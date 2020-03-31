Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

1 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 42
1 квітня – четвер - фото 1
1 квітня – четвер

Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають найпозитивніший день року – День сміху, а також Міжнародний день птахів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Дарини і Хрисанфа. Саме сьогодні вважалось, що зима остаточно має відступити, а на заміну їй повинне прийти справді весняне тепло.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка, Ірина, Катерина, Мар'яна, Софія, Теодор та Томаш. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

1 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День сміху
  • 1579 — У Великому князівстві Литовському створено перший університету у Вільно.
  • 1778 — Бізнесмен з Нового ОрлеанаОлівер Поллок вигадав знак долара — $.
  • 1875 — Англійська газета Times стала першою у світі, яка випустила тижневий прогноз погоди.
  • 1889 — У США почавли продавати першу у світі посудомийну машину, яку створила Джозефіна Кокрейн.
  • 1890 — Емігрант з Бельгії Шарль ван Деполь отримав патент у США на перший тролейбус.
  • 1906 — Підписано міжнародну конвенцію з охорони птахів та оголошено Міжнародний день птахів.
  • 1919 — Асканія-Нова стала державним заповідником.
  • 1924 — Адольфа Гітлера засудили на 5 років за Пивний путч.
  • 1937 — Бірма відділилась від Індії.
  • 1976 — День заснування компанії "Apple".
  • 1979 — Іран проголошено ісламською республікою.
  • 1981 — в СРСР уперше впроваджено літній час.
  • 1991 — Організація Варшавського договору розвалилась.
  • 2016 — наступ військ Азербайджану на Карабах, або так звана "4-денна війна"

via GIPHY

ХТО НАРОДИВСЯ 1 КВІТНЯ

  • 1431 — Франсуа Війон, французький поет-лірик пізнього Середньовіччя.
    1578 — Вільям Гарвей, англійський лікар, який заснував сучасну фізіологію та ембріологію
    1697 — Антуан Франсуа Прево, французький священник, письменник, якого більше знають як абат Прево. Він написав роман Манон Леско.
    1809 — Микола Гоголь, знаменитий український письменник.
    1831 — Альберт Анкер, відомий швейцарський живописець і графік.
    1838 — Василь Тарновський, активний громадський і культурний діяч, меценат.
    1865 — Ріхард Адольф Зігмонді, австрійсько-німецький хімік, який здобув Нобелівську премію з хімії 1925 року.
    1866 — Ферруччо Бузоні, італійський композитор, відомий піаніст та диригент.
    1868 — Забіла-Врубель Надія Іванівна, українська оперна співачка.
    1868 — Едмон Ростан, французький поет і драматург, який написав відому п'єсу "Сірано де Бержерак".
    1873 — Сергій Рахманінов, відомий російський композитор та піаніст.
    1906 — Олександр Яковлєв, авіаконструктор, який створив літаки серії Як
    1908 — Абрагам Маслоу, американський психолог українського єврейського походження, який визначив піраміду ключових потреб людей.
    1932 — Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог, професор Харківської державної академії дизайну та мистецтв
    1971 — Вахтанг Кіпіані, відомий український журналіст та історик.
    1974 — Чайна Чоу, британська і американська актриса, модель та телеведуча.
    1981 — Сокирка Тереза, канадська співачка українського походження.
    1986 — MONATIK (Дмитро Монатик), популярний український співак, танцюрист та суддя талантшоу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;
  • Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;
  • Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;
  • Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.

1 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394912

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та сваритись;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Варто уникати ситуацій, коли можна забруднитись;
  • Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.

Читайте також: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • Вчора, 17:21
  • 1321
Притула рекомендує: ТОП 5 фільмів, які варто подивитись на карантині
  • 26 березня, 20:00
  • 12455
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2196428
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Релігія