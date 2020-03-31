1 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають найпозитивніший день року – День сміху, а також Міжнародний день птахів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Дарини і Хрисанфа. Саме сьогодні вважалось, що зима остаточно має відступити, а на заміну їй повинне прийти справді весняне тепло.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День сміху

1579 — У Великому князівстві Литовському створено перший університету у Вільно.

1778 — Бізнесмен з Нового ОрлеанаОлівер Поллок вигадав знак долара — $.

1875 — Англійська газета Times стала першою у світі, яка випустила тижневий прогноз погоди.

1889 — У США почавли продавати першу у світі посудомийну машину, яку створила Джозефіна Кокрейн.

1890 — Емігрант з Бельгії Шарль ван Деполь отримав патент у США на перший тролейбус.

1906 — Підписано міжнародну конвенцію з охорони птахів та оголошено Міжнародний день птахів.

1919 — Асканія-Нова стала державним заповідником.

1924 — Адольфа Гітлера засудили на 5 років за Пивний путч.

1937 — Бірма відділилась від Індії.

1976 — День заснування компанії "Apple".

1979 — Іран проголошено ісламською республікою.

1981 — в СРСР уперше впроваджено літній час.

1991 — Організація Варшавського договору розвалилась.

2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна"

ХТО НАРОДИВСЯ 1 КВІТНЯ

1431 — Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.

1578 — Вільям Гарвей, англійський лікар, який заснував сучасну фізіологію та ембріологію

1697 — Антуан Франсуа Прево, французький священник, письменник, якого більше знають як абат Прево. Він написав роман Манон Леско.

1809 — Микола Гоголь, знаменитий український письменник.

1831 — Альберт Анкер, відомий швейцарський живописець і графік.

1838 — Василь Тарновський, активний громадський і культурний діяч, меценат.

1865 — Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, який здобув Нобелівську премію з хімії 1925 року.

1866 — Ферруччо Бузоні, італійський композитор, відомий піаніст та диригент.

1868 — Забіла-Врубель Надія Іванівна, українська оперна співачка.

1868 — Едмон Ростан, французький поет і драматург, який написав відому п'єсу "Сірано де Бержерак".

1873 — Сергій Рахманінов, відомий російський композитор та піаніст.

1906 — Олександр Яковлєв, авіаконструктор, який створив літаки серії Як

1908 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження, який визначив піраміду ключових потреб людей.

1932 — Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв

1971 — Вахтанг Кіпіані, відомий український журналіст та історик.

1974 — Чайна Чоу, британська і американська актриса, модель та телеведуча.

1981 — Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.

1986 — MONATIK (Дмитро Монатик), популярний український співак, танцюрист та суддя талантшоу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;

Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;

Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна займатись важкою фізичною роботою;

Варто уникати ситуацій, коли можна забруднитись;

Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

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