 — Англійська газета Times стала першою у світі, яка випустила тижневий прогноз погоди.
- 1889 — У США почавли продавати першу у світі посудомийну машину, яку створила Джозефіна Кокрейн.
- 1890 — Емігрант з Бельгії Шарль ван Деполь отримав патент у США на перший тролейбус.
- 1906 — Підписано міжнародну конвенцію з охорони птахів та оголошено Міжнародний день птахів.
- 1919 — Асканія-Нова стала державним заповідником.
- 1924 — Адольфа Гітлера засудили на 5 років за Пивний путч.
- 1937 — Бірма відділилась від Індії.
- 1976 — День заснування компанії "Apple".
- 1979 — Іран проголошено ісламською республікою.
- 1981 — в СРСР уперше впроваджено літній час.
- 1991 — Організація Варшавського договору розвалилась.
- 2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна"
ХТО НАРОДИВСЯ 1 КВІТНЯ
- 1431 — Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.
1578 — Вільям Гарвей, англійський лікар, який заснував сучасну фізіологію та ембріологію
1697 — Антуан Франсуа Прево, французький священник, письменник, якого більше знають як абат Прево. Він написав роман Манон Леско.
1809 — Микола Гоголь, знаменитий український письменник.
1831 — Альберт Анкер, відомий швейцарський живописець і графік.
1838 — Василь Тарновський, активний громадський і культурний діяч, меценат.
1865 — Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, який здобув Нобелівську премію з хімії 1925 року.
1866 — Ферруччо Бузоні, італійський композитор, відомий піаніст та диригент.
1868 — Забіла-Врубель Надія Іванівна, українська оперна співачка.
1868 — Едмон Ростан, французький поет і драматург, який написав відому п'єсу "Сірано де Бержерак".
1873 — Сергій Рахманінов, відомий російський композитор та піаніст.
1906 — Олександр Яковлєв, авіаконструктор, який створив літаки серії Як
1908 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження, який визначив піраміду ключових потреб людей.
1932 — Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв
1971 — Вахтанг Кіпіані, відомий український журналіст та історик.
1974 — Чайна Чоу, британська і американська актриса, модель та телеведуча.
1981 — Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
1986 — MONATIK (Дмитро Монатик), популярний український співак, танцюрист та суддя талантшоу.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;
- Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;
- Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;
- Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Варто уникати ситуацій, коли можна забруднитись;
- Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
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